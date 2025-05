BORSE DI STUDIO per LAUREATI DAMS e Università similari







Dopo aver raccontato a modo suo James Baldwin ed Ernest Cole, Raoul Peck si concentra sulla vita e le opere di George Orwell, al secolo Eric Arthur Blair. I primi anni, la nascita in India, l’infanzia in Inghilterra, l’arruolamento nella Polizia imperiale in Birmania, la partecipazione alla guerra civile spagnola contro Francisco Franco… Momenti cruciali che vengono attraversati in ordine non necessariamente cronologico, seguendo l’andamento dei fili del discorso. Ma il periodo su cui Peck si sofferma in particolare è quello degli ultimi anni di vita dello scrittore, quando Orwell è alle prese con la stesura di 1984 (pubblicato nel 1949) e combatte contro la tubercolosi che sta seriamente compromettendo la sua salute e il suo lavoro. Perché, naturalmente, ciò che qui interessa più di ogni altra cosa è il pensiero politico di Orwell, la lucida lettura dei meccanismi di funzionamento dei regimi totalitari, quella capacità profetica di intuire le prospettive del futuro, tra sorveglianza di massa, limitazione e repressione della libertà, manipolazione della storia e dei fatti in nome dell’imposizione di un pensiero unico.

Quindi, come già in molti dei film precedenti di Peck, in Orwell: 2+2=5 il personaggio, la sua biografia e le sue idee, sono solo un punto di partenza, da cui ampliare lo sguardo, per decostruire la narrazione storica comune, svelarne i nodi problematici e ripercorrerne i fili che la collegano al presente. Il cinema politico di Peck procede per stratificazione, nella complessità dei materiali utilizzati e nell’apparente andamento divagante dei temi. O meglio procede per propagazione, come una specie di moto ondoso che si allarga dal punto di impatto di una pietra scagliata sull’acqua. E quindi la traccia orwelliana serve a Raoul Peck per leggere e analizzare i regimi di oggi, da quelli “apertamente” totalitari a quelli “formalmente democratici”, ma che di fatto mettono in atto pratiche autoritarie. A cominciare, ovviamente, dell’America di Trump. Per ragionare sulla mistificazione della verità e sulla censura, sulla rilettura ideologica e distorta dei fatti storici, sulla rimozione della memoria, sull’ imposizione di una neolingua che reinterpreti in chiave unilaterale e strumentale il senso delle cose. E sul peso specifico che, in tutto questo sistema, hanno le immagini, il cinema, i media, i social network. In questo senso, sul filo conduttore della voce narrante di Damian Lewis che interpreta Orwell, Peck attraversa davvero un archivio enorme e trasversale (in cui si riconosce anche l’approccio di Alex Gibney nelle vesti di produttore). A cominciare dai film tratti o ispirati allo scrittore, da Orwell 1984 di Michael Radford a Nel 2000 non sorge il sole di Michael Anderson, passando per Brazil di Terry Gilliam. Ma non solo: si vedono immagini di Babij Jar. Kontekst di Sergei Loznitsa, Minority Report, Fahrehneit 451 di Ramin Bahrani. Per poi andare alla ricerca di foto e immagini che riguardano la vita dello scrittore o i periodi storici da lui attraversati (dall’imperialismo alla guerra civile spagnola). Fino, ovviamente, allo smisurato repertorio sulla storia degli ultimi decenni e sullo stato delle cose presente, che attinge da documentari, reportage, tv, media, social.

Come sempre, la prospettiva di Peck è netta, di “battaglia”. Al punto da poter risultare, per alcuni, altrettanto retorica e propagandistica della manipolazione politica che vuole combattere. Eppure, la rabbia è sacrosanta e la veemenza non toglie nulla alla lucidità del discorso. Che rimane ineccepibile. E lavora sulla complessità delle chiavi di interpretazione. Ad esempio concentrandosi sulla psicologia della piccola borghesia inglese all’inizio del secolo, su quell’India vista come opportunità di un’affermazione sociale negata in patria, di “mimare” uno stile di vita aristocratico. E che diventa, ovviamente, sopruso imperialista. Probabilmente l’origine di quella visione del mondo orwelliana per cui “gli oppressi hanno sempre ragione oppressori hanno sempre torto“. Ma, al di là del pamphlet, ciò che colpisce sempre in Raoul Peck è la capacità di creare connessioni inaspettate, poetica. Come quando all’ I Can’t Breathe di Eric Garner e George Floyd fa eco il respiro affannoso e soffocato di Orwell, ormai prossimo alla morte.

