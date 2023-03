Oscar 2023: Volodymyr Zelenskyy ha chiesto di poter partecipare

A GRANDE RICHIESTA, IL LIBRO SU MASSIMO TROISI IN OFFERTA FINO AL 15 MARZO a soli 11 euro!



Dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022, Volodymyr Zelenskyy è apparso via satellite ai festival cinematografici di Cannes e Venezia, nonché ai Grammy Awards, a San Remo, da David Letterman, e ha suonato virtualmente la campanella di apertura della Borsa di New York a settembre. Ai Golden Globes di gennaio, Sean Penn ha presentato Zelenskyy, che ha ribadito il suo messaggio degli ultimi 12 e più mesi secondo cui l’Ucraina vincerà la guerra contro la Russia.



Racconta Variety che diverse fonti sostengono che Mike Simpson, agente della WME, abbia tentato di convincere l’Academy a includere un’apparizione da remoto del presidente durante la cerimonia di consegna degli Oscar 2023, ma la proposta è stata rifiutata.



Simpson è stato coinvolto perché rappresenta Aaron Kaufman, che ha co-diretto con Penn il documentario su Zelenskyy Superpower, che ha debuttato al Festival di Berlino a febbraio. Durante vari eventi stampa per il film, Penn ha chiesto al governo degli Stati Uniti di intensificare il proprio sostegno militare all’Ucraina, inclusa la consegna e la fornitura di missili di precisione a lungo raggio. A dicembre, Zelenskyy ha visitato gli Stati Uniti per incontrare il presidente Biden e sollecitare il Congresso a inviare più aiuti militari all’Ucraina.

Ma non tutti sono d’accordo nel concedere a Zelenskyy più tempo di trasmissione. L’anno scorso, il produttore degli Oscar Will Packer ha annullato un’apparizione di Zelenskyy. Fonti affermano che Packer ha espresso preoccupazione per il fatto che Hollywood stesse inondando di attenzione l’Ucraina solo perché “le persone colpite dal conflitto sono bianche. Al contrario, Hollywood ha ignorato le guerre in tutto il mondo che hanno un impatto sulle persone di colore”, ha affermato. Non è chiaro quale sia la logica del rifiuto degli Oscar di quest’anno, tuttavia, l’Academy preferisce tradizionalmente concentrarsi sui contributi della comunità dei cineasti e stare alla larga dalla politica.

Nel frattempo, l’Academy non è l’unico gruppo a rifiutare Zelenskyy. A settembre, la squadra di Zelenskyy ha contattato il Toronto Film Festival chiedendo che il leader apparisse via satellite, ma gli è stato negato. Un portavoce del TIFF ha detto all’epoca che il festival “non commenta le discussioni con dignitari, funzionari governativi o ambasciate internazionali“. Il portavoce ha aggiunto che il festival “è solidale con gli ucraini sia qui in patria che all’estero ed è orgoglioso di mostrare la profondità e la creatività dei cineasti ucraini al festival di quest’anno“.



