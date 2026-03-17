Oscar 2026 – Paul Thomas Anderson Picture Show, Black Cinema e altre questioni

Una questione privata?

“Fate lavorare duramente per avere uno di questi!” Paul Thomas Anderson lo dice scherzando rivolgendosi all’Academy, mentre stringe nevroticamente sul palco il suo Oscar alla miglior regia, un premio che molti di noi gli avrebbero già assegnato 18 anni fa per There Will Be Blood — Il petroliere (qui potete recuperare l’ampio speciale che questa rivista dedicò al film nel febbraio 2008). Qualche settimana fa, parlando dei probabili Academy Award di Una battaglia dopo l’altra con Simone Emiliani davanti a un sushi, ho detto ironicamente che per vincere l’Oscar Anderson ha dovuto realizzare il più grande film americano degli ultimi 10 anni. Simone mi ha guardato e ha risposto: “In realtà i più grandi film a ericani degli ultimi dieci anni sono due. L’altro è Licorice Pizza”. Per certi versi il trionfo della scorsa notte di Una battaglia dopo l’altra con sei statuette (Film, regia, sceneggiatura non originale, attore non protagonista, montaggio, casting) chiude i conti in modo privato e definitivo con un cineasta che per molti di noi ha ricoperto un ruolo generazionale importante. Un po’ come Quentin Tarantino, per chi ha cominciato ad avvicinarsi al cinema a partire dalla metà degli anni ’90 –x generation e millennial – Paul Thomas Anderson, che da Boogie Nights in poi, per ogni suo film è stato sceneggiatore, regista e produttore, incarnando a 360° l’Autore di un “certo tipo di cinema americano”, è stato un punto di riferimento importante, quasi ossessivo. Ogni suo film veniva atteso con un’ansia spasmodica, che nei decenni ha creato una fan base, anche negli spettatori più giovani, sempre più solida e, in qualche eccesso, idolatrante.



Corso Laboratorio di RIPRESA VIDEO e Fotografia, dall 18 marzo





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Non tutto in questo rapporto “sentimentale” è andato sempre liscio. Ad esempio, per il sottoscritto, il trittico manierista composto da The Master, Vizio di forma e Il filo nascosto, può rappresentare una fase problematica nel suo percorso creativo. Quando, forse anche per troppa attesa e venerazione per il cineasta, a Venezia 2012 rimasi deluso da The Master (qui la recensione del tempo), ciò non impedì comunque alla redazione di tornare sul film con un altro appassionato speciale di approfondimento. Poi, con il bellissimo Licorice Pizza di quattro anni fa (per Emiliani “un inseguimento amoroso nel Tempo, l’American Graffiti di Anderson”), arrivammo a fare il terzo speciale su PTA. Ma non solo. Se recuperate il primissimo numero della “storica” Sentieri selvaggi cartacea del 1998, a pagina 10 troverete un profilo che indicava nel 28enne Anderson uno dei nomi di punta del cinema americano del futuro. Insomma, quando parliamo di Paul Thomas Anderson parliamo di un cineasta che, tra alti e bassi, nell’arco di quasi trent’anni ha avuto un ruolo cruciale non soltanto nella storia del cinema contemporaneo, ma anche – è un dato oggettivo – nel percorso critico di Sentieri Selvaggi. È strano, perché poi nelle nostre conversazioni e lezioni il nome di Anderson non esce quasi mai rispetto ad altri cineasti amati. Come se fosse un nome troppo altisonante e celebrato per poter essere adottato criticamente, per essere definito “uno dei nostri”.



Ricerca e lavoro di ARCHIVIO nel cinema DOCUMENTARIO, dal 19 marzo





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Corso online di COLOR CORRECTION, dal 10 aprile





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A proposito: capolavori?

Forse a un certo punto in questi mesi ci è anche sfiorato il dubbio che Una battaglia dopo l’altra fosse sopravvalutato, con la solita (e prevedibile) vocina snob che ci diceva all’orecchio: “Quando un film piace a troppi è il momento di buttarlo via ed essere diffidenti!”. Sì sì come no. E se fosse vero il contrario? Se fossimo davvero di fronte, come scrivevamo a settembre a un “film memorabile, a un classico finalmente consegnato al suo e al nostro Tempo”? Come scrive il nostro Sergio Sozzo su FilmTv: “Riuscire a leggere cosa ci sia di fronte ai nostri occhi ormai è impossibile, sembrano tutte dune col nulla dall’altra parte, come nel finale di Una battaglia dopo l’altra”. E se gli Oscar a questo PTA fossero davvero sacrosanti e ci portassero indietro a tempi in cui a essere premiate erano opere come Il braccio violento della legge, Il cacciatore o Il silenzio degli innocenti? Di sicuro, come ha ricordato sul palco lo stesso Anderson ricordando l’incredibile cinquina candidata nel 1975 (Qualcuno volò sul nido del cuculo, Barry Lyndon, Lo squalo, Quel pomeriggio di un giorno da cani, Nashville), quella a cui abbiamo assistito è stata una stagione straordinaria. E qui, senza autoincensarsi più di tanto ma un po’ sì, dobbiamo passare a Sinners – I peccatori , sottolineando di essere stata l’unica rivista in Italia ad aver capito a maggio scorso che era un capolavoro e ad avergli dedicato, da subito, anche qui, un ampio approfondimento critico.



Corso Laboratorio di Ripresa Video e Fotografia, dal 18 marzo





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-------------------------------------------------------- E così eccoci davanti alle strane convergenze della storia del cinema e della critica che improvvisamente nel 2026 ci mettono “contro”, nella corsa all’Oscar e più in generale nell’intercettazione di una politica del gusto e dell’industria – che gli Academy nel bene e nel male indicano sempre – questi due cineasti amati, diversi e allo stesso tempo vicinissimi l’uno all’altro (anche Coogler è sceneggiatore, regista e produttore di tutti i suoi progetti). Figura cruciale Ryan Coogler. Un magnifico cineasta afrofuturista. Il suo film ha raggiunto il record di nomination della storia (16!) ed è stato premiato con quattro Oscar tra cui quelli importantissimi ad attore protagonista (Michael B. Jordan) e sceneggiatura originale (Coogler stesso). Non ancora 40enne il regista di Sinners e di Black Panther, che nel 2019 aveva già portato per la prima volta nella storia un film di supereroi a essere candidato come miglior film, in poche stagioni ha già messo a soqquadro gli equilibri di potere e di politica autoriale dentro Hollywood (da ricordare, ad esempio, che è di sua produzione anche il notevolissimo Judas and the Black Messiah di Shaka King). Lui e Jordan Peele stanno cambiando il Black Cinema e non solo.

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Già. Questa 98esima edizione degli Academy per qualità di candidati è stata una delle migliori del XXI secolo e può aver segnato un simbolico passaggio di consegue tra una generazione di autori e l’altra. Oltre ad Anderson (classe 1970) e Coogler (1986), c’è stata anche la definitiva consacrazione internazionale di Joachim Trier (1974), amatissimo dai due registi americani. Sentimental Value ha soffiato sul filo di lana il riconoscimento per il Miglior Film Internazionale ad altre opere fondamentali di questa stagione: lo stratificato e stregonesco Agente segreto di Kleber Mendonça Filho, l’esplosivo (in tutti i sensi) Sirat di Oliver Laxe (il film che ha più diviso la nostra redazione quest’anno), il vincitore di Cannes Un semplice incidente e La voce di Hind Rajab, che per questioni “politiche” aveva creato parecchi problemi mediatici già alla giuria veneziana lo scorso settembre.

Fantasmi e narcisisti?

Un case study a parte lo meriterebbe poi Marty Supreme, forse il film più narcisista e antipatico della stagione, adrenalicamente amato da chi scrive. La sua costosa campagna promozionale si è risolta con zero premi su 9 candidature. Segno di un film di non facile identificazione e calibratura, lunatico e forse affasciante proprio per questo. (Qui ci viene anche da aggiungere che, ironicamente, il fallimento di Marty Supreme agli Oscar è il perfetto compimento del fallimento del protagonista del film, in una sorta di “effetto specchio” tra finzione e realtà che farebbe impallidire qualsiasi teorico situazionista).

Chiudiamo, infine, su Jafar Panahi. Silenzioso. Sempre con gli occhiali scuri. Impegnato da mesi in una campagna hollywoodiana distopica e assurda. A Los Angeles è sembrato quasi un intruso, un “simple accident” da rispettare (nomination per Film Internazionale e Sceneggiatura originale) ma da tenere a distanza (zero vittorie), come fosse il “fantasma” di un universo alternativo a cui nessuno ha voluto davvero prestare attenzione. In una recente intervista promozionale per Un semplice incidente, Panahi ha detto che nonostante la sua nuova condanna a un anno di carcere imposta dal regime, al termine del suo viaggio negli Stati Uniti sarebbe tornato in Iran. Ma quale Iran (e quale mondo) troverà domani? Nessuno può saperlo. Anche perché il cinema – come la guerra – è un’invenzione senza futuro. O una battaglia dopo l’altra.

L’elenco dei premi

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