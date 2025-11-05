Pathos Distribution porta il cortometraggio in sala

14 novembre e 3 dicembre, due serate per conoscere corti d’eccezione con proiezioni, incontri e dibattiti. L’evento si svolgerà a Roma nei cinema Parrot e Don Bosco.



Color grading, il colore come racconto. Corso Online con Sergio Cremasco DAL 6 NOVEMBRE





----------------------------

--------------------------------------------------------

Il 14 novembre e il 3 dicembre dodici cortometraggi avranno il loro spazio sul grande schermo, a Roma, presentati dai rispettivi autori e cast. La prima serata avrà luogo al Cinema Parrot, la seconda al Cinema Don Bosco. Secondo Pathos Distribution, organizzatore dell’evento, l’obiettivo è “educare e coinvolgere il pubblico alla scoperta del cortometraggio, valorizzando la capacità di sintesi, la sperimentazione e l’intensità narrativa che rendono unico questo linguaggio cinematografico“.

In prima battuta, tre corti faranno da apripista. I 12 passi di Fabrizio Denaro, incorniciato da montagne innevate, racconta di un uomo travolto da alcol e dolore che tenta di riprendersi dopo aver incontrato una persona segnata come lui. A seguire, in Non puoi capirmi di Christian Dei il protagonista cerca rifugio dalla sopraffazione all’intero del mondo virtuale, realizzando presto di essere più intrappolato e solo di prima. Infine, in La prima volta di Pietro Bonaccio gli adolescenti Marco e Andrea, in procinto di avere la loro prima esperienza sessuale, devono prima affrontare sentimenti contrastanti, dubbi e ansie.



LA SCUOLA DI DOCUMENTARIO di SENTIERI SELVAGGI





----------------------------

--------------------------------------------------------

Successivamente, nello stesso giorno, ci saranno altre tre proiezioni. La prima è Raana di Ahmad Monajemi, che esplora il dilemma etico di una maestra d’asilo dopo la scoperta di un oscuro segreto all’interno della sua comunità educativa. Poi A domani di Emanuele Vicorito, che osserva la fuga dal carcere minorile di Arturo, in cerca di libertà e rinascita tramite l’incontro con Catrine, una turista in vacanza. A chiudere la serata I sabotatori di Francesco Logrippo e Marco Minciarelli, commedia incentrata su un’organizzazione segreta con il compito di sabotare la vita di Fra, un trentenne precario e indolente.



Corso online GIRARE UN DOCUMENTARIO, dal 3 dicembre





----------------------------

--------------------------------------------------------

Durante il secondo appuntamento, il grande schermo accoglierà altre brevi storie. In In the Box di Francesca Staasch, tre personaggi tormentati in cerca di soluzioni trovano, invece, il conforto di persone distanti dal loro dramma. Prosegue Goodbye Baghdad di Simone Manetti, incentrato sulle ultime ore del rapimento di Giuliana Sgrena e la morte dell’alto funzionario del Sismi Nicola Calipari. Chiude il primo trittico Free Spirits di Fabius De Vivo, dove un sorso di Negroni congela misteriosamente il tempo, concedendo a Nicholas e Julia una notte di libertà a Capodanno.

Tre corti concludono l’evento. In Una notte ancora di Carmelo Segreto, la riunione di Tommaso e Luna in un casale d’estate rivela la persistenza del loro legame dopo anni di distanza. In Lucky Losers di Filippo Tamburini e Vincenzo Sgaramella si segue il tutto e per tutto di un giocatore compulsivo che cerca di saldare un debito con un criminale. A chiudere il programma c’è anche Stringimi di Filippo Da Ros.

Articoli Correlati:



BORSE DI STUDIO per LAUREATI DAMS e Università similari per la Scuola di Cinema Sentieri selvaggi



----------------------------

--------------------------------------------------------