Per un po’, di Simone Valentini
Una storia intima tratta dal romanzo di Niccolò Agliardi. I dettagli del racconto risultano tanti, incisivi ma alle volte eccedenti e talvolta forza troppo a mano
Per un po’ è un film di istantanee più che di fotogrammi. Ritratti che trasmettono delicatezza, fragilità e rabbia. Istantanee di persone, sguardi, luoghi, polvere e abbracci. È un film di ricordi, ricordi fotografici.
Niccolò (Alessandro Tedeschi) è un autore di successo nel mondo della musica. Con la compagna ha iniziato il corso per l’affido familiare che continua anche dopo la morte di lei. Quando gli viene proposto di diventare padre affidatario di Federico (Isnaba Na Montche), Niccolò vede una possibilità di riconsegnare l’amore che ha ricevuto. Il ragazzo ha diciotto anni e un passato travagliato ancora da affrontare che a tratti oscura e complica il rapporto con il nuovo padre.
Simone Valentini, al suo primo lungometraggio di finzione, accoglie una storia intima tratta dall’omonimo romanzo di Niccolò Agliardi, vissuta in prima persona dal cantautore. I dettagli del racconto risultano tanti, incisivi ma alle volte eccedenti.
La trasposizione filmica comunica tramite istantanee. La prima scena riprende il risveglio solitario di Niccolò (citando John Wick), soffermandosi sulle fotografie di lui, una con la moglie e una con il padre artistico, De Gregori. Quest’ultima verrà sostituita con un selfie di Niccolò e Federico, come fosse un passaggio di consegne tra padri.
Le istantanee sono anche nel girato: lo sguardo del ragazzo quando entra per la prima volta in casa di Nicc e si ammira allo specchio, quello del padre quando riguarda i video della compagna, il gonfiore degli occhi feriti di Nicc e le mani che stringono un panino la sera della loro prima cena. Sono pochissimi i momenti in cui il regista si stacca dal volto di Fede, forzando la mano su un personaggio che inizialmente non apre alla sua interiorità. Così come la macchina da presa, anche Nicc, il padre adottivo, non molla e insiste negli abbracci, nel dialogo e nella pazienza.
Allo stesso modo sono rari i momenti in cui Nicc non riprendeva la sua compagna, insistendo sulla sua felicità, sull’essere presenti e registrare i sentimenti. Le fotografie come ricordi, quelli che si vogliono tenere, quelli belli. Tramite la sua di fotografia Per un po’ riesce ad inserire la storia all’interno dei ricordi belli. Intimi e ravvicinati.
Non sempre però è tutto registrabile e spesse volte questo capita con il passato. Il passato di Fede è sfocato, la madre è solamente raccontata per gran parte del film e, quando compare, sembra che cerchi di uscire dell’inquadratura. Fede, come Nicc sta facendo con lui, cerca di insistere, di cambiare i piani di inquadratura e di ascolto ma non tutto è fatto per essere avvicinato e non tutti sono in grado di farsi avvicinare. Dai racconti della sorella percepiamo che lo stesso è capitato con Nicc e suo padre. Un legame che non c’è, non voluto. Emerge dirompente il tema del film: la restituzione dell’amore e il suo orientamento. Non bastano sentimenti e buone intenzioni per stare insieme. Alle volte bisogna sapere con chi stare e riconoscere chi ci vuole stare senza giudizio. E Fede, nell’ultima scena, stacca due versi dalla lucidità disarmante. “Tu hai una bella vita. Ma non è la mia. Come non lo è quella di mia madre”. Per un po’, dell’importanza di scegliere con chi stare e dell’armonia del lasciare andare.
Regia: Simone Valentini
Interpreti: Alessandro Tedeschi, Isnaba Na Montche, Sara Laura Raimondi, Ilir Jacellari, Ilde Mauri, Alessio De Persio, Giulia Maulucci, Francesca Stagni
Distribuzione: Filmclub Distribuzione
Durata: 100′
Origine: Italia, 2025