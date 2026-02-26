Per un po’ è un film di istantanee più che di fotogrammi. Ritratti che trasmettono delicatezza, fragilità e rabbia. Istantanee di persone, sguardi, luoghi, polvere e abbracci. È un film di ricordi, ricordi fotografici.



Niccolò (Alessandro Tedeschi) è un autore di successo nel mondo della musica. Con la compagna ha iniziato il corso per l’affido familiare che continua anche dopo la morte di lei. Quando gli viene proposto di diventare padre affidatario di Federico (Isnaba Na Montche), Niccolò vede una possibilità di riconsegnare l’amore che ha ricevuto. Il ragazzo ha diciotto anni e un passato travagliato ancora da affrontare che a tratti oscura e complica il rapporto con il nuovo padre.



Simone Valentini, al suo primo lungometraggio di finzione, accoglie una storia intima tratta dall’omonimo romanzo di Niccolò Agliardi, vissuta in prima persona dal cantautore. I dettagli del racconto risultano tanti, incisivi ma alle volte eccedenti.



La trasposizione filmica comunica tramite istantanee. La prima scena riprende il risveglio solitario di Niccolò (citando John Wick), soffermandosi sulle fotografie di lui, una con la moglie e una con il padre artistico, De Gregori. Quest’ultima verrà sostituita con un selfie di Niccolò e Federico, come fosse un passaggio di consegne tra padri.



Le istantanee sono anche nel girato: lo sguardo del ragazzo quando entra per la prima volta in casa di Nicc e si ammira allo specchio, quello del padre quando riguarda i video della compagna, il gonfiore degli occhi feriti di Nicc e le mani che stringono un panino la sera della loro prima cena. Sono pochissimi i momenti in cui il regista si stacca dal volto di Fede, forzando la mano su un personaggio che inizialmente non apre alla sua interiorità. Così come la macchina da presa, anche Nicc, il padre adottivo, non molla e insiste negli abbracci, nel dialogo e nella pazienza.

Allo stesso modo sono rari i momenti in cui Nicc non riprendeva la sua compagna, insistendo sulla sua felicità, sull’essere presenti e registrare i sentimenti. Le fotografie come ricordi, quelli che si vogliono tenere, quelli belli. Tramite la sua di fotografia Per un po’ riesce ad inserire la storia all’interno dei ricordi belli. Intimi e ravvicinati.