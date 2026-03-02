Per una televisione indipendente: Enzo Tortora oltre lo scandalo

Forse Enzo Tortora aveva proprio le physique du rôle della vittima. Alto, magro, sorriso bonario, volto disteso. Un insospettabile per gli italiani (quelli a cui stava simpatico) che hanno preso le sue difese e non hanno mai creduto alle diffamazioni dal carcere di Giovanni Pandico. Per l’altra metà degli italiani (quelli che non lo sopportavano) invece proprio quella simpatia era la prova di un marcio mal celato. Se Enzo Tortora è passato alla storia come la vittima della giustizia italiana, candido come un martire, non era comunque uno sprovveduto, anzi. In occasione dell’uscita su HBO Max di Portobello, serie tv diretta da Marco Bellocchio, ripercorriamo la storia del conduttore.



Genovese del 1928, Tortora non nasconde il suo precoce interesse nei confronti delle arti e dello spettacolo. Coniuga una laurea in giurisprudenza con la passione per la musica e per la recitazione esibendosi con il concittadino Paolo Villaggio. Poco meno che trentenne entra in Rai. Nel 1956 appare per la prima volta all’interno del programma Primo applauso per poi prenderne le redini della conduzione. È un anno dopo che cominceranno a delinearsi in lui non solo un carattere televisivo ben preciso ma vari interessi, temi, aspetti che la Rai non aveva ancora mai immaginato di rendere centrali. Nel 1957 Tortora è inviato esterno per Telematch, un programma di giochi a premi. Tra questi, la rubrica L’oggetto misterioso si proponeva di viaggiare per lo Stivale chiedendo alla gente del posto, ora di un comune, ora di un altro, di indovinare il nome e la funzione di uno strano utensile ogni volta diverso. Simile era anche Campanile sera (in cui lavorò sempre Tortora), dove addirittura comuni estratti a sorte si sfidavano in quiz e prove atletiche.



Se sino a quel momento il profilo del conduttore era da immaginario radiofonico, imperturbabile e confortante nella sua dizione, sempre due passi indietro rispetto a scaletta e ospiti, ora il suo personaggio comincia a prendere una forma più definita. Tortora, nel porsi, è naturale, affabile, cortese e nonostante tutto riesce comunque a far intendere una sottile ironia, senza mai deridere l’interlocutore, di qualsiasi ceto e provincia. Ma è anche capace di scelte controcorrente. Già nel 1962 viene allontanato dagli studi Rai perché in una puntata di Telefortuna, il programma da lui condotto, Alighiero Noschese imita il presidente del consiglio Amintore Fanfani. Ma tornerà più forte di prima.



La domenica sportiva (in onda già dal 1953 ) è la prima vera occasione per Tortora per dimostrare il talento e la visione del suo ruolo di conduttore. Il celebre programma, da mero notiziario sportivo, diventa d’intrattenimento. Insieme alla regia di Gianni Serra, La domenica sportiva va oltre la narrazione cronachistica e viene condita con ospiti, approfondimenti, commenti gestiti dalla ficcante simpatia di Tortora (che inaspettatamente, confessa nelle interviste dell’epoca, di sport è proprio asciutto). Momento topico: 28 febbraio 1965, debutta la moviola che permette di rallentare i filmati delle azioni e coglierne i particolari.