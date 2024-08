Pericolosamente vicini, documentario diretto da Andreas Pichler, parte dalla tragica scomparsa di Andrea Papi, vittima dell’aggressione dell’orsa JJ4, per soffermarsi su un tema più ampio: la reale e possibile coabitazione dell’uomo con la popolazione di orsi o, ad una più profonda lettura, con la natura selvaggia. Ma la vicenda degli orsi in Trentino inizia il suo corso ben prima della morte di Andrea Papi. Difatti venticinque anni fa, nel 1999, alcuni esemplari sono stati prelevati dalla Slovenia per essere reintrodotti in quelle aree, dove la popolazione di orsi sembrava sull’orlo dell’estinzione. L’operazione invece si è rivelata un successo, accrescendo il numero di esemplari, anno dopo anno, ben oltre le più rosee previsioni, portando ad oggi il numero degli orsi a più di cento. Ecco quindi il dilemma raccontato in Pericolosamente vicini: qual è il limite che noi essere umani possiamo tracciare nei confronti degli altri esseri viventi? Quanto è davvero labile il confine tra sana e preventiva tutela e mero antropocentrismo?



Pericolosamente vicini con la sua cornice linguistica classica riesce bene a palesare i sentimenti che attraversano i protagonisti, per forza di cose, agli antipodi. A partire dai genitori di Andrea Papi e dai contadini e pastori trentini, dai ranger del Corpo Forestale, sino agli attivisti dell’associazione animalista Lav (la più presente in questa lotta) Pichler guarda sul fondo in uno spaccato che più di ogni altro aspetto si rivela essere sociale e comunitario, data la peculiarità ambientale e locale del caso. E l’intenzione qui sembra proprio quella di mettere in gioco la sensibilità dello spettatore riguardo il tema degli orsi e la pubblica sicurezza. Perché nelle mille contraddizioni che attraversano questa vicenda, Pericolosamente vicini funziona nel mettere in discussione tutte le presunte centralità che nella vita usiamo dare per scontato: la montagna appartiene a noi o agli animali che la abitano? Di chi sono le responsabilità quando avviene una simile tragedia? Quale voce andrebbe seguita, tra le moltissime alzatesi nella bufera mediatica?



È indubbio poi che le risposte che singolarmente possiamo trovare sono lo specchio di una sorta di rivelazione, se vogliamo “politica”, del nostro modo di guardare il mondo; e questa operazione sembra possibile durante la visione del documentario proprio perché è tangibile la perpetua discordanza – soprattutto interna – in atto riguardo il tema degli orsi. Ad oggi la vicenda è tutt’altro che conclusa, e sembra che la sfida futura sia tutta in divenire. L’importante però è non dimenticare che il dibattito è ancora aperto, e che questo include tutte le idee che costruttivamente sapranno essere utili al bene di tutti.

Titolo originale: Gefährlich nah – Wenn Bären töten

Regia: Andreas Pilcher

Distribuzione: Wanted Cinema

Durata: 95′

Origine: Germania, Italia 2024

