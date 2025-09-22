PerSo Film Festival. Il programma dell’edizione 2025



Dal 26 settembre all’8 ottobre 2025, torna il PerSo Film Festival, l’appuntamento internazionale dedicato al cinema documentario e diretto da Luca Piperno e Giovanni Ferretti. Giunto all’undicesima edizione il festival ha deciso quest’anno di costruirsi a partire da una questione mai così urgente: la necessità di “riaffermare l’esistenza del reale” in tempi in cui la realtà è sempre più manipolata e riscritta dalle AI, dalle fake news, dalla Post-Verità. “Sembra passato molto tempo in questo solo anno – spiegano i direttori artistici – la vita culturale, sociale e politica è stata scossa dall’incalzare di eventi tragici – su tutti il genocidio in atto in Palestina – e dalla percezione comune di una sfera pubblica diventata distopica, che spinge tutti, e noi operatori culturali in modo particolare, a una riflessione radicale sulle fondamenta etiche del nostro pensare e agire”.

Due le sezioni del concorso, il PerSo Award, dedicato ai lungometraggi documentari ed il PerSo Short Award, dedicata ai cortometraggi documentari.