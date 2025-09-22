PerSo Film Festival. Il programma dell’edizione 2025
Dal 26 settembre all’8 ottobre torna a Perugia il festival internazionale dedicato al cinema documentario, che quest’anno ragiona anche sul destino di una realtà riscritta da AI e Fake News
Dal 26 settembre all’8 ottobre 2025, torna il PerSo Film Festival, l’appuntamento internazionale dedicato al cinema documentario e diretto da Luca Piperno e Giovanni Ferretti. Giunto all’undicesima edizione il festival ha deciso quest’anno di costruirsi a partire da una questione mai così urgente: la necessità di “riaffermare l’esistenza del reale” in tempi in cui la realtà è sempre più manipolata e riscritta dalle AI, dalle fake news, dalla Post-Verità. “Sembra passato molto tempo in questo solo anno – spiegano i direttori artistici – la vita culturale, sociale e politica è stata scossa dall’incalzare di eventi tragici – su tutti il genocidio in atto in Palestina – e dalla percezione comune di una sfera pubblica diventata distopica, che spinge tutti, e noi operatori culturali in modo particolare, a una riflessione radicale sulle fondamenta etiche del nostro pensare e agire”.
Due le sezioni del concorso, il PerSo Award, dedicato ai lungometraggi documentari ed il PerSo Short Award, dedicata ai cortometraggi documentari.
Tra i 53 progetti in concorso molti ragionano dunque delle principali questioni politiche e sociali contemporanee, da Landscape & The Fury, che riflette sui modi in cui la geografia di un paesaggio idilliaco viene riscritta dai movimenti migratori e dalla guerra civile nell’Est Europa a The Bare Faced Clown, che porta in scena l’ascesa mediatica di Bolsonaro dal punto di vista del regista Camilo Cavalcante e del clown protagonista. Cinque i documentari firmati da donne, tesi tra l’autofiction (come Jankee, in cui la regista Yamel Thompson mette in scena la sua imprevista relazione con un ragazzo cubano) ed il desiderio di emancipazione dal controllo o anche solo dallo sguardo maschile, come Seeds From Kivu, in cui un gruppo di donne si confronta con il dilemma se accettare o meno bambini nati da violenze o Le prime volte, delle italiane Giulia Cosentino e Perla Sardella che scava tra le immagini d’archivio per sottrarle allo sguardo maschile.
Immancabile anche un focus sulla crisi di Gaza e, soprattutto, sul suo racconto attraverso il cinema documentario, con progetti come il cortometraggio Control Anatomy, che ragiona sul rapporto tra sorveglianza digitale e popolo della Striscia e The Last Day in cui l’egiziano Mahmoud Ibrahim traccia un parallelo tra la distruzione della sua casa e lo sgombero delle abitazioni palestinesi per mano di Israele.
A chiudere il concorso due film italiani, Toro, di Rocco Di Mento, malinconica commedia ambientata a Salò e Gen_di Gianluca Matarrese.
Ospite dell’edizione 2025 sarà Nicholas Philibert, a cui il festival dedicherà un incontro e tre proiezioni di tre film centrali della sua filmografia Nénette del 2010 e gli ultimi due capitoli della sua trilogia Sur L’Adamant, Averroé et Rosa Parks e La macchina da scrivere ed altri disastri.
Al link tutte le info sul programma del Festival.