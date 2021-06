PesaroFF57 – Lumina. Incontro con Samuele Sestieri e il cast

“Lumina è stato girato in sei settimane in giro su un camper in Basilicata e anche in alcune zone del Lazio. Avventura estremamente guerrigliera ed estremamente avventurosa” ha spiegato Samuele Sestieri al pubblico della 57 edizione del Pesaro Film Festival. “Si è trattato di un film immaginato, è normale che un regista sogni di fare un film sotto forma di storia d’amore. Lumina di fondo è una storia privata, è la storia di una relazione”, ha affermato il regista. “Ci piaceva che lei potesse apprendere le immagini, amore, odio e sesso, a vivere. Però ad un certo punto le immagini non bastano più. Ad un certo punto la vita da spettatrice non le basta più, vuole diventare attrice, protagonista. Volevamo cercare di fare un film su di un essere umano che si forma. In questo senso il rapporto con le immagini è fondamentale.”



Sulla questione del rapporto fra le immagini digitali e la natura selvaggia e sulla convivenza di due “montaggi”, interviene lo sceneggiatore Pietro Masciullo: “La protagonista si interfaccia con le immagini e ad un certo punto diventa “montatrice”, usa quell’archivio come vuole lei, attraverso le immagini scelte dal cellulare. In fin dei conti qualsiasi dispositivo che abbiamo in tasca raccoglie memorie private che da un momento all’altro potrebbero diventare memoria pubblica. Volevamo che questo elemento di dualismo diventasse cinema.”

Emblematica è la figura della protagonista principale, interpretata da Carlotta Velda Mei, compagna di Sestieri anche nella vita. Il regista ha esplicitato la scelta di dare alla protagonista una vita difficile, mettendola di fronte ad una continua sfida: “Il film è pervaso continuamente dall’inquietudine di voler infangare la protagonista, facendo sempre sembrare che potesse non farcela. Volevamo che ci fossero una serie di ostacoli da cui lei con il tempo si potesse liberare. Volevamo che lei potesse liberarsi di quel cellulare. Abbiamo giocato con i contrasti di luce, una luce bianca, forte ed esplosiva, inquadrando questo personaggio che si muove nel buio, inseguito dalla luce. Ci è piaciuto lavorare su questi varchi.”