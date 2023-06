PesaroFF59 – Vince Broken View

Broken View, diretto dal cineasta belga Hannes Verhoustraete, vince la 59° edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro. La giuria internazionale, composta dall’artista Rä Di Martino, il regista e critico argentino Pablo Marin e la regista Francesca Mazzoleni, ha anche assegnato due menzioni speciali a Gewesen Sein Wird di Sasha Pirker (Austria) e a Pruebas di Ardélia Istarú (Costa Rica/ Francia/Belgio).

Ecco gli altri premi

Giuria Giovani

composta da 23 studenti provenienti dalle università di tutta Italia con insegnamenti di storia del cinema e dalle principali scuole di cinema e accademie di belle arti

Argileak di Patxi Burillo Nuin (Spagna)

Menzioni speciali

Sensitivity in Low Light Conditions di Stefan Kruse Jørgensen (Danimarca) e a Broken View di Hannes Verhoustraete (Belgio)



Giuria SNCCI

composta da Alessandro Cuk, Francesco Grieco e Chiara Nicoletti

The Apocalyptic Is the Mother Of All Christian Theology di Jim Finn (USA)

Menzione speciale

Broken View di Hannes Verhoustraete (Belgio)

Concorso (Ri) Montaggi. Il cinema attraverso le immagini

Giuria composta da Martina Barone, Valerio Coladonato, Elena Gipponi

She’s an Icon: the Making of a Gay Icon In Media di Emanuele Loddo

Menzione speciale

Footsteps di Evelyn Kreutzer.

Sezione Vedomusica

Giuria composta da Alice Cucchetti, Luca Lumaca, Giulio Sangiorgio

Splash. Colapesce e Di Martino di Zavvo Nicolosi e Giovanni Tomaselli

Premio per la critica cinematografica

Concorso organizzato dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – Gruppo Emilia-Romagna Marche insieme al festival

Giuria composta da Pedro Armocida, Luisa Ceretto, Andrea Miccichè, Francesco Miccichè, Franco Montini, Cristiana Paternò, Paola Oliveri, Bruno Torri

SEZIONE A

1°PREMIO (N.28) Nicola Crisafi, Super Mario

2° PREMIO (N.17) Cristina Di Maria, Pinocchio

3° PREMIO (N.18) Francesco Loi, Living

SEZIONE B

1°PREMIO (N.10) Marco D’Agostino, Decision to leave

2° PREMIO (N.104) Niccolò Busca, The Fabelmans

3° PREMIO (N.19) Pier Giovanni Adamo, La maman e la putain



