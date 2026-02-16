Piano B Produzioni annuncia il documentario su Vittorio Storaro

Dopo il successo di Ennio, l’omonimo documentario sul celebre compositore Ennio Morricone che ne ha ripercorso la vita e la carriera attraverso interviste e frammenti dei film ai quali ha partecipato, la Piano B Produzioni ha annunciato il suo prossimo lavoro: un documentario sul direttore della fotografia e pittore della luce Vittorio Storaro, in collaborazione con Storaro Art.



Storaro, tre volte vincitore del premio Oscar, è uno dei più grandi direttori della fotografia italiani e autore di capolavori sia italiani sia internazionali. Tra i suoi film più celebri: L’uccello dalle piume di cristallo di Dario Argento, Ultimo tango a Parigi e Novecento di Bernardo Bertolucci, Apocalypse Now di Francis Ford Coppola, Reds di Warren Beatty e L’ultimo imperatore di Bertolucci — questi ultimi tre gli valsero anche gli Academy Awards. Nella sua carriera ha collaborato con registi di tutto il mondo con film che hanno segnato la storia del Cinema, ottenendo riconoscimenti professionali e dalle principali premiazioni in giro per il mondo – Oscar, BAFTA, Goya, Emmy.



Il documentario, che sarà diretto da lui stesso, si intitolerà Storaro e avrà la stessa struttura di Ennio: l’opera esplorerà le tappe principali della sua vita privata e artistica, con particolare attenzione ai grandi maestri con cui ha collaborato e che hanno contribuito a definire la sua visione cinematografica, mentre la narrazione intreccerà materiali d’archivio — rari o inediti — e riprese realizzate nei luoghi simbolici della sua biografia, assieme alla dimensione domestica della casa di Roma, la famiglia, i libri, i volti a lui vicini: l’uomo e l’artista si rivelano in esso come un’unica identità.



