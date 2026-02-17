Pluribus: la lettura di Slavoj Žižek

Il filosofo e sociologo sloveno torna a parlare di audiovisivo con un articolo su Pluribus in cui indaga la natura e il significato degli Altri e quanto la serie di Gilligan parla del nostro mondo

Dopo l’intervento su Civil War, Slavoj Žižek torna a parlare di cinema. Il filosofo e sociologo sloveno, che da qualche tempo sta vivendo un periodo di grossa popolarità soprattutto sui social, ha infatti pubblicato su e-flux un commento a Pluribus, la nuova serie di Vince Gilligan, dal titolo Pluribus: il potere della divisione.



Žižek riflette innanzitutto sui motivi dietro al successo dell’ultima opera dell’autore di Breaking Bad. “Quello che rende Pluribus unica è che la fine del nostro mondo (della nostra civiltà) si presenta come un atto di benevolenza portato avanti da un’intelligenza aliena che vuole che l’umanità sia unita e felice.” afferma. E poi si chiede: “Questo scenario è una reazione a cosa?“. La risposta è semplice, ma nasconde una verità scomoda e per niente banale: “un aumento di persone che vivono da sole, che spesso si sentono isolate e che faticano a curare la propria salute.“. Tutto ciò è fattuale. Un anno fa, l’APA, l’associazione degli psicologi americani, ha pubblicato i risultati di una ricerca effettuata su oltre 3000 individui. Più della metà, il 54%, ha dichiarato di sentirsi isolata e il 69% ha confessato di avere un bisogno sempre più crescente di un sostegno emotivo.



Pluribus racconta la storia di Carol (Rhea Seehorn), una scrittrice di Albuquerque, che scopre di essere tra le tredici persone immuni ad un virus che ha fuso le coscienze di tutti gli abitanti del pianeta terra, rendendoli una cosa sola, un enorme Noi, Loro, Altri. Nel corso della serie, la donna si scontra con una realtà terrificante. È infatti una delle pochissime persone che hanno mantenuto una propria coscienza ed individualità. Di fronte alla prospettiva di potersi unire a questa sorta di mente alveare, Carol rifiuta. Parte quindi una corsa contro il tempo, perché Loro hanno comunque intenzione di integrarla nel loro sistema, ad ogni costo.



Partendo da queste premesse, Žižek fa un’osservazione molto interessante a proposito delle domande che Carol fa a Loro. “Non pone la solita domanda isterica del tipo «Sono una donna o un uomo?», ma una domanda più essenziale: «Sono morta o sono viva?»“. Poi spiega: “senza altri invidui, con la sola possibilità di confrontarsi con un ‘Loro‘ impersonale, si è esistenzialmente morti.“. Riprendendo Lacan, il filosofo sloveno afferma che Carol “si trova in mezzo a due morti: anche se biologicamente viva, è morta ad un livello socio-simbolico.“. D’altronde, l’importanza della relazione fra Io e Altro è da sempre uno dei temi centrali di filosofia e discipline artistiche. L’impossibilità di fare a meno di questa relazione spinge Carol tra le braccia di Zosia, che fa parte della mente alveare, che in realtà la manipola per spingerla a unirsi ad essa.



Žižek a questo punto si pone un’ulteriore domanda riguardo la reale natura degli Altri. “Pluribus evoca almeno quattro scenari che si sovrappongono parzialmente.” scrive. “Un’intelligenza artificiale che si sostituisce agli esseri umani e li trasforma in una porzione di Singolarità (condividono tutti la stessa mente); un’intelligenza aliena che prende il controllo dell’umanità mediante un virus; una versione radicale ed egualitaria del comunismo totalitario, dove le ultime tracce di individualità vengono cancellate; e la verità della nostra società individualista e consumista, che ci rende schiavi di un sistema regolato digitalmente.“. E provoca: “e se aggiungessimo un quinto scenario e semplicemente concepissimo gli Altri come una versione reificata e esternalizzata di quello che Lacan chiama «il grande Altro», la sostanza socio-simbolica delle nostre vite, l’ordine simbolico che come Lacan afferma parassita il soggetto?“.

Žižek mette le mani avanti. Ci sono, infatti, delle differenze tra Lacan e Gilligan. “L’altro lacaniano“, infatti, “non è un un insieme di regole ferree, ma lo spazio per ambiguità, allusioni e provocazioni isteriche. […] È un ordine di apparenze, un ordine virtuale che esiste solo nella misura in cui il soggetto che si trova in esso agisca come se ci credesse.“, mentre “il Noi di Pluribus ovviamente non funziona così: è cementato nel Reale dal momento in cui si tratta di un virus trasmesso da cellule staminali.“. Inoltre, per Lacan “non esiste un Altro dell’Altro.“. “Tuttavia“, spiega Žižek, “gli Altri in Pluribus hanno un Altro: la mente alveare.“. E questo “Altro degli Altri non è transparente” nei loro confronti. In effetti, nella serie non si comprende fino in fondo il vero scopo della mente alveare. Puro controllo? La genuina convinzione di star esportando la società perfetta? “In breve“, afferma Žižek, “sembra che rivolgano al loro Altro la domanda «Che cosa vuoi da noi?».



"Queste inconsistenze riguardo lo status degli Altri non è una debolezza" per la serie. Anzi. "Testimoniano la verità, dal momento in cui registrano il profondo cambiamento nella natura del grande Altro che assale la nostra realtà sociale.". Carol ha di fronte a sé degli esseri umani che non hanno più nulla di umano. Di conseguenza, la stessa società muta, è aliena, nel senso lato del termine, è altro dalla società umana a cui siamo abituati. Žižek riprende una lettura di Kim Witten molto interessante del Noi di Pluribus: "il disagio sociale non è poi così distante da quello che si prova parlando con un bot IA.". Questa visione, ribatte il filosofo, "riduce il Noi a una mente-macchina universale e impersonale.". E specifica: "se questo fosse il caso, ci dovrebbe essere un Noi senza soggetto che parla in modo diretto, come un messaggio generato con l'intelligenza artificiale, invece di parlare attraverso corpi individuali.". Ma gli Altri funzionano in modo diverso. "Il Noi ha accesso a tutte le nostre menti in modo simultaneo, conosce tutti i nostri atteggiamenti, abitudini, sentimenti.". Proprio questo lo rende manipolatorio. A questo proposito Žižek cita un'altra lettura di Pluribus: "Pluribus parla di estremismo religioso. LORO sembrano sempre super felici. LORO sono gentili nei tuoi confronti. […] Ma la realtà è che a LORO non interessa di Carol. […] Tutto quello che a LORO interessa è rendere Carol una di loro." con una promessa di felicità che, tuttavia, non sembra poi così veritiera. "Ben lontani dal condurre una vita felice di solidarietà, amore e pace, Loro sono terribilmente soli, consapevoli che un tempo erano una comunità, ma ora sono solo un mega-individuo, un unico grande schiavo che serve lo scopo impostogli dal loro Altro.". Questo il punto di partenza per un'ulteriore osservazione. Gli Altri non sono realmente felici. Così, quando incontrano Carol, "sono contenti di incontrare una mente al di fuori della loro che è schiavizzata.". Da qui, Žižek riprende un'osservazione di Daniel Bibby sugli Altri: "probabilmente si annoierebbero se riuscissero a portare alla mente alveare i personaggi che non si sono associati.". E aggiunge: "Non solo si annoierebbero, ma sarebbero disperati. Loro sono schiavi programmati per mettere tutti i loro sforzi nel rovinare qualsiasi possibilità di felicità.". Per Žižek, quindi, "Pluribus può essere definita come il tentativo di dipingere il fallimento di una Singolarità, una Singolarità che si aggrappa disperatamente alle sue eccezioni, a coloro che resistono la sua presa.". Una enorme e accurata metafora del contemporaneo. I nove episodi di Pluribus sono in streaming su Apple Tv. Al momento Vince Gilligan ha annunciato di essere al lavoro su una seconda stagione. La serie è stata accolta molto positivamente da pubblico e critica e ha vinto diversi premi, tra cui un Golden Globe per l'interpretazione di Rhea Seehorn.

