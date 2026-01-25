Polvo Serán – Intervista al regista Carlos Marqués-Marcet

Claudia (Ángela Molina) e Flavio (Alfredo Castro) sono un’anziana coppia che, dopo la diagnosi terminale di lei, decidono di andare in Svizzera per compiere insieme il suicidio assistito. Questa la premessa di Polvo Serán – Polvere di stelle, Platform Award al TIFF 2025 e fresco della vittoria del premio Monica Vitti ad Ángela Molina per la miglior interpretazione femminile alla Festa del Cinema di Roma 2025. In occasione dell’uscita italiana il 22 gennaio 2026, abbiamo intervistato Carlos Marqués-Marcet, regista e sceneggiatore del film.

Qual è stato l’aspetto che ti ha affascinato di più di questa storia, di questo tema legato alla morte, e che poi ti ha spinto a realizzare il film?



Corso online PRODUZIONE del DOCUMENTARIO con Raffaele Brunetti dal 5 febbraio



-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penso spesso alla morte. Non in modo tragico, ma è un dato di fatto che non saremo qui per sempre. Ho una coppia di amici anziani che un giorno mi hanno svelato il loro piano di andare in Svizzera per compiere il suicidio assistito insieme. Sono rimasto scioccato e la notizia mi ha spezzato il cuore, ma l’ho anche trovato uno spunto interessante, perché una volta che hai preso una decisione simile devi farci i conti. E io ero molto interessato a esplorare la cosa, perciò gli ho proposto di fare un workshop con me. Abbiamo lavorato per un mese insieme, cercando di capire come raccontare la storia, come trovare le immagini, i momenti, le scene, i gesti e i dialoghi giusti, senza paura e non solo in chiave tragica. Anzi, abbiamo esplorato anche gli aspetti più comici, perché ci stavamo confrontando con qualcosa di assurdo. Avrei dovuto girare il film con loro, ma poi c’è voluto così tanto tempo per scrivere la sceneggiatura che, quando eravamo pronti per le riprese, si sono ammalati ed era troppo tardi, perciò ho dovuto riscrivere parte del film e trovare nuovi attori.



SHOWRUNNERS Storie e linguaggio delle Serie Tv attraverso gli autori. Dal 10 febbraio





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Non c’è solo la morte in Polvo Serán: è anche un film sulla memoria, sul rivivere il passato e non avere rimpianti prima di morire.



A.I. per SCENEGGIATURA, dal 26 gennaio 2026



------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

Certo. Per me è anche un film sulla vita allo stesso tempo, perché vita e morte sono due facce della stessa medaglia. Volevo fare un film che riflettesse sul significato di morte, senza provare a dare una risposta, ma credo che sia importante almeno pensare a ciò che si ha, ai propri cari e all’amore che si riceve dalle persone che ci stanno accanto. Mi interessava vedere quello che accade in casi come questo all’interno di una comunità come quella della famiglia, l’effetto che provoca sulle persone che continueranno a vivere quando tu non ci sarai più. Questo non è un film-saggio su un argomento, è un’esperienza in cui io cerco di accettare il fatto che non vivremo in eterno. E in qualche modo penso che realizzarlo mi abbia aiutato ad essere più a mio agio a riguardo.