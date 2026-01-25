Polvo Serán – Intervista al regista Carlos Marqués-Marcet
Vita e morte, musica e danza, cinema e teatro: il nostro incontro con il cineasta spagnolo, in occasione dell’uscita in sala del suo ultimo film con Ángela Molina e Alfredo Castro
Claudia (Ángela Molina) e Flavio (Alfredo Castro) sono un’anziana coppia che, dopo la diagnosi terminale di lei, decidono di andare in Svizzera per compiere insieme il suicidio assistito. Questa la premessa di Polvo Serán – Polvere di stelle, Platform Award al TIFF 2025 e fresco della vittoria del premio Monica Vitti ad Ángela Molina per la miglior interpretazione femminile alla Festa del Cinema di Roma 2025. In occasione dell’uscita italiana il 22 gennaio 2026, abbiamo intervistato Carlos Marqués-Marcet, regista e sceneggiatore del film.
Qual è stato l’aspetto che ti ha affascinato di più di questa storia, di questo tema legato alla morte, e che poi ti ha spinto a realizzare il film?
Corso online PRODUZIONE del DOCUMENTARIO con Raffaele Brunetti dal 5 febbraio
-----------------------------------------------------------------
Penso spesso alla morte. Non in modo tragico, ma è un dato di fatto che non saremo qui per sempre. Ho una coppia di amici anziani che un giorno mi hanno svelato il loro piano di andare in Svizzera per compiere il suicidio assistito insieme. Sono rimasto scioccato e la notizia mi ha spezzato il cuore, ma l’ho anche trovato uno spunto interessante, perché una volta che hai preso una decisione simile devi farci i conti. E io ero molto interessato a esplorare la cosa, perciò gli ho proposto di fare un workshop con me. Abbiamo lavorato per un mese insieme, cercando di capire come raccontare la storia, come trovare le immagini, i momenti, le scene, i gesti e i dialoghi giusti, senza paura e non solo in chiave tragica. Anzi, abbiamo esplorato anche gli aspetti più comici, perché ci stavamo confrontando con qualcosa di assurdo. Avrei dovuto girare il film con loro, ma poi c’è voluto così tanto tempo per scrivere la sceneggiatura che, quando eravamo pronti per le riprese, si sono ammalati ed era troppo tardi, perciò ho dovuto riscrivere parte del film e trovare nuovi attori.
Non c’è solo la morte in Polvo Serán: è anche un film sulla memoria, sul rivivere il passato e non avere rimpianti prima di morire.
Certo. Per me è anche un film sulla vita allo stesso tempo, perché vita e morte sono due facce della stessa medaglia. Volevo fare un film che riflettesse sul significato di morte, senza provare a dare una risposta, ma credo che sia importante almeno pensare a ciò che si ha, ai propri cari e all’amore che si riceve dalle persone che ci stanno accanto. Mi interessava vedere quello che accade in casi come questo all’interno di una comunità come quella della famiglia, l’effetto che provoca sulle persone che continueranno a vivere quando tu non ci sarai più. Questo non è un film-saggio su un argomento, è un’esperienza in cui io cerco di accettare il fatto che non vivremo in eterno. E in qualche modo penso che realizzarlo mi abbia aiutato ad essere più a mio agio a riguardo.
Scrivere una Serie Tv, Corso online dal 4 febbraio
-----------------------------------------------------------------
Il teatro gioca un ruolo fondamentale: i protagonisti sono teatranti da tutta la vita, il film è strutturato in tre atti e ci sono spesso sequenze che richiamano direttamente l’esperienza teatrale. Quando hai capito che sarebbe stato un elemento così importante del film?
Penso che questo film sia stato molto influenzato dall’epoca barocca, perché durante il XVII secolo si affrontavano argomenti come questo in modo molto più formale ma anche molto interessante. Il titolo, Polvo Serán, viene da un verso di una poesia di Francisco de Quevedo, un famosissimo poeta spagnolo di quel periodo, che recita “Polvo serán, mas polvo enamorado” [“Polvere saranno, ma polvere innamorata”, ndr]. All’epoca poi era molto popolare la filosofia secondo cui “il mondo è un teatro”, perciò quando cercavamo di capire come arrivare al cuore del film abbiamo ricondotto tutto a questo concetto. E abbiamo pensato che fosse divertente iniziare il film con un sipario, visto che a teatro i sipari non ci sono più. Inoltre l’idea è stata rafforzata dal casting di Alfredo Castro, perché è uno dei più importanti attori latino-americani ma soprattutto perché è un direttore teatrale ed è il padre del teatro contemporaneo in Cile. Il suo teatro è un luogo culturalmente molto importante per il Paese. Perciò abbiamo usato questa sua conoscenza e l’abbiamo inserita nel film per parlare di argomenti considerati assurdi e strani in maniera divertente. Dopotutto, noi stessi recitiamo sempre nella vita, noi stessi interpretiamo costantemente un ruolo.
In effetti sembra quasi che Claudia e Flavio stiano mettendo in scena il loro ultimo, grande atto prima di andarsene definitivamente. Ed è come se tu, in quanto regista, con questo film abbia reso questa loro ultima performance immortale, o perlomeno duratura nel tempo. Credi che il cinema abbia questo potere, di prolungare in qualche modo la vita delle persone e delle storie che racconta?
In parte sì. Sicuramente è un pensiero confortante, pensare che quello che stai facendo durerà nel tempo. Ma la verità è: chi lo sa cosa rimarrà davvero in futuro? Quando ero più giovane speravo di fare film che sarebbero durati per sempre, ora non lo so. A questo punto della nostra storia, non so se l’umanità resisterà ancora a lungo. Perciò non sono più sicuro che la permanenza di qualcosa nel tempo gli conferisca un significato più profondo. Ovviamente il teatro è molto più schiavo dell’istante, perché esiste solo nel momento in cui lo guardi e poi rimane nella memoria. Il cinema ti dà più tempo, ma non l’eternità. Per me guardare un film è come guardare un album di fotografie, e quando saremo vecchi saremo ancora in grado di rivivere quelle memorie. Allo stesso tempo, però, quando faccio un film cerco di pensare anche a come dargli un senso qui e ora, in questo preciso momento.
Ultima domanda, a proposito delle sequenze musicali e di danza, che sembrano allucinazioni della protagonista e in parte ricordano le coreografie dei musical delle origini di Busby Berkeley: quali sono stati i tuoi riferimenti per realizzarle e come hai trovato il tono giusto e il modo per integrarle nel film?
È stato molto difficile. L’idea è nata durante il workshop, perché in alcuni momenti non bastavano le parole e quindi gli attori usavano la musica, il ballo o il canto. La musica in qualche modo ci permette di esprimerci quando le parole non sono sufficienti, ma non ero sicuro di come trasmettere questa cosa nel film. Poi ho pensato al mio amore per i musical, da cui sono molto affascinato, specialmente quelli delle origini. Ho radunato alcuni dei migliori talenti spagnoli delle arti dello spettacolo, dalla cantautrice Maria Arnal alla compagnia di danza di Marcos Morau, La Veronal, e insieme abbiamo lavorato alle scene musicali. Per me non si tratta solo dell’immaginazione di Claudia, non è come in Dancer in the Dark di Lars von Trier, che è ambientato in un mondo realistico e poi si sposta nel mondo fantastico, che corrisponde al mondo interiore del personaggio. Quello che mi piace dei musical è che sono, in un certo senso, l’opposto: in Cantando sotto la pioggia Gene Kelly è innamorato e quando danza sotto la pioggia è come se il suo mondo interiore contaminasse quello reale. Perciò per me le visioni di Claudia erano in realtà condivise con il marito e con la figlia. Nel realizzarle ho cercato di unire la tradizione di Busby Berkeley, che hai menzionato tu, e quella di Ginger Rogers, che sono molto diverse. Ho cercato di capire come riprendere i corpi in movimento, come far partecipare la macchina da presa alla danza, stando però sempre attento a mantenere la tensione tra le due tradizioni, perché non volevo che la coreografia somigliasse troppo a quelle di Busby Berkeley, non volevo che i corpi sparissero e rimanesse solo la composizione.