Premio Miglior Opera Prima 2025. Incontro con Giovanni Tortorici
In occasione del Premio Sentieri Selvaggi alla Miglior Opera Prima Italiana, il regista di Diciannove ci ha parlato del suo rapporto con i classici letterari e dei suoi riferimenti cinematografici
Nella serata del 21 novembre, Sentieri Selvaggi ha ospitato il regista Giovanni Tortorici in occasione della seconda edizione del Premio alla Miglior Opera Prima Italiana 2024-25. Un premio che anno dopo anno acquista un’importanza sempre più considerevole visto che da poco ha ottenuto il patrocinio del Comune di Roma I Municipio. Il regista ha incontrato la redazione e il pubblico nella sede romana di Via Carlo Botta per parlare di Diciannove, un esordio che ha già affrontato un ottimo viaggio, passando per Venezia 81 nella sezione Orizzonti dove ha ricevuto un ottimo riscontro da parte della critica nazionale. Diciannove è la storia del diciannovenne Leonardo e della sua ricerca d’identità attraverso varie tappe della sua vita. Trasferendosi da Palermo a Londra e passando per Siena, Milano e Torino con l’ambizione di esprimersi tramite la scrittura, il film esplora in maniera autobiografica la passione per i grandi classici letterari ma anche il rifiuto delle etichette, dei luoghi comuni e di tutto ciò che il mondo ha da offrire.
L’incontro si sofferma fin da subito su alcune dichiarazioni dal regista, parole che evidenziavano l’importanza di non scendere mai a compromessi per un film, e a questo proposito ha aggiunto: “Rivedendo le mie scritture di quando ero più piccolo magari sublimavo molto, non ero diretto, la storia era insincera mentre questa penso sia stata la prima cosa scritta con sincerità […] Ho girato nella stessa stanza dove ho studiato un anno di lettere, ho sempre avuto la fissazione con il realismo e quindi in tutti i luoghi che ho visto mi sembrava che mancasse qualcosa, quindi mi sono chiesto perché non girare nella stanza dove studiavo?“.
Tortorici, successivamente, ha riflettuto sulla valenza generazionale che un film del genere può emanare, rispondendo a chi chiedeva quanti diciannovenni avesse esaminato per la realizzazione del film: “Pensavo solo a me stesso, solo alla mia esperienza non mi interessava parlare a nome di nessuno, non per egoismo ma perché mi sembrava giusto parlare di qualcosa di molto intimo a prescindere dagli altri. A Toronto, per esempio, è venuto un ragazzo e mi ha detto che i suoi diciannove anni sono stati così e questo mi ha generato una sensazione strana ma anche molto piacere, se l’opera risuona in diverse parti del mondo naturalmente mi lusinga“. Altro tema fondamentale è il contrasto delle location, primo fra tutti Londra-Siena e del rapporto tra il protagonista e suddetti spazi: “Non preparo molto, mi piace arrivare in location, lavorare con gli attori per poi decidere le inquadrature senza premeditazioni“.
Nel corso dell’incontro sono state mostrate clip di Storia di Piera di Marco Ferreri e Bully di Larry Clark, nomi cari al regista. Con alcuni riferimenti ai suoi gusti cinematografici come Johnnie To, preso in considerazione come apparizione per il finale del film, Tortorici riflette sull’epilogo passando anche per Sigmund Freud: “L’ho riscritto più volte, il finale è aperto, stavo leggendo Freud, in particolare La Psicopatologia della Vita Quotidiana; il personaggio non è mai sincero con se stesso, è sempre guidato dall’inconscio e quello che dice non è mai quello che è e, preso da questa cosa, inciampa come se fosse una specie di autopunizione”. Il film, inoltre, si muove tra grandi maestri del passato come Truffaut e Bellocchio senza rinnegare la modernità, non è casuale la scelta della musica trap nel film. Diciannove è pieno di reference al cinema embrionale espressionista, soprattutto se si guarda all’utilizzo di alcuni primi piani, a questo proposito il regista risponde: “Quando studiavo la letteratura ero in fissa con l’italiano, leggevo tutti libri che avevano una rilevanza dal punto di vista linguistico, tra i miei scrittori preferiti c’era Leopardi. Anche se adesso non sono più d’accordo, lui diceva che tutte le storie fossero state dette e che si poteva ripeterle con uno stile migliore, quindi ero ossessionato dallo studio della forma. Quando sono passato al cinema ho fatto questo passaggio e i miei registi preferiti erano quelli che si preoccupavano della forma, tra questi c’era Godard. Ad esempio, nella scena delle scritte che appaiono sullo schermo mi sono rifatto a lui, quando c’è la lacrima della sorella in dettaglio mi sono rifatto a Takashi Miike – sempre concentratissimo sulla forma – e mi ricordavo un’inquadratura come quella”.
Nelle fasi finali dell’evento, il regista espone il suo punto di vista sulla noia, leitmotiv del film: “Mi interessava soprattutto nella fase centrale, quando lui abbandona tutto compresa l’università mostrando come trascorreva il tempo in camera, ci avevo riflettuto molto ed era una sfida perché rappresentare questo ragazzo che parla da solo, fissa il vuoto, diventava un po’ difficile da mostrare in uno schermo. In un libro sei libero di scrivere tutto il tuo flusso di coscienza mentre in un film sono solo immagini. In questo film facevo riferimento solo alla mia esperienza; quando giravo, tolto il linguaggio, pensavo a quello che avevo vissuto e a come cercare di trasporlo con maggior realismo possibile“.