

Regalatevi i corsi di cinema con il Black Friday di Sentieri selvaggi!



----------------------------

--------------------------------------------------------

Nella serata del 21 novembre, Sentieri Selvaggi ha ospitato il regista Giovanni Tortorici in occasione della seconda edizione del Premio alla Miglior Opera Prima Italiana 2024-25. Un premio che anno dopo anno acquista un’importanza sempre più considerevole visto che da poco ha ottenuto il patrocinio del Comune di Roma I Municipio. Il regista ha incontrato la redazione e il pubblico nella sede romana di Via Carlo Botta per parlare di Diciannove, un esordio che ha già affrontato un ottimo viaggio, passando per Venezia 81 nella sezione Orizzonti dove ha ricevuto un ottimo riscontro da parte della critica nazionale. Diciannove è la storia del diciannovenne Leonardo e della sua ricerca d’identità attraverso varie tappe della sua vita. Trasferendosi da Palermo a Londra e passando per Siena, Milano e Torino con l’ambizione di esprimersi tramite la scrittura, il film esplora in maniera autobiografica la passione per i grandi classici letterari ma anche il rifiuto delle etichette, dei luoghi comuni e di tutto ciò che il mondo ha da offrire.



Corso online GIRARE UN DOCUMENTARIO, dal 3 dicembre



----------------------------

--------------------------------------------------------

L’incontro si sofferma fin da subito su alcune dichiarazioni dal regista, parole che evidenziavano l’importanza di non scendere mai a compromessi per un film, e a questo proposito ha aggiunto: “Rivedendo le mie scritture di quando ero più piccolo magari sublimavo molto, non ero diretto, la storia era insincera mentre questa penso sia stata la prima cosa scritta con sincerità […] Ho girato nella stessa stanza dove ho studiato un anno di lettere, ho sempre avuto la fissazione con il realismo e quindi in tutti i luoghi che ho visto mi sembrava che mancasse qualcosa, quindi mi sono chiesto perché non girare nella stanza dove studiavo?“.



Il Black Friday dello Shop di Sentieri selvaggi! Oltre 200 prodotti scontati dal 30% al 50%



----------------------------

--------------------------------------------------------

Tortorici, successivamente, ha riflettuto sulla valenza generazionale che un film del genere può emanare, rispondendo a chi chiedeva quanti diciannovenni avesse esaminato per la realizzazione del film: “Pensavo solo a me stesso, solo alla mia esperienza non mi interessava parlare a nome di nessuno, non per egoismo ma perché mi sembrava giusto parlare di qualcosa di molto intimo a prescindere dagli altri. A Toronto, per esempio, è venuto un ragazzo e mi ha detto che i suoi diciannove anni sono stati così e questo mi ha generato una sensazione strana ma anche molto piacere, se l’opera risuona in diverse parti del mondo naturalmente mi lusinga“. Altro tema fondamentale è il contrasto delle location, primo fra tutti Londra-Siena e del rapporto tra il protagonista e suddetti spazi: “Non preparo molto, mi piace arrivare in location, lavorare con gli attori per poi decidere le inquadrature senza premeditazioni“.