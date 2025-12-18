I vincitori del Premio Solinas 2025



Si è conclusa la 40ª edizione del Premio Solinas con la rassegna Colpire al cuore. La forza delle storie e degli esordi, un anniversario importante dedicato ad alcune delle opere cinematografiche che hanno visto il loro esordio grazie al contributo del premio.

La giuria, composta da produttori, sceneggiatori, registi e importanti personalità nel mondo del cinema, ha rilevato un’altissima qualità di scrittura in tutti gli 8 progetti finalisti, ma tra tutti spiccano i due progetti vincitori ex-aequo: Furore, di Federico Amenta e Paoli De Luca e Il vulcano non erutta mai davvero, di Raffaele Iaccarino e Vittorio Perrucci.

Il vulcano non erutta mai davvero si è aggiudicato il premio con la seguente motivazione: “Per l’indubbia e fascinosa capacità di associare neo-noir, commedia all’italiana e dramedy camorrista. Alfonso Cerullo è un personaggio che non si dimentica, vinto e sopravvivente. Il vulcano non erutta mai davvero esalta il cinema quale dispositivo di senso, artificio narrativo e beneficio d’invenzione”.

Mentre Furore è stato premiato con la seguente motivazione: ”Un luogo, un corpo, un’anima, in cui i contorni si sfumano, la vita prende forma, il desiderio si fa strada. Con una scrittura vivida e spirituale, Paoli De Luca e Federico Amenta plasmano una variante dei classici racconti di formazione, capace di conservare il mistero, il dolore e la gioia di un’età in continuo movimento.” A Furore la giuria ha inoltre assegnato la Borsa di Studio Claudia Sbarigia, che premia il talento nel raccontare l’universo femminile, con la seguente motivazione: “Marina (la protagonista) non è addomesticabile, in continua frizione con la realtà che la circonda. Un ritratto delicato e sfrontato di una gioventù alla ricerca di un proprio posto nel mondo”.

Durante la cerimonia finale, il 16 dicembre presso gli spazi dell ì è stato consegnato Il Premio Speciale Franco Solinas Quarantennale a Paolo Sorrentino, con la seguente motivazione: “Un Premio Speciale come atto di gratitudine per il suo enorme talento e per essere un riferimento importante per le nuove autrici e i nuovi autori.” Già vincitore del Premio nel 1999 per il suo film di debutto L’uomo in più, Sorrentino ha dichiarato: “Ho grandi ricordi della mia esperienza con il Premio, momenti meravigliosi di divertimento e anche di apprendimento, sono molto felice di ricevere questo Premio“.

La Presidente e Direttrice del Premio Solinas Annamaria Granatello ha dichiarato sulla fine di questa edizione: “Questo Quarantennale è stato straordinario. Cerchiamo le voci quando nascono e ci adoperiamo per la realizzazione delle opere. Ed è così che possiamo riconoscere un autore quando diventa importante.” il Premio è infatti realizzato in collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia e sostenuto da MIC-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Lazio, Lazio Terra di Cinema, Regione Sardegna e con il supporto di Rai Cinema, Allianz e Howden.

