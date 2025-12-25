In una stagione cinematografica in cui tra i titoli di maggiore rilievo spiccano i due nuovi film dei Safdie, The Smashing Machine e Marty Supreme, anche l’Italia presenta un titolo che attinge direttamente alla tradizione del cinema sportivo. Già, perché Primavera di Damiano Michieletto presenta tutti gli elementi che caratterizzano il genere, nonostante ad essere raccontato sia in realtà un contesto “musicale”.

Il film, basato sul romanzo Stabat Mater di Tiziano Scarpa, è ambientato a Venezia nel 1716, in particolare all’interno dell’Ospedale della Pietà. Qui vivono diverse ragazze abbandonate in fasce dalle proprie madri, tutte in attesa che un matrimonio possa riconsegnarle alla società esterna. Le ospiti più musicalmente dotate compongono una piccola orchestra, che si esibisce durante ogni messa nascosta da una grata. Tra tutte Cecilia (Tecla Insolia), promessa sposa ad un uomo, ma ancora in attesa di essere “salvata” dall’ignota madre, scoprirà quanto la musica sia davvero importante per lei grazie all’incontro con il nuovo sacerdote chiamato a dirigere le musiciste, Antonio Vivaldi (Michele Riondino).



Le caratteristiche del dramma sportivo ci sono allora tutte: una protagonista dal grande talento ancora inesploso, un trauma con cui fare i conti, un maestro che accende definitivamente la passione e l’occasione per trasformare l’ossessione per lo sport (in questo caso per lo strumento) in redenzione. Primavera sembra così avere come modelli Rocky, Ogni maledetta domenica, Che botte se incontri gli “Orsi” e, perchè no, Whiplash, altra opera in cui l’ossessione per la musica assume i connotati della pellicola sportiva. La scelta di ricorrere ad una simile struttura, compiuta dallo stesso Damiano Michieletto e dalla cosceneggiatrice Ludovica Rampoldi, ha una sua ragion d’essere, che va individuata nella necessità di esporre chiaramente un mondo allo stesso tempo complesso quanto distante all’immaginario dello spettatore – quello della Venezia di inizio Settecento, del suo contesto musicale in generale e dell’Ospedale della Pietà in particolare – attraverso un “canovaccio” che invece sia immediatamente riconoscibile dal grande pubblico.



Una storia così codificata (su cui non si costruiscono quelle necessarie variazioni per renderla unica tra le tante simili) mostra però come l’elemento narrativo sia stato quasi sacrificato a vantaggio di quello estetico. Ad una scrittura infatti prevedibile e caratterizzata da personaggi non propriamente memorabili, si accompagna una ricostruzione storica di buon livello – detto che non può esistere un impianto estetico che possa compensare fino in fondo carenze di scrittura. Sono ottimi in particolare i costumi di Maria Rita Barbera, degni anche di produzioni di maggior calibro e probabilmente aspetto più interessante di Primavera.

Da segnalare poi un grande Michele Riondino, la cui interpretazione del cagionevole genio Antonio Vivaldi è di un livello tale da creare uno scarto fin troppo netto con le non altrettanto brillanti prove del resto del cast, da Tecla Insolia a Stefano Accorsi. Riondino ha però ormai la costanza dei grandissimi attori e sarebbe bello vederlo, dopo le ottime apparizioni nel “suo” Palazzina Laf e ne La valle dei sorrisi, all’interno di un film capace di consacrarlo definitivamente come uno dei più importanti della sua generazione.

Regia: Damiano Michieletto

Interpreti: Tecla Insolia, Michele RIondino, Fabrizia Sacchi, Andrea Pennacchi, Valentina Bellè, Stefano Accorsi, Alessandro Bressanello, Miko Jarry, Hildegard De Stefano

Distribuzione: Warner Bros. Pictures Italia

Durata: 110′

Origine: Italia, 2025

