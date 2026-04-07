Con L’ultima missione – Project Hail Mary, il duo Phil Lord e Christopher Miller (che abbiamo visto di recente in Spider-Man: Across the Spider-Verse) porta al cinema uno sci-fi ad alto budget che non si limita ad adattare il romanzo di Andy Weir, ma prova anche a riportare in sala una fantascienza creativa sul piano tecnico e, al tempo stesso, veicolo di sentimenti vivi ed emozioni autentiche, mantenendo un tono dichiaratamente ottimista.



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Più ci proiettiamo nel futuro, più cambia la percezione umana della fantascienza. Ciò che dieci anni fa appariva come frutto di immaginazione oggi è realtà: basti pensare all’intelligenza artificiale, ai veicoli a guida autonoma, ai robottini aspirapolvere, ai visori VR, fino ad arrivare ai primi robot umanoidi impiegati nelle faccende di casa e alle prime passeggiate spaziali turistiche, come quella del 14 aprile 2025 che ha visto Katy Perry, Lauren Sánchez, Gayle King, Aisha Bowe, Amanda Nguyen e Kerianne Flynn superare la linea di Kármán a bordo di una navicella Blue Origin. In questo scenario, il genere sci-fi è chiamato a trovare nuovi modi per sorprendere e offrire spunti di riflessione.

Ciò che sta cambiando in modo più evidente è la postura dell’uomo in questi film. In titoli che hanno segnato la storia del cinema fantascientifico, come 2001: Odissea nello spazio (1968) di Stanley Kubrick, Alien (1979) di Ridley Scott o Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977) di Steven Spielberg, l’essere umano assisteva, partecipando quasi in punta di piedi, allo svolgersi di eventi al di fuori del suo controllo. Il suo ruolo era prevalentemente reattivo, mai realmente padrone della situazione.

Negli ultimi anni, invece, i protagonisti agiscono con una sicurezza diversa: quella di chi, pur consapevole dei rischi, è più incuriosito che spaventato dall’ignoto e si muove in uno spazio sempre meno percepito come estraneo. Questo cambio di prospettiva era già evidente in Interstellar (2014) di Christopher Nolan, dove Cooper (Matthew McConaughey), di fronte a una Terra devastata dal cambiamento climatico, lascia la famiglia per cercare un pianeta da colonizzare; o in The Martian di Ridley Scott, in cui Mark (Matt Damon), creduto morto, sopravvive su Marte coltivando patate, razionando le scorte e ristabilendo poi la comunicazione con la Terra. Anche in Moon (2009) di Duncan Jones, Sam (Sam Rockwell) trascorre inizialmente un’esistenza apparentemente tranquilla come operaio lunare: conversa con l’IA di bordo, guarda film, costruisce modellini, in attesa della fine del suo contratto triennale con la Lunar, l’azienda che ha “salvato” il mondo grazie all’Elio3, nuova fonte di energia pulita. Il suo nemico, si scoprirà poi, è proprio la tecno-corporazione per cui lavora.

Se un tempo l’universo era guardato dall’uomo con curiosità, ma anche con timore, come un luogo in cui specie aliene, meteoriti o fenomeni scientifici catastrofici potevano minacciare la sopravvivenza umana, con il passare degli anni si è trasformato in una nuova frontiera da eplorare, conquistare, colonizzare o sfruttare. Questo mutamento ha modificato anche la rappresentazione dell’uomo: se prima l’astronauta fungeva da vicario per l’intera specie, oggi è spesso un lavoratore sfruttato, in missione per conto di una tecno-corporazione, impegnato non tanto per la salvezza dell’umanità quanto per il profitto di aziende, leader o sistemi di potere.



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Il conflitto di classe non è certo nuovo nel genere, basti pensare a Metropolis (1927) di Fritz Lang, ma negli ultimi anni il cinema sci-fi ha accentuato questo cardine tematico. Talvolta diventa il fulcro della narrazione, come in Mickey 17 (2025) di Bong Joon-Ho, dove il protagonista è un “sacrificabile” al servizio di un tiranno, destinato a morire nei compiti più letali per poi essere riclonato. Altre volte il conflitto è la cornice in cui si svolge l’intreccio, come nel franchise di Alien, con l’ultimo capitolo nel 2024, Alien: Romulus, in cui è chiaro che la Wayland sfrutti i protagonisti, o nei film di Blade Runner, in cui i replicanti prodotti dalla Tyrell costituiscono un sottoproletariato in semi-schiavitù, rigidamente controllato per impedirne lo sviluppo della senzienza.

In questo senso, la minaccia per l’uomo non è più l’ignoto o l’alieno, ma l’uomo stesso. Di conseguenza, le altre specie nell’universo possono essere esplorate in modo diverso: diventano compagni di avventure, alleati, talvolta persino amici o addirittura salvatori.

Ne è un chiaro esempio proprio Project Hail Mary, dove l’alieno Rocky diventa prima un improbabile compagno e poi un vero e proprio amico fraterno per Ryland Grace (Ryan Gosling). Ma lo avevamo già visto in Spaceman (2024) di Johan Renck, dove Jakub (Adam Sandler) stringe un legame con l’alieno aracneiforme Hanuš, che si prende cura soprattutto della sua psiche, segnata da una profonda solitudine e dall’impossibilità di comunicare con la moglie Lenka (Carey Mulligan).



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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Certo, esistono esempi anche molto meno recenti di film sull’amicizia tra uomo e alieno, come Il mio nemico (1985) di Wolfgang Petersen o il più noto E.T. L’extraterrestre (1982) di Steven Spielberg, ma negli ultimi anni la forza propulsiva che spinge umano e alieno a entrare in contatto sembra poggiare su un terreno comune nuovo.

Anche Predator: Badlands (2025), di Dan Trachtenberg, si inserisce in questa direzione: attraverso lo Yautja Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), emarginato dal proprio clan e costretto a sopravvivere su un pianeta ostile, il predatore diventa “preda” o, quantomeno, protagonista di un percorso esistenziale. La nuova tendenza dello sci-fi sembra quindi orientarsi anche verso un maggiore interesse per il mondo alieno: un’attrazione per la sua psiche, ma anche per le sue tradizioni, i suoi usi e i suoi sistemi culturali. Non è un caso che, dopo l’uscita di Avatar: Fuoco e Cenere (2026) di James Cameron, molti spettatori abbiano espresso il desiderio di vivere su Pandora e di approfondire la cultura dei Na’vi, mostrando un interesse sempre più marginale per le vicende umane. Rimane però intatta, nelle intenzioni degli autori di questi film, la critica per il contesto socio-politico, che continua a mettere in discussione le tecno-corporazioni e il neo-colonialismo di stampo ultra-capitalistico, attraverso la famiglia Sully in Avatar e il personaggio di Thia, androide della Wailand che diventerà la spalla di Dek, in Badlands.

E anche di fronte alle critiche mosse a Badlands, accusato di essere “troppo buono” e “disneyano”, è significativo osservare come lo sci-fi contemporaneo si stia spostando, anche per incontrare i gusti del pubblico, verso una rappresentazione dell’alterità fondata più sulla curiosità e sulla scoperta, che sul timore e sul conflitto. -----------------------------------------------------------------

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In questo quadro, Project Hail Mary diventa quasi un caso paradigmatico. Da un lato, incarna una nuova apertura umanista nei confronti dell’ignoto, trasformando l’alieno in interlocutore, alleato, persino figura affettiva, dall’altro, però, mette in luce un’ambiguità più profonda. Se l’ignoto diventa comprensibile, traducibile, empatico, allora rischia anche di essere normalizzato, reso familiare, in qualche modo innocuo.

La fantascienza contemporanea sembra così muoversi sul filo del rasoio: mentre si concentra sull’incontrare l’altro, finisce spesso per riscriverlo per farlo rientrare nelle categorie umane, neutralizzando di fatto le differenze.

In questo senso, più che aprirsi all’ignoto, lo sci-fi degli ultimi anni sembra talvolta addomesticarlo, trasformando l’universo da spazio critico che porta riflessioni e interrogativi allo spettatore, ad ambiente narrativo sempre più confortevole, sempre più rassicurante, sempre meno riflessivo.

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