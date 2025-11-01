

OFFERTA HALLOWEEN CORSI ONLINE CON IL 25% DI SCONTO!





----------------------------

--------------------------------------------------------

Nel giorno dell’anniversario condiviso della nascita di Luchino Visconti e della scomparsa di Pier Paolo Pasolini, il 2 novembre, nasce un nuovo festival che, nella sua prima edizione, fa dialogare i due autori, così diversi ma anche così uniti nella descrizione del mondo reale e nella ricerca della bellezza fuori dal comune. Quadro – Oltre l’occhio la realtà si terrà dal 2 al 7 novembre presso Villa La Colombaia, la residenza estiva di Luchino Visconti a Ischia. Sarà ricco di incontri, proiezioni, eventi e lezioni aperte al pubblico in cui discutere sulla poetica, sulle ispirazioni e sul cinema dei due registi.

Ospite nella prima giornata Mario Martone – recentemente premiato nella sede di Sentieri Selvaggi -, protagonista di un incontro dedicato alla figura artistica di Visconti. Nello stesso giorno verrà proiettato Accattone, il film di Pasolini ambientato nelle periferie romane degli anni ’60, con cui il regista tributa i suoi “ragazzi di vita”.



LA SCUOLA DI DOCUMENTARIO di SENTIERI SELVAGGI





----------------------------

--------------------------------------------------------

Tra gli appuntamenti, il giorno 3 novembre si terrà l’incontro con Luigi Barletta, regista e docente di cinema, dedicato a Pasolini e alla forma di racconto breve, partendo dall’analisi de La ricotta e Gennariello. La giornata del 5 novembre sarà incentrata su Visconti, con Salvatore Iervolino, curatore indipendente, esplorando il rapporto tra ideologia e immagine. A partire da La caduta degli dei, Iervolino analizzerà la tensione viscontiana tra realismo e deformazione espressionistica, in un film che racconta l’ascesa del nazismo come tragedia collettiva e dramma interiore.



Color grading, il colore come racconto. Corso Online con Sergio Cremasco





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evento conclusivo il giorno 7 novembre con la proiezione di Il Gattopardo di Luchino Visconti, omaggio alla visione estetica e civile di un autore che ha trasformato la decadenza in forma d’arte, con un tributo speciale dedicato a Claudia Cardinale.

La direttrice artistica Annamaria Punzo dice della rassegna: “Con Quadro riportiamo il cinema al suo centro: lo sguardo. Visconti e Pasolini ci insegnano che le immagini non sono mai solo racconto, ma pensiero, presa di posizione, desiderio di cambiare le cose. Alla Colombaia vogliamo che ogni visione diventi un atto di libertà, un modo per guardare il mondo con occhi diversi.”

Tutte le proiezioni e gli incontri saranno a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. QUI il programma completo.