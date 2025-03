Quale sarà il futuro di Mikey Madison?

Corso trimestrale REGIA CINEMATOGRAFICA, dal 18 marzo



Come è noto, la 97° edizione dei premi Oscar ha incoronato Sean Baker come vincitore assoluto. Anora porta a casa cinque statuette tra cui miglior film e miglior regia, ma ad essere premiata è stata anche la sua giovane protagonista, Mikey Madison.

“Sono cresciuta a Los Angeles, ma Hollywood mi è sempre sembrata lontana” ha detto nel suo discorso di ringraziamento.

Sean Baker, come ha raccontato lui stesso, ha scritto la sceneggiatura di Anora pensando a Mikey Madison come protagonista, dopo averla vista recitare in C’era una volta a…Hollywood e Scream 5. “Quentin è il regista che mi ha davvero accolto nel mondo del cinema. […] sono così grata per l’esperienza che mi ha dato e per il personaggio che mi ha fatto interpretare (Susan ‘Sadie’ Atkins, membro della famiglia Manson). Per una diciannovenne interpretare un personaggio come quello è stato davvero speciale.” ha detto al The Hollywood Reporter il giorno dopo la premiazione agli Oscar. Il premio consegnato da Tarantino a Baker per la miglior regia, quindi, sembra essere proprio la chiusura del cerchio per Madison.

Anora ha rappresentato il cuore e la passione di questa edizione degli Oscar, accettare la parte della sex worker Ani ha comportato uno studio e una preparazione di circa un anno. L’attrice ha studiato russo, pole dance e twerking, ha perfezionato l’accento di Brooklyn, si è documentata leggendo memorie e frequentando delle sex worker e infine ha girato da sola tutti i suoi stunt. Ha lavorato personalmente anche alla costruzione estetica del personaggio, confrontandosi con il regista su makeup, hairstyle e manicure della protagonista.

“Sean ha dedicato gran parte della sua carriera a raccontare storie marginalizzate in modo onesto, non sensazionalistico o drammatizzato. Lui è interessato a dire la verità sul lavoro senza stigmatizzarlo, cosa che interessava fare anche a me.”

Adesso che le porte di Hollywood sono decisamente spalancate, per Mikey Madison sembra ci siano già nuovi progetti all’orizzonte (anche se non ancora confermati). Come riportato nell’articolo del The Hollywood Reporter sul “what’s next” dei candidati agli Oscar, la star di Anora è in cima alla lista dei desideri di vari studios e registi, tra i quali spuntano i nomi di Colleen Hoover e Greta Gerwig.

La scrittrice statunitense Hoover ha già lavorato a un adattamento cinematografico del suo romanzo It ends with us uscito nelle sale lo scorso anno, inoltre, Amazon Studios ha annunciato Verity, seconda trasposizione di una sua opera con Dakota Johnson, Josh Hartnett e Anne Hathaway.

La regista Greta Gerwig, invece, è attualmente impegnata con Narnia per il gigante dello streaming Netflix, sperando con ogni probabilità di trasformare il mondo di C.S. Lewis in un franchise. Non è chiaro al momento se l’interesse nei confronti di Mikey Madison sia legato a Narnia (effettivamente in fase di casting) o per un altro progetto ancora non svelato.

Di fatto, il futuro della giovane star è ancora coperto da una coltre di mistero. Forse perché, come da lei stessa ammesso, la possibilità di scegliere è una situazione completamente nuova per un’attrice abituata a lottare per un’audizione da ormai un decennio, ma di certo Madison vuole tornare a lavorare con persone interessanti seguendo l’istinto. Come dichiarato a Scott Feinberg “Si tratta di seguire un sentimento, perché è un lavoro emotivo, e penso di dover davvero sentire quella spinta verso qualcosa, quella spinta davvero forte, tipo, “Devo assolutamente farlo””.



