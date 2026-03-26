Quali sono i giochi online più popolari del 2026?

I giochi online sono uno dei passatempi preferiti dagli italiani. Ma ti sei mai chiesto quali siano quelli più popolari? Quali sono i giochi online più giocati in questo momento?



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Ottenere una risposta è stato piuttosto semplice. Come vedremo, le più recenti ricerche ci stanno suggerendo che le tendenze di questo inizio anno proseguono di buon ritmo quelle del 2025.

Pertanto, non ci rimane che vedere da vicino qual è la classifica di popolarità nei giochi online e capire dove stanno andando le preferenze dei giocatori.



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Dove si gioca: PC, mobile e non solo

Prima di entrare nel vivo della classifica dei giochi più giocati del 2026, c’è un dato che ci sembra di grande rilievo. In particolare, secondo le statistiche di Newzoo la popolazione globale di giocatori raggiungerà quota 3,6 miliardi di persone, pari al 43,9% di tutta la popolazione mondiale.



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Di questa imponente platea, 936 milioni sono i giocatori da PC, pari al 26% di tutti i giocatori a livello mondiale. Non certo secondaria è la quota di giocatori su console, pari a 645 milioni di persone.

La parte del leone la faranno però i giocatori da smartphone e dispositivi mobili. Sono infatti quasi 3 miliardi le persone che giocano alle app games per il proprio cellulare, scaricandole principalmente dagli store di Google e Apple, o direttamente dai produttori dei singoli titoli.

In questo ambito, un cenno è sicuramente attribuibile al mondo delle piattaforme di gioco e di intrattenimento ludico, che negli ultimi anni hanno allargato notevolmente la gamma di alternative di divertimento mobile per i propri utenti.

Molti operatori di gioco hanno per esempio predisposto delle app mobili per le slot con bonus senza deposito, permettendo a tantissime persone interessate ad avvicinarsi a questo mondo di poterlo fare con la comodità del proprio smartphone e senza dover spendere subito del denaro proprio.

Altri, come vedremo, hanno invece creato per gli smartphone delle versioni mobili dei loro titoli di maggior punta, come avvenuto per la saga Grand Theft Auto.

Altri ancora hanno invece preferito sviluppare la loro offerta in modo specifico per il mondo dei dispositivi mobili, con titoli che non solo sono ottimizzati per questi display, ma sono nati appositamente per le caratteristiche degli smartphone.

Roblox si conferma l’intrattenimento di maggiore tendenza nel 2026

Tutto ciò premesso, la nostra classifica inizia con Roblox, che non è un vero e proprio gioco, bensì una piattaforma di online gaming per la creazione di titoli.

Una volta iscritti alla piattaforma, è possibile creare e giocare a minigiochi (esperienze), dando così vita a un’infinità di opportunità di divertimento.

La piattaforma pone grande accento sull’aspetto sociale e della comunità. È oggi popolata da oltre 40 milioni di titoli.

Candy Crush Saga, 270 milioni di giocatori e non sentirli

Al secondo posto troviamo Candy Crush Saga, un videogioco per smartphone e Facebook sviluppato da King.

Nato come varianti di Candy Crush, conta più di 20.000 livelli ed è il titolo più popolare sul social network.

Il gioco è molto celebre. Per chi comunque non ne fosse a conoscenza, è un puzzle in cui vanno create delle file di 3 figure uguali all’interno di una griglia. Ogni livello ha diversi schemi e differenti ostacoli.

Colorato e divertente, è diventato un passatempo imperdibile per tantissimi appassionati.

Minecraft, da 15 anni sulla cresta dell’onda

Tra i titoli di maggiore apprezzamento troviamo poi Minecraft, creato nel 2009 in Svezia e sviluppato da Mojang nel 2011.

Il gioco non fa certo della grafica evolutissima il suo punto di forza. Anzi, è lecito affermare che i suoi voxel, i cubi da cui è formato il suo mondo, siano divenuti nel tempo un simbolo vintage.

Gli obiettivi del gioco sono diversi a seconda delle modalità. C’è per esempio quella di sopravvivenza e quella estrema. C’è poi la parte creativa e quella di avventura. E, per chi desidera solamente osservare il mondo senza interagire, c’è anche quella dello spettatore.

La più gettonata è comunque la modalità multiplayer. Con questa, infatti i giocatori possono interagire con gli altri utenti in un solo mondo di gioco.

PlayerUnknown’s Battlegrounds, il Battle royal del momento

Nella lista dei giochi più frequentati online c’è anche PlayerUnknown’s Battlegrounds, o PUBG, gioco sviluppato da Bluehole e basato sul genere Battle royal.

In una sessione di gioco, fino a 100 giocatori combattono in un’arena per rimanere in vita: si viene dunque paracadutati da un aereo in una mappa di circa 8 km quadrati, con una traiettoria che varia da partita a partita per generare maggiore casualità.

I giocatori atterrano senza attrezzi e armi, ma solamente con alcuni capi di abbigliamento selezionabili nel menu di gioco, con sole finalità estetiche.

Una volta atterrati, i giocatori dovranno andare in cerca di edifici in cui trovare armi, attrezzature e altri accessori.

A rendere il tutto ancora più emozionante c’è il fatto che ogni pochi minuti la mappa inizia a ridursi verso una posizione casuale. I giocatori che si trovano al di fuori della zona sicura subiscono danni in modo incrementale, fino a morire se non ritornano nell’area di sicurezza.

In altri termini, lo spazio di gioco è sempre più piccolo, aumentando le possibilità di incontro tra i giocatori.

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