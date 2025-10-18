

L’idea di uno zombie queer di Tina Romero trascina con sé le aspettative di essere figlia di una leggenda come George Romero, ed il sospetto di un’operazione costruita per speculare sulla scia lunga del successo del padre non è sicuramente campata in aria. Il film è adattato al presente, in un locale di New York, lo Yum, che diventa il fortino da difendere dall’invasione di live dead, i morti che camminano, un night club dove le drag Queen mettono in scena le loro performance glitterate con i colori dell’esuberanza, le paillettes, i costumi favolosi. L’intuizione di raccontare un movimento attraverso un insieme di micro esistenze, fotografate nella notte di maggiore diffusione dell’epidemia, sembra ottima. Poi però si rivela molto difficile da gestire in un’opera prima senza perdersi nell’inconsistenza e nella difficoltà di messa in scena. Anche la scelta stilistica della commedia funziona soltanto a tratti, perché lascia in un angolo l’horror per raccogliere qualche isolato momento brillante nell’eccessivo ricorso alle gag. Ad uscirne penalizzata è la stessa dimensione politica, necessario sottotesto del genere, cadendo tra l’altro in un controsenso fatale nel focalizzare lo sguardo sulle espressioni personali e non sul collettivismo.

Un vero peccato perché gli ingredienti importanti sono già tutte contenuti nell’estetica della dottrina, con il rifiuto delle identità immutabili o naturali ed un codice inclusivo contro il razzismo, la disabilità, il classismo. Avere la consapevolezza di avere tra le mani una bomba ad orologeria di tal fatta evita di gestire le tematiche con i soliti cliché di una diatriba di poco conto, mentre inserite dentro situazioni schematiche lascia evaporare la potenza deflagrante. La trama compressa tutta in poche ore è la classica escalation coronata da un lieto fine, ed anche qui lo spazio minimal dedicato al musical impedisce una vera progressione di beat in assenza di una vera alternanza di alti e bassi in uno scenario troppo piatto. Il lavoro in sottrazione sullo script sostituisce all’ambizione un ritmo di puro intrattenimento filtrato nello slang del contemporaneo dentro battute molto riuscite, come quella sull’etetosessualità associata al cringe ad esempio. Un film insomma tenuto su dai momenti, in cui resta un’ipotesi affascinante il discorso concettuale legato al mondo social e alle problematiche sui follower visti come vittima passiva degli influencer, questione dirimente affrontata con ben altro spessore nello splendido L’accident du piano di Quentin Dupieux. I propositi di appartenenza restano sulla carta, e la sola riuscita tecnica tiene il prodotto molto al di sotto delle potenzialità, malgrado qualche risata e qualche applauso divertito, con una base fluida che strappa le radici ancora prima possano attecchire su un concept originale.



