Re Granchio e Hideo Kojima per la Notte Bianca di Sentieri Selvaggi
sabato 25 ottobre h19 via Botta 19 Roma incontro con Zoppis e Rigo de Righi, proiezione del loro Re Granchio e presentazione di SS21st n. 21. Tutto per la Notte Bianca delle Scuole d’Arte del Lazio
Un’intera regione che si trasforma in un grande palcoscenico diffuso. È questo lo spirito della Notte Bianca Diffusa delle Scuole d’Arte, in programma sabato 25 ottobre 2025, promossa dal CO.R.S.A. – Coordinamento Regionale delle Scuole d’Arte del Lazio, e dal CO.SM.O – Coordinamento delle Scuole di Musica della Regione Lazio, in occasione della Giornata Mondiale degli Artisti.
Per la prima volta, oltre 70 Scuole d’Arte e di Musica apriranno contemporaneamente le loro sedi al pubblico, insieme a numerose realtà culturali locali, dando vita a tantissimi eventi gratuiti: concerti, spettacoli, performance, mostre, proiezioni, laboratori creativi e incontri aperti a tutti.
Sentieri Selvaggi partecipa con un incontro aperto al pubblico con Matteo Zoppis e Alessio Rigo de Righi, i registi di Testa o Croce, il western con Alessandro Borghi e John C. Reilly in questo momento nelle sale italiane. Nella nostra sala di via Carlo Botta 19 a Roma la redazione, gli studenti e il pubblico interagiranno con i due registi a partire dalle h 19, e sarà possibile vedere Re Granchio, il loro film precedente, presentato alla Quinzaine di Cannes nel 2021.
Nel corso della serata, sarà anche presentato insieme ai curatori il numero 21 di SentieriSelvaggi21st, la cui cover story è dedicata a Hideo Kojima – La profezia del cinema.
INGRESSO SU PRENOTAZIONE A QUESTO LINK
Per la prima volta, oltre 70 Scuole d’Arte e di Musica apriranno contemporaneamente le loro sedi al pubblico, insieme a numerose realtà culturali locali, dando vita a tantissimi eventi gratuiti: concerti, spettacoli, performance, mostre, proiezioni, laboratori creativi e incontri aperti a tutti.
Sentieri Selvaggi partecipa con un incontro aperto al pubblico con Matteo Zoppis e Alessio Rigo de Righi, i registi di Testa o Croce, il western con Alessandro Borghi e John C. Reilly in questo momento nelle sale italiane. Nella nostra sala di via Carlo Botta 19 a Roma la redazione, gli studenti e il pubblico interagiranno con i due registi a partire dalle h 19, e sarà possibile vedere Re Granchio, il loro film precedente, presentato alla Quinzaine di Cannes nel 2021.
Nel corso della serata, sarà anche presentato insieme ai curatori il numero 21 di SentieriSelvaggi21st, la cui cover story è dedicata a Hideo Kojima – La profezia del cinema.
INGRESSO SU PRENOTAZIONE A QUESTO LINK
Notte Bianca delle Scuole d’Arte del Lazio
sabato 25 ottobre a partire dalle h 19
Incontro con Matteo Zoppis e Alessio Rigo de Righi
proiezione di Re Granchio (2021, 105′)
+ presentazione SentieriSelvaggi21st n.21
Sentieri Selvaggi, via Carlo Botta 19 a Roma
PRENOTATI QUI