Ricky Gervais torna su Netflix con Mortality
Dopo il successo di Armageddon, il nuovo speciale del comico britannico riflette sulla vita, sulla morte e sulla fragilità del mondo contemporaneo con il suo tipico filtro dark-comedy
Netflix ha annunciato che ospiterà nuovamente Ricky Gervais sulla sua piattaforma. Il 30 dicembre sarà infatti disponibile per gli abbonati il nuovo spettacolo del comico e attore britannico. Dopo il successo di Humanity, Supernature e Armageddon, il nuovo speciale di stand-up del comico sarà Mortality. Girato al London Palladium durante il suo tour mondiale da 80 date, lo show rappresenta la quarta collaborazione di Gervais con la piattaforma. Il comico britannico torna a riflettere sul tema della mortalità, già analizzata nella serie da lui diretta e interpretata After Life.
Lo spettacolo condenserà riflessioni sulla vita, sulla morte e sulla fragilità del mondo contemporaneo, con il tipico filtro dark-comedy che da sempre caratterizza il suo stile. Netflix assicura che “nessun argomento è off limits” mentre il comico definisce Mortality come “lo spettacolo più onesto e confessionale” della sua carriera.
Il tour di Mortality ha segnato diversi traguardi: dalle 14 serate consecutive al Palladium ai record al botteghino in numerosi Paesi europei, fino alle tappe negli Stati Uniti, tra cui l’Hollywood Bowl e il Radio City Music Hall. Il suo precedente speciale, Armageddon, aveva debuttato nel 2023 il giorno di Natale, conquistando un Golden Globe oltre ad aver ottenuto un Guinness World Record per l’incasso più alto mai registrato per una singola esibizione di stand-up (lo spettacolo ha raccolto 1.790.206,50 dollari per la data all’Hollywood Bowl di Los Angeles, California, il 6 maggio 2023).
La carriera di Gervais, però, non è soltanto stand-up. Nel 2001 ha creato la versione originale di The Office di cui è anche protagonista e che è poi diventata un fenomeno globale con l’adattamento statunitense. Indimenticabile poi le sue dissacranti conduzioni dei Golden Globe, passate alla storia per l’irriverenza nei confronti dell’élite hollywoodiana.
Mortality arriva su Netflix in un momento di altissima visibilità per Gervais, è stata infatti da poco annunciata l’uscita di Alley Cats, la serie di animazione per adulti di cui è regista, sceneggiatore e voce.