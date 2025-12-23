Ricky Gervais torna su Netflix con Mortality



Netflix ha annunciato che ospiterà nuovamente Ricky Gervais sulla sua piattaforma. Il 30 dicembre sarà infatti disponibile per gli abbonati il nuovo spettacolo del comico e attore britannico. Dopo il successo di Humanity, Supernature e Armageddon, il nuovo speciale di stand-up del comico sarà Mortality. Girato al London Palladium durante il suo tour mondiale da 80 date, lo show rappresenta la quarta collaborazione di Gervais con la piattaforma. Il comico britannico torna a riflettere sul tema della mortalità, già analizzata nella serie da lui diretta e interpretata After Life.

Lo spettacolo condenserà riflessioni sulla vita, sulla morte e sulla fragilità del mondo contemporaneo, con il tipico filtro dark-comedy che da sempre caratterizza il suo stile. Netflix assicura che “nessun argomento è off limits” mentre il comico definisce Mortality come “lo spettacolo più onesto e confessionale” della sua carriera.