Rieti International Film Festival 2026 – Il programma

Prende il via dal 18 al 22 febbraio la prima edizione del Rieti International Film Festival, nata dall’idea del regista Nicolas Morganti Patrignani e del montatore Gerardo Lamberti con l’intento di promuovere il cortometraggio indipendente in tutte le sue forme. L’evento si svolgerà presso il Multisala Marconi del capoluogo reatino con ingresso libero e gratuito per il pubblico, che potrà votare i lavori in concorso per l’assegnazione del Premio del Pubblico in ciascuna sezione. Il festival si articola in sei sezioni competitive. Per il cinema italiano, il concorso si divide tra cortometraggi di finzione Under 35 e Over 35, mentre la sezione internazionale comprende cortometraggi di finzione, animazione e una categoria dedicata alle opere realizzate con l’intelligenza artificiale. Completa il quadro la sezione videoclip musicali internazionali.



La ricca giuria di personalità del mondo del cinema sarà composta dal direttore della fotografia e regista Daniele Ciprì, il montatore Marco Spoletini, il costume designer Massimo Cantini Parrini, la direttrice della fotografia Daria D’Antonio, la sound designer Maricetta Lombardo, il direttore della fotografia Ferran Paredes Rubio, i montatori Paola Freddi e Pietro Morana, lo sceneggiatore Menotti, l’attore Franco Pistoni, il critico cinematografico Pedro Armocida, e dal regista e critico Mario Sesti. I vincitori riceveranno il premio Rea d’Oro, a cui si aggiunge un premio in denaro. Oltre ai riconoscimenti per le singole sezioni, la giuria assegnerà premi tecnici per regia, sceneggiatura, montaggio, fotografia, interpretazioni maschili e femminili protagoniste e non protagoniste, scenografia, costumi e suono.



Il programma del Festival, oltre alla proiezione dei singoli cortometraggi selezionati tra anteprime nazionali e internazionali, include anche un omaggio a Christopher Nolan con le proiezioni dei suoi film Inception e Interstellar. La cerimonia di premiazione è prevista per il pomeriggio del 22 febbraio 2026, presso il Multisala Moderno.



Qui il programma completo.



