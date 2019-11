RIFF 2019 – Luigi Di Gianni: Soul of the South e i premi

Annunciati i vincitori della XVIII edizione del RIFF – Rome Independent Film Festival al Nuovo Cinema Aquila diretto da Fabrizio Ferrari. RIFF Award Miglior Film 2019 per la sezione Lungometraggi internazionali è 37 Seconds della regista giapponese Hikari già vincitore della sezione Panorama alla Berlinale 2019, con la seguente motivazione: “Giappone. In un mondo che appare ed è a centinaia di chilometri di distanza dallo stile di vita europeo, il film ci propone, in maniera estremamente delicata e commovente, degli argomenti intramontabili: una ragazza portatrice di handicap, che cerca di farsi strada nella vita e di posizionarsi all’interno di una società competitiva.” Come lo scorso anno, il Premio al Miglior Documentario, Italiano e Internazionale, è un premio dato dal pubblico in sala. Per gli internazionali vince il RIFF Award al miglior documentario internazionale Dave Grusin: Not Enough Time di Barbara Bentree sul compositore Premio Oscar di Tootsie, Il laureato e Milagro tra gli altri. Per i Documentari italiani vince Pastrone! di Lorenzo De Nicola sul regista di Cabiria.