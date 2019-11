RIFF 2019 – The World According to Amazon, di Thomas Lafarge e Adrien Pinon

In molti, negli anni successivi, sintetizzarono le idee del «popolo di Seattle» con un altro aforisma, attribuito stavolta al biologo scozzese Patrick Geddes: «pensa globale, agisci locale».

Idea che, ironia della sorte, è diventata una prerogativa essenziale del local marketing futuro. E che descrive al meglio proprio lo statement di Amazon nel mondo.



---------------- inserzione pubblicitaria ---------------

----------------------------------------------------------------



Quella parte di film allora funziona meglio proprio perché centra il tema più spinoso, da quando il marketplace più conosciuto si è imposto sul mercato, ovvero la questione sindacale. Problema urgente, che a dire il vero interessa tutte le delivery companies, dai corrieri (e al riguardo si segnala Sorry We Missed You di Loach) ai fattorini dei servizi food.

Tolta quella parte però, il documentario di Lafarge e Pinon resta decisamente epidermico.

Lo scontro tra il colosso e l’Unione Europea in materia di tassazione del fatturato resta infatti un momento lanciato lì, senza entrare troppo nel merito delle posizioni.

Omissioni che riguardano anche il cambio di paradigma avvenuto con l’avvento di internet e dei marketplace. Certo, la web economy ha in un primo momento messo in difficoltà le piccole realtà imprenditoriali, ma è altrettanto vero che oggi, grazie a degli store online tipo Amazon, è possibile raggiungere la propria clientela in ogni parte del mondo e con un’accuratezza impensabile un decennio fa.

Allora sarebbe stato più calzante affrontare il problema alla radice, rimettendo ad esempio in discussione il sistema economico neo-liberista, di cui Amazon è conseguenza, non certo la causa. In questo modo invece si è proceduto ad indagare gli effetti del capitalismo sulla società limitandosi soltanto alla momentanea efficacia degli aforismi. Altra vera piaga di questo mondo 2.0…