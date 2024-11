RIFF 2024 – Quattro titoli italiani tra realtà e finzione

Corso online PRODUZIONE CINEMA E TV, con Tore Sansonetti. Dal 26 novembre!



Giunto alla sua ventitreesima edizione il Rome Indipendent Film Festival continua il suo percorso di ricerca nel panorama del cinema indipendente, ed intercetta argomenti di ogni specie, personali o collettivi, sempre con l’intenzione di raccontare il mondo con un occhio attento sul presente, ma senza dimenticare il passato. Proprio quello che fanno alcuni dei titoli italiani, dall’impegno civile che attraversa la memoria, al ricordo di tempi migliori, dalla ricerca della felicità e dell’amore, al tentativo di superare i sospetti e le paure, per vedere le similitudini e superare le differenze.

Crescere un figlio è difficile, se a farlo si resta soli, diventa un’impresa. Nel film di Marco Gianfreda, Tre regole infallibili, girato a Tusa, in Sicilia, succede proprio questo. Claudia (Cristiana Dell’Anna) vive con il figlio adolescente Luca, un ragazzo quattordicenne problematico. Una normale incoerenza dovuta all’età, fatta di fragilità e paura, che si ripercuote nella sua sfera relazionale ed invade quella della madre, finalmente felice dopo tanti rapporti insignificanti. Una storia di formazione sospesa tra la pubertà e l’adolescenza in una progressione di capricci e consapevoli dubbi, con un tono leggero nel descrivere il vulcano interiore di desiderio di fronte al mito della sessualità, ancora digiuno di profumi e carezze, innocente e timido. Chiara la direzione, improbabili le premesse, anzi vuote, pronte da riempire, eppure così superficiali, causa di malessere ed insoddisfazione, senza accenno ad un grido di rivolta, risolta grazie ad un non meglio specificato passaggio di consegne generazionale. Ed un finale nascosto da un ottimismo costruito sopra una tragedia, con una maternità da vivere come condanna e sacrificio a sorreggere un altare che perde pezzi. Non mancano per fortuna le parentesi delicate, la culla del mare, i posti belli, i primi baci, l’atmosfera romantica è l’ancora di salvezza, il porto dove approda la nave dell’amore, si imparano piccole cose e si riconosce la libertà più grande: quella di bastare a sé stessi senza rinunciare all’altro.

Altro titolo di finzione è Settimo grado di Massimo Cappelli, un home invasion movie, che vede un gruppo di balordi penetrare dentro un’abitazione per una rapina, una cosa facile e veloce. Naturalmente la situazione finisce per sfuggire di mano ed al furto si unisce il sequestro. Come in molti casi di storie monolocation, la rappresentazione di un ambiente chiuso in uno stato di tensione tra i presenti esaspera i conflitti. L’immagine della famiglia ricca e felice viene smontata pezzo per pezzo, emergono vizi, tradimenti, malattie, insoddisfazioni, bugie. In questo franare delle apparenze, la caduta del capofamiglia integerrimo, interpretato da Giorgio Pasotti, segna il crollo di un’istituzione ormai svogliata, disattenta. Ma si tratti di vittime o carnefici, per entrambi sembra giunto il momento di fare un bilancio della propria vita, ripensare agli sbagli, rivivere delle circostanze precise che sono diventate uno spartiacque. Grazie al flashback ad ognuno dei personaggi è assegnata una scena con un compito preciso, quello di tracciare nella memoria i punti di svolta della vicenda lasciando affiorare dei ricordi, violenze, malesseri, manovre segrete. Tutto purtroppo in una confezione abbastanza scontata e quasi retorica. Incuriosisce piuttosto una scrittura piena di cliffhanger tra verità nascoste, vite parallele, un numero sorprendente di rivelazioni e colpi di scena, dettagli e principi perfetti per lo sviluppo di un discorso seriale, dilatando ed espandendo gli universi narrativi che risentono della fragilità di un’esposizione minima.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uno spazio importante all’interno del festival è assegnato al documentario.

Emilio Lussu, il processo, di Gianluca Medas è un ibrido tra realtà e finzione nel formato che si divide tra il film in costume ed un backstage contemporaneo. Il racconto riguarda un fatto storico: dopo un fallito attentato a Mussolini il 31 Ottobre, uno squadrista viene ucciso da Lussu mentre assalta la sua casa di Cagliari, insieme ad altri 500 codardi fascisti. Ne seguono, un arresto, un processo ed un assoluzione, e queste sono le fasi che il film cerca di ricostruire, cerca di capire ed elogiare il coraggio dei giudici ed onorare la memoria di un uomo diventato nel dopoguerra una figura di spicco del panorama politico italiano. Nato a latere di un progetto teatrale realizzato e portato in tournée in ogni parte della Sardegna, è diventato poi una docu-fiction, con il ruolo da protagonista assegnato ad Enrico Lo Verso. Lo scopo dell’operazione vuole essere un omaggio all’indipendenza di quegli uomini che nel pieno vigore del ventennio trovarono la forza di opporsi al regime. L’iniziativa lodevole non cancella però i limiti estetici e di struttura del racconto, una trasposizione scolastica basilare e dal ritmo trascurato che paradossalmente si ravviva quando intercetta dei vuoti e si affaccia sull’orizzonte, e sul moto impercettibile delle onde descrive la vulnerabilità, il pericolo, e la quiete azzurra del cielo si trasforma una parete divisoria tra la civiltà e la barbarie, scrollandosi di dosso gli orpelli e gli abiti simbolici per perdersi nei colori inquieti dell’inconscio.

Il mercato cos’era, il mercato cos’è. Uno dei dei mercati più famosi di Roma, quello di Porta Portese, viene raccontato nel doc Non chiudete quella Porta di Francesco Banesta e Matteo Vicentini Orgnani, un lavoro costruito sulle voci dei commercianti. Un mestiere, quello dell’ambulante, con il quale hanno sostenuto la famiglia, mandato figli all’università, creato una rete di valore sociale oltre che commerciale, messo in grave crisi dalle vendite online. Dalle parole degli intervistati emerge un quadro sfaccettato e multiculturale, piuttosto nostalgico, ricco di simpatica impertinenza, un’inclinazione naturale alla battuta che non riesce a mascherare il nervosismo per una situazione sempre più insostenibile. L’approccio polifonico fornisce dunque una lettura del contemporaneo, figlia degli umori, di caratteri diversi e a volte antitetici, raccoglie impressioni, speranze, compone un mosaico colorato di sguardi smarriti nell’incertezza del presente. Le immagini d’epoca del repertorio aiutano ad individuare il profondo cambiamento avvenuto dalle origini, fino a fotografare l’odierna composizione internazionale, che però non ha modificato quel sentirsi parte fiera ed autentica della città né cancellato il senso comunitario. Un progetto che vuole attirare l’attenzione verso una realtà importante che corre il rischio di scomparire, travolta dalla concorrenza sempre più aggressiva, e prova a sopravvivere nell’unico modo possibile, attraverso un’umanità estranea al mondo digitale, prerogativa degli incontri faccia a faccia senza una tastiera a fare da mediatore.



