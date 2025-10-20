Riparte l’NBA: l’esempio di serialità più longevo

Dal 21 ottobre ricomincia lo show. Nuova stagione, nuovi interpreti e infinite possibilità. L’NBA è un universo seriale di intrattenimento sportivo e mediatico. Chi solleverà il trofeo Larry O’Brien?



Scade il cronometro e gli Oklahoma City Thunder stanno festeggiando. Sono campioni NBA della stagione 2024/2025. I tifosi esplodono, Gilgeous-Alexander è MVP delle finali, oltre ad MVP della stagione (non capitava dal 2000 quando Shaquille O’Neal vinse MVP della lega e delle Final, sempre contro Indiana).



La stagione NBA 2024-2025 è quindi archiviata ma la nuova è alle porte, anzi, presto sugli schermi. Si tratta dell’80esima edizione. Il calendario della regular season è già definito. Il 21 ottobre i campioni in carica sfideranno i Rockets di Houston, regina del mercato che si è aggiudicata il talento di Kevin Durant per questa stagione. La stessa notte andrà in scena lo scontro tra due super interpreti del gioco: LeBron James e Steph Curry e, rispettivamente, Los Angeles Lakers e Golden State Warriors.



Prende quindi il via il nuovo capitolo della palla a spicchi americana, dove ogni singolo episodio-partita presenta una conclusione del racconto e aggiunge elementi per il proseguire del racconto principale: il campionato. Chi partirà meglio? Chi arriverà fino in fondo? Chi solleverà il trofeo Larry O’Brien? Chi sarà l’MVP? Chi il “giocatore più migliorato”?

Lo show sta per avere inizio. La corsa verso il titolo è così strutturata: ogni squadra gioca 82 partite, 16 team si qualificano ai Playoff. Tutte le serie dei playoff si giocano al meglio delle sette gare. Passa il turno la prima squadra che vince 4 partite all’interno della serie. Come in una serie tv c’è sempre una storia centrale che si conclude nell’episodio (partita singola) ma anche una cornice che si prolunga per più episodi (campionato).

La differenza che l’NBA presenta con i colleghi del mondo seriale consiste sull’utilizzo di attori che interpretando sé stessi, responsabili e responsabilizzati della narrazione. È un po’ come creare il set perfetto, montare macchina da presa, luci e microfoni e poi lasciare attori professionisti improvvisare.