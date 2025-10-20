Riparte l’NBA: l’esempio di serialità più longevo
Dal 21 ottobre ricomincia lo show. Nuova stagione, nuovi interpreti e infinite possibilità. L’NBA è un universo seriale di intrattenimento sportivo e mediatico. Chi solleverà il trofeo Larry O’Brien?
Scade il cronometro e gli Oklahoma City Thunder stanno festeggiando. Sono campioni NBA della stagione 2024/2025. I tifosi esplodono, Gilgeous-Alexander è MVP delle finali, oltre ad MVP della stagione (non capitava dal 2000 quando Shaquille O’Neal vinse MVP della lega e delle Final, sempre contro Indiana).
La stagione NBA 2024-2025 è quindi archiviata ma la nuova è alle porte, anzi, presto sugli schermi. Si tratta dell’80esima edizione. Il calendario della regular season è già definito. Il 21 ottobre i campioni in carica sfideranno i Rockets di Houston, regina del mercato che si è aggiudicata il talento di Kevin Durant per questa stagione. La stessa notte andrà in scena lo scontro tra due super interpreti del gioco: LeBron James e Steph Curry e, rispettivamente, Los Angeles Lakers e Golden State Warriors.
Prende quindi il via il nuovo capitolo della palla a spicchi americana, dove ogni singolo episodio-partita presenta una conclusione del racconto e aggiunge elementi per il proseguire del racconto principale: il campionato. Chi partirà meglio? Chi arriverà fino in fondo? Chi solleverà il trofeo Larry O’Brien? Chi sarà l’MVP? Chi il “giocatore più migliorato”?
Lo show sta per avere inizio. La corsa verso il titolo è così strutturata: ogni squadra gioca 82 partite, 16 team si qualificano ai Playoff. Tutte le serie dei playoff si giocano al meglio delle sette gare. Passa il turno la prima squadra che vince 4 partite all’interno della serie. Come in una serie tv c’è sempre una storia centrale che si conclude nell’episodio (partita singola) ma anche una cornice che si prolunga per più episodi (campionato).
La differenza che l’NBA presenta con i colleghi del mondo seriale consiste sull’utilizzo di attori che interpretando sé stessi, responsabili e responsabilizzati della narrazione. È un po’ come creare il set perfetto, montare macchina da presa, luci e microfoni e poi lasciare attori professionisti improvvisare.
Lo spettatore è incuriosito e ammaliato dal potere mediatico e di engagement degli atleti. Lo strorytelling, poi, straborda. Così Nikola Jokić, cestista serbo in forza ai Denver Nuggets, non è solo uno dei migliori centri all-around migliori di sempre ma anche un grande esperto di ippica e un goliardico e goffo festaiolo. L’espansione diegetica caratterizza i personaggi della saga NBA, sia squadre che atleti. I social media sono le piattaforme più utilizzate. Il pubblico diventa partecipe del “dietro le quinte” del gioco con post e stories degli allenamenti, degli spostamenti, del pre e post partita e del tempo libero.
Questo fenomeno non è però nuovo: nel 2010 è stato creato un programma televisivo in cui la superstar Lebron James ha comunicato la squadra per cui avrebbe giocato l’anno successivo. The Decision, questo il titolo, è stato trasmesso in diretta su ESPN l’8 luglio 2010 e ha totalizzato una media di 9.948 milioni di telespettatori negli Stati Uniti.
L’NBA ha sempre avuto la volontà e l’intelligenza di svilupparsi. Così, ai suoi albori ha perfezionato estetica di gioco e serialità. Ha aggiunto spettacolarità con cambi regolamentari mirati: aumento della velocità del gioco con la regola dei 24 secondi (1954) e la linea da tre punti (1979). Inoltre, ha intuito che lo storytelling seriale si basa sull’originalità relativa che dà parvenza di novità. La maggior parte dei prodotti tipici da piattaforma sono semplicemente la ripetizione di qualcosa di pregresso. Ha quindi esteso il numero delle squadre, oggi 30, per favorire nuovi intrecci. Infine, ha investito sui giocatori. Nel caso della lega americana gli innovatori sono proprio loro e le società che scelgono su quali giocatori puntare per fare la propria “storia”. Le scelte sono narrazione pura. C’è chi punta su giovani promettenti ma “effervescenti” fuori dal campo come Ja Morant (Memphis Grizzlies) o Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) e chi su talenti cristallini ma con attitudini al lavoro incostante, si veda il caso Luka Doncic (Los Angeles Lakers), classe 1999 di Lubiana che sembra avere una sfera di cristallo tra le mani ma la cui tenuta fisica è oggetto di dibattito quanto “l’ultima cena” nel finale de I Sopranos.
A lato della lega si è costruita una narrazione ampia. Starting 5, ne è un esempio. La docuserie uscita lo scorso anno, offre uno sguardo esclusivo nella vita di cinque giocatori NBA. Ne esplora i momenti più intimi mostrando i sacrifici della stagione e accompagnandoli mentre trascorrono tempo con le loro famiglie e affrontano le sfide quotidiane che vanno ben oltre l’immagine pubblica e la competizione sportiva. La trovata è geniale: oltre a regalare momenti inediti riguardanti i giocatori, la lega stessa descrive e consolida il proprio mondo. I giocatori sono celebrities, guide e modelli in grado di influenzare l’opinione pubblica. Stephen Curry, capitano dei Golden State Warriors, è da sempre impegnato attivamente in cause sociali e politiche. Tramite i social promuove l’uguaglianza e i diritti degli afroamericani oltre a pubblicare contenuti riguardanti la sua attività da giocatore.
L’espansione dello storytelling NBA è quindi in continua crescita e in qualche modo autogenerato, dentro e fuori dal campo. Le possibilità di un giocatore in campo sono infinite. Pressare energicamente l’avversario o essere più permissivo, forzare conclusioni personali in attacco o cercare un compagno. Di alcuni plot twist nessuno è veramente responsabile, come gli infortuni o la realizzazione di un tiro impossibile. È questa imprevedibilità il brivido indecifrabile che ci fa alzare dal divano. Il motivo per cui siamo in-trattenuti da questa danza di corpi. Sapere che un tiro, una stoppata o un no-look è un momento cristallino di eleganza che sbalordisce nella sua fuggevolezza ma che porta avanti la narrazione di un’azione, una partita, una serie, un campionato, una franchigia e molto altro. More than a Game.