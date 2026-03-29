Ha il pregio di dare voce a chi ha intrapreso scelte di vita coraggiose e alternative ma manca di incisività soprattutto nella forma. In anteprima al Bif&st, con la partecipazione di Elio Germano

Il Tratturo è un largo sentiero erboso, storicamente utilizzato per la transumanza delle greggi tra l’Abruzzo/Molise e il Tavoliere delle Puglie. È da qui che parte il documentario di Francesco Cordio per raccontare le storie dell’entroterra molisano, un mosaico fatto di spopolamento, mala politica, ma anche di ritorno alla terra, alle radici e ai mestieri rurali.



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Ad accompagnare lo spettatore in questo viaggio informativo sono due figure chiave: Filippo Tantillo, ricercatore territorialista e autore de L’Italia vuota. Viaggio nelle aree interne (Laterza, 2023), e l’attore Elio Germano, voce narrante e guida sul campo. Insieme incontrano i protagonisti che hanno intrapreso coraggiose scelte di vita bucolica e rurale: dal romano Valerio, che alleva capre a Monte Forte di Capracotta in condizioni precarie e senza acqua corrente lottando contro la burocrazia, ai partecipanti di Cammina Molise, che tornano nei territori e sviluppano connessioni umane. Incontriamo poi Federica, che ha trasformato il ristorante di famiglia in un presidio sociale, e i giovani che hanno aperto una libreria in un borgo quasi svuotato.



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L’opera di Cordio si configura come un reportage d’inchiesta politica e sociale che convince per il contenuto, meno per una forma che non sempre incide, con tempi quasi televisivi. Alcune scelte stilistiche appaiono superflue, come le animazioni dal gusto datato delle schermate digitali – potrebbero essere un richiamo alla tecnologia di Ritorno al futuro? – con i grafici che accompagnano i dati letti da Germano. Anche l’inserimento dello spot del Molise al G7, proposto con un effetto glitch e interferenze, risulta un espediente un po’ forzato per sottolineare il contrasto tra la narrazione istituzionale edulcorata e la realtà del territorio.



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-------------------------------------------------------- Il pregio del film resta la capacità di dare voce a chi, davanti alla distrazione dei fondi pubblici e alla mancanza di servizi primari, cerca una via alternativa fatta di autenticità. Il simpatico riferimento a Zemeckis nel titolo suggerisce che, proprio come Marty McFly, l’unico modo per migliorare il futuro sia rivedere il passato, un ritorno alle radici. Articoli Correlati: ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI SENTIERI SELVAGGI Le news, le recensioni, i corsi di cinema, la riviste, i libri, gli eventi e tutte le nostre iniziative La tua email *

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