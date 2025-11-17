Rivelati i nuovi progetti di Lars von Trier al Festival del Cinema Europeo



Luise Vesth, la produttrice di Zentropa (la casa di produzione che, dalla sua fondazione nel 1992 ad opera di Lars von Trier e Peter Aalbæk Jensen ha prodotto tutti i lavori del regista) ha incontrato la stampa al Festival del Cinema Europeo di Lecce, che quest’anno ha scelto Lars von Trier come focus della sezione “Protagonisti del Cinema Europeo” tramite un omaggio che comprende una retrospettiva a cura di Massimo Causo sui lavori più rappresentativi del regista danese (dall’esordio L’elemento del crimine, al recente La casa di Jack) e la consegna dell’Ulivo d’Oro alla Carriera, un riconoscimento assegnato ogni anno a coloro che sono stati capaci di lasciare un segno indelebile nella storia del cinema.

Esplicitando le motivazioni dell’assenza dell’autore, la produttrice ha dato alcune informazioni sulle condizioni di salute di von Trier, che solo lo scorso febbraio era stato ricoverato in una casa di cura: “Come tutti sapete, a Lars von Trier è stato diagnosticato il morbo di Parkinson. Ho avuto modo di incontrarlo la scorsa settimana e, nonostante le circostanze, devo dire che era di ottimo umore”. Fornendo poi alcune anticipazioni sui progetti futuri del regista, la produttrice ha raccontato che von Trier starebbe lavorando ad un nuovo film intitolato After e ad una monumentale opera in 100 episodi: “Lars sta lavorando al suo ultimo progetto, After. Non è più impegnato per l’intera giornata come accadeva in passato, ma posso dire con certezza che si tratta di un lavoro in continua evoluzione. Stiamo inoltre pensando a un progetto monumentale, perché Lars desidera mettere a disposizione del pubblico tutto il bagaglio di conoscenze e prospettive che ha accumulato in anni di lavoro. Si tratta di un’impresa imponente, una sorta di enciclopedia del cinema e dell’arte composta da 100 episodi, nella quale Lars von Trier riverserà tutto il suo sapere, includendo materiali d’archivio e molto altro, per offrire una comprensione profonda e autentica del suo universo creativo”.