Robert Aramayo, l’attore che ha sbaragliato la concorrenza ai BAFTA
La star di I Swear è il miglior attore protagonista ai BAFTA di quest’anno, apice di una carriera divisa tra cinema e televisione
Nell’edizione appena trascorsa, Robert Aramayo ha vinto il BAFTA al miglior attore protagonista e miglior star emergente per la sua interpretazione nell’ultimo film di Kirk Jones, I swear. Una vittoria inaspettata, clamorosa, contro i favoriti Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio, e altri attori riconosciuti come Ethan Hawke, Michael B. Jordan e Jesse Plemons.
Salito sul palco per ritirare il premio, Aramayo ha però reso omaggio alla star di Blue Moon, citandolo nel suo discorso di ringraziamento: “Quando ero a scuola, Ethan Hawke venne a parlare con noi alla Juilliard e fece un discorso straordinario sulla longevità come attore, sulla protezione del proprio strumento e sull’evitare comportamenti autodistruttivi, ed ebbe un grande impatto su tutti nella stanza. Quindi essere in questa categoria con te stasera è incredibile. Grazie Ethan.”
E Aramayo ha sicuramente seguito il consiglio di Hawke su come essere un buon attore, con una carriera durata più di dieci anni durante la quale, pian piano, è riuscito a ricavarsi spazi sempre maggiori nelle produzioni cinematografiche e televisive.
Nato Robert Michael Aramayo il 6 novembre 1992, si approccia al mondo della recitazione a undici anni quando entra a far parte dell’Hull Truck Youth Theatre, recitando in circa tre spettacoli all’anno. Nel 2011 vince una borsa di studio presso la Juilliard School a New York, dove continua con le rappresentazioni teatrali.
Nei primi anni si divide tra cortometraggi e ruoli minori in film come Animali notturni e Lost in Florence, fino al 2016, quando viene scelto per interpretare Eddard Stark in quattro episodi di Game of Thrones. Questa partecipazione gli conferisce molta visibilità, aiutandolo a comparire seppur sempre nel cast di contorno in molti film apprezzati dalla critica, tra cui Galveston, The Standoff at Sparrow Creek ed Eternal Beauty. Nel 2021 recita nella miniserie thriller psicologica Dietro i suoi occhi nel cast principale, nel ruolo di Rob Hoyle mentre dall’anno successivo è Beldor nella super produzione di Prime Video Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere.
Riflettendo sulla sua carriera con Variety, Aramayo ha sul suo lavoro in serie importanti come Game of Thrones e Gli anelli del potere: “Sono serie molto, molto diverse. Il mio lavoro in quella e in questa erano molto diversi. Lì, ricreavo il giovane Ned che tutti conoscevamo e vedevamo. Quello era il lavoro. Mentre qui, per i ragazzi è molto più importante – ed è questo che amo di loro – che io studi la Prima Era e metta il legendarium alla base della mia recitazione.”
Inoltre, sempre nella conversazione ha sostenuto che fosse il sogno di una vita: “Il mio manager mi ha ricordato quando una volta gli dissi che se Il Signore degli Anelli fosse diventato una serie, avrei voluto farne parte. Quando ho sentito parlare della serie, ho mandato un’e-mail al mio agente, chiedendo: Per favore, posso fare un provino per questo? Il mio profondo, profondo amore per il suo lavoro e per Elrond mi fa sentire davvero onorato e davvero dotato di interpretarlo e di farne parte.”
Nel frattempo, ha continuato a recitare al cinema in ruoli di contorno, fino al 2024 quando viene scelto per interpretare il protagonista nel nuovo film di Kirk Jones, I Swear. Il regista, come riporta il Daily Record, ha dichiarato: Ho capito subito che Robert era la persona giusta per la parte. “E poiché il finanziamento era strutturato in un certo modo, sono stato in grado di sceglierlo senza dover giustificare la decisione o chiedere il permesso agli altri per farlo – che è il modo più puro di scegliere il cast per il film. È così che dovrebbe essere fatto. Molti rimangono sorpresi quando dico che non gli ho mai chiesto di fare un provino. Non gli ho mai chiesto di fare un provino, e questo è piuttosto insolito. Il motivo era che sapevo che se si fosse presentato, non sarebbe stato altro che un’imitazione di John Davidson.”
Il film è basato su John Davidson , un uomo scozzese con una grave sindrome di Tourette , e segue la sua vita principalmente dopo il documentario televisivo del 1989 John’s Not Mad, in un momento in cui la sua condizione era appena identificabile. Aramayo per l’occasione ha trascorso tre mesi con Davidson nella sua città natale, Galashiels. Riflettendo sulla sua interpretazione, che gli è valsa due BAFTA, l’attore ha dichiarato a Loud and Clear come è riuscito a dosare la comicità e la verosimiglianza: “Gran parte del mio lavoro è stato dedicato alla creazione di questo ragazzo dal cuore incredibile. John è un uomo molto empatico e forte, uno che si può ammirare. Ci sono così tante qualità straordinarie in lui che volevo assicurarmi che fossero presenti. Volevo anche mostrare come si è evoluto il suo rapporto con la sindrome di Tourette con l’età.“