Robert Aramayo, l’attore che ha sbaragliato la concorrenza ai BAFTA

Inoltre, sempre nella conversazione ha sostenuto che fosse il sogno di una vita: “Il mio manager mi ha ricordato quando una volta gli dissi che se Il Signore degli Anelli fosse diventato una serie, avrei voluto farne parte. Quando ho sentito parlare della serie, ho mandato un’e-mail al mio agente, chiedendo: Per favore, posso fare un provino per questo? Il mio profondo, profondo amore per il suo lavoro e per Elrond mi fa sentire davvero onorato e davvero dotato di interpretarlo e di farne parte.”

Nel frattempo, ha continuato a recitare al cinema in ruoli di contorno, fino al 2024 quando viene scelto per interpretare il protagonista nel nuovo film di Kirk Jones, I Swear. Il regista, come riporta il Daily Record, ha dichiarato: Ho capito subito che Robert era la persona giusta per la parte. “E poiché il finanziamento era strutturato in un certo modo, sono stato in grado di sceglierlo senza dover giustificare la decisione o chiedere il permesso agli altri per farlo – che è il modo più puro di scegliere il cast per il film. È così che dovrebbe essere fatto. Molti rimangono sorpresi quando dico che non gli ho mai chiesto di fare un provino. Non gli ho mai chiesto di fare un provino, e questo è piuttosto insolito. Il motivo era che sapevo che se si fosse presentato, non sarebbe stato altro che un’imitazione di John Davidson.”

Il film è basato su John Davidson , un uomo scozzese con una grave sindrome di Tourette , e segue la sua vita principalmente dopo il documentario televisivo del 1989 John’s Not Mad, in un momento in cui la sua condizione era appena identificabile. Aramayo per l’occasione ha trascorso tre mesi con Davidson nella sua città natale, Galashiels. Riflettendo sulla sua interpretazione, che gli è valsa due BAFTA, l’attore ha dichiarato a Loud and Clear come è riuscito a dosare la comicità e la verosimiglianza: “Gran parte del mio lavoro è stato dedicato alla creazione di questo ragazzo dal cuore incredibile. John è un uomo molto empatico e forte, uno che si può ammirare. Ci sono così tante qualità straordinarie in lui che volevo assicurarmi che fossero presenti. Volevo anche mostrare come si è evoluto il suo rapporto con la sindrome di Tourette con l’età.“

