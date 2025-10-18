RoFF 20 – Gli occhi degli altri. Incontro con Andrea de Sica e il cast



CONFITEOR, di Bonifacio Angius. Dal 16 ottobre in sala





----------------------------

--------------------------------------------------------

Si è tenuta oggi la conferenza stampa de Gli occhi degli altri, il nuovo film di Andrea de Sica presentato in anteprima alla ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Progressive Cinema. In sala, assieme al regista Andrea de Sica e agli interpreti principali Jasmine Trinca e Filippo Timi, erano presenti gli sceneggiatori Silvana Tamma e Gianni Romoli e i produttori Massimo Proietti, Sonia Rovai e Marta Donzelli. De Sica ha raccontato subito come il film, liberamente ispirato ai fatti di cronaca del noto delitto Casati Stampa del 1970, gli abbia dato l’opportunità di tentare di parlare alla contemporaneità confrontandosi con un evento del passato: “Ho cercato di prendere quell’immagine chiara e nitida degli anni ’60, quella spensieratezza che viene attribuita a quel decennio, e distorcerla. Volevo raccontare cosa si cela dietro alla superficie”. Il regista ha anche spiegato di essersi avvicinato alla storia esplorando i luoghi in cui è avvenuta la vicenda, soprattutto la villa oggi abbandonata dove i marchesi Casati Stampa andavano a cacciare: “Ho provato una suggestione sinistra e fascinosa talmente forte che ho pensato potesse diventare il palco di una tragedia che si consuma sotto la luce accecante dell’estate”. Gli sceneggiatori Tamma e Romoli hanno aggiunto: “Abbiamo lavorato molto sulla struttura. Abbiamo scelto di non uscire mai dall’isola, quasi come un mondo-mente, diviso in 4 atti che sono 4 momenti storici diversi. Abbiamo cercato di evitare di arrivare al melò classico e di strutturare invece la storia come una tragedia, che non ha psicologie ma archetipi. Mentre lui incarna l’archetipo del potere economico, lei all’inizio acconsente alla trasgressione, al gioco. La tragedia, ovviamente, avviene quando uno dei due si tira indietro, quando le regole cambiano. Nelle tre ellissi tra i 4 atti c’è il nido del melò, la motivazione dei cambiamenti, che abbiamo scelto di omettere. Volevamo concentrarci solo sui momenti topici di esplosione della tragedia””.



LA SCUOLA DI DOCUMENTARIO di SENTIERI SELVAGGI





----------------------------

--------------------------------------------------------



Color grading, il colore come racconto. Corso Online con Sergio Cremasco





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il riferimento alla tragedia classica torna anche nelle parole di De Sica, quando spiega le sue ispirazioni principali per il film: “Non ho trovato il mio riferimento nel cinema quanto nella tragedia greca. Non ho cercato il melodramma o la psicologizzazione, ma ho tentato di mantenere lucidità e distacco, volevo lasciar accadere la tragedia. Per questo la musica non enfatizza ma si limita ad accompagnare il racconto. Anche i costumi non sono quelli che classicamente assoceremmo agli anni ’60: non sono floreali e colorati ma piuttosto cupi. Volevo cercare di creare un incubo alla luce del sole, sotto gli scogli”. Timi ha sottolineato anche la contemporaneità che attraversa il film intero, nonostante il riferimento classico. Citando Deleuze, ha spiegato come, secondo lui, “per essere storici bisogna essere contemporanei”. Anche Trinca ha enfatizzato il legame con la contemporaneità, spiegando come il film racconti precisamente di una classe sociale ricca, acculturata, emotivamente alfabetizzata, che però ha una visione sul possesso amoroso molto netta e pericolosa: “Gli occhi degli altri mostra – come quando oggi ci chiediamo quando e come possa avvenire un femminicidio – che non si parte spesso da un contesto di miseria umana, ma da uno di benessere, basato però su un’idea di potere maschile che pensa di poter disporre di tutto”.

Trinca ha ribadito anche l’importanza del lavoro portato avanti con l’intimacy coordinator Domiziana De Fulvio: “Non c’è stata improvvisazione ma uno studio approfondito su come i corpi dovessero portare non solo trasgressione ma un vero e proprio racconto”. Riferendosi poi al lavoro di De Sica, Trinca ha aggiunto: “Andrea de Sica è riuscito a stare addosso al mio corpo in modo non prevaricante. Sono molto impegnata nella questione della restituzione del femminile ed è quindi importante per me lavorare con compagni come de Sica, che non attuino sguardi sovrascriventi ma che riescano a restituire e liberare la complessità femminile”. In chiusura, la produttrice Marta Donzelli ha, infine, spiegato come il film affronti essenzialmente il tema del consenso: “Gli occhi degli altri è un film che racconta cosa succede quando uno dei due vuole cambiare le regole del gioco. È una sorta di revenge porn ante litteram, un film che racconta le ripercussioni del passato sul presente”. Gli occhi degli altri è una produzione Vivo Film, Wildside e Vision Distribuzione ed arriverà prossimamente al cinema con Vision Distribuzione.



BORSE DI STUDIO per LAUREATI DAMS e Università similari per la Scuola di Cinema Sentieri selvaggi



----------------------------

--------------------------------------------------------