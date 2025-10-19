RoFF 20 – Il Falsario. Incontro con Stefano Lodovichi e il cast



CONFITEOR, di Bonifacio Angius. Dal 16 ottobre in sala





----------------------------

--------------------------------------------------------

Si è tenuta in Sala Petrassi la conferenza stampa de Il Falsario, presentato alla Festa del Cinema di Roma, per la sua ventesima edizione, nella sezione Grand Public. In sala, presenti il regista Stefano Lodovichi, lo sceneggiatore Sandro Petraglia, il produttore Riccardo Tozzi e Tinny Andreatta per la distribuzione, accompagnati dal cast formato da Pietro Castellitto, Giulia Michelini, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria.

“Il Falsario nasce tanto tempo fa da un desiderio di Riccardo Tozzi, a partire da un libro. Non avendo vissuto quegli anni perché sono nato nell’83, ho dovuto documentarmi e interpretarli a modo mio. Trovando qualcosa che mi affascinasse come il personaggio di Tony, che ha messo il piede un po’ ovunque ma restando sempre nell’ombra” dichiara subito Lodovichi. Protagonista dell’opera presentata a Roma, infatti, è Tony Chichiarelli, personaggio realmente esistito che sul finale degli anni’70 è stato coinvolto nei principali casi di cronaca e politici del nostro Paese, dalla Banda della Magliana all’omicidio di Aldo Moro.



----------------------------

--------------------------------------------------------

“Tony, inoltre, è molto legato al presente perché riesce a non prendere posizione politicamente nonostante lui sia vissuto in un periodo in cui era impossibile. Almeno fino a quando la sua storia si incontra con la grande storia di questo paese.” prosegue il regista. Il protagonista de Il Falsario è interpretato da Pietro Castellitto che, partendo da una domanda della sala, analizza proprio la differenza di partecipazione politica tra ieri e oggi. “Quelli erano gli anni in cui la possibilità di cambiare la storia si percepiva di più. La mia generazione mi sembra abbia che oltre alle pagine del passato abbia anche quelle del futuro già scritte. Oggi siamo più rassegnati.”.



-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al fianco di Pietro Castellitto, Edoardo Pesce e Claudia Santamaria che incarnano in qualche modo la criminalità romana di quegli anni complessi. Pesce con un personaggio che rappresenta la Banda della Magliana, mentre Santamaria come “braccio armato” dei Servizi Segreti deviati che traffica con personalità importanti come giudici e poliziotti. E infine, Donata, interpretata da Giulia Michelini. “Donata è molto ambiziosa e si riconosce in Tony perché entrambi hanno bisogno di riscatto.” dice l’attrice, “viene dalla borgata ed è furba. Fa un passo indietro quando sente puzza di bruciato anche se è innamorata”.

Lo sceneggiatore Sandro Petraglia torna a collaborare con Riccardo Tozzi, dopo lavori come Romanzo Criminale e Mio fratello è figlio unico, “gli anni ’70 sono un terreno su cui abbiamo lavorato molto fin da Romanzo Criminale e gli altri lavori fatti con Sandro. Una generazione che aveva l’idea di poter prendere in mano la propria vita, Roma era una città viva, in cui i ragazzi partecipavano alle manifestazioni e poi la sera andavano a ballare, le donne attraversavano il moto del movimento femminista…tutto questo abbiamo provato a raccontarlo attraverso il personaggio di Tony” racconta infine il fondatore della casa di produzione Cattleya.