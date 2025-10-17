RoFF 20 – L’ultimo schiaffo, intervista al regista Matteo Oleotto
Dodici anni dopo Zoran, il mio nipote scemo, il regista presenta ad Alice nella Città il nuovo film, una black comedy che guarda a Kaurismaki
Dodici anni dopo Zoran, il mio nipote scemo, presentato alla Mostra di Venezia del 2013 nell’ambito della Settimana Internazionale della Critica, il regista goriziano Matteo Oleotto torna in sala con L’ultimo schiaffo. Presentato a Roma ad Alice nella Città nella sezione Panorama Italia, il film di Oleotto è una commedia amara e (quasi) natalizia, ambientata in un piccolo paese innevato del Friuli Venezia Giulia. I protagonisti sono Petra e Jure, fratello e sorella senza un soldo che quotidianamente cercano di restare a galla in una società che li ignora. Abbiamo incontrato il regista per una chiacchierata a proposito di questo suo ultimo film.
Oltre che da te, la sceneggiatura è firmata da Pierpaolo Piciarelli e Salvatore De Mola. Come nasce l’idea del film e come avete lavorato in tre durante la fase di stesura della sceneggiatura?
L’idea iniziale è mia, avevo in mente alcuni elementi che volevo raccontare, come ad esempio il Natale, ma non un film “di Natale”, e poi un luogo geografico specifico, ovvero il paesino in cui abbiamo ambientato il film. Un luogo immerso nella neve tra le montagne, volevo che la stagione fosse un personaggio forte. In più volevo parlare di due personaggi che combattono, che ogni giorno cercano di farcela. De Mola ci ha aiutato a delineare una sottile linea di giallo che attraversa il film, Piciarelli al contrario è l’uomo della commedia, lavoriamo bene insieme perché riesce a propormi il suo umorismo e io provo a renderlo mio. I soldi non erano molti, ma abbiamo avuto molto tempo per lavorarci e pensarci su, credo che il tempo in questo senso sia estremamente prezioso.
Anche sul set hai avuto abbastanza tempo per lavorare a tuo modo sul film?
Sul set abbiamo avuto sei settimane, che è un buon tempo, io ho lavorato a film per la TV in quattro settimane quindi non mi lamento. Un elemento che ha creato molti problemi, considerato il budget limitato, è stato quello della neve. Una battaglia vera e propria ma molto divertente, ogni sera e ogni mattina poteva cambiare tutto.
Immagino che la televisione sia una grande scuola da questo punto di vista. Poco tempo per girare un minutaggio sempre considerevole e nel frattempo lavorare per risolvere ogni inconveniente.
Esatto, una grande difficoltà e in tutto ciò trovare soluzioni immediate. Qualcosa che ora posso dire di saper fare ufficialmente. Manca il giusto tempo per il pensiero, durante una scena devi già sapere come lavorare alla scena seguente.
I due protagonisti hanno due caratteri molto forti e opposti. Jure è un puro, ha un ottimo rapporto con la madre, ama i cani, si lascia meravigliare da tutto senza essere mai malizioso. Petra è cinica, istintiva, pensa ai soldi, alle sostanze e al sesso, è animalescsa. La loro natura sembra essere una risposta differente allo stesso trauma, che nasconde in entrambi i casi una fragilità.
L’idea era di avere un personaggio forte e uno debole, per poi mostrare la debolezza del forte e la forza del debole. Volevo mettere in scena due grandi contrasti, due caratteri forti anche un po’ stereotipati. Soprattutto volevo che lo spettatore vedesse un film con una storia vera sotto, spesso si vedono anche grandi film in cui la storia si asciuga e sparisce sempre di più. Volevo la ciccia, la musica forte, i grandi contrasti tra bene e male, la neve che rende complicata ogni azione, così come è nella realtà. Io ancora oggi non sono sicuro di sapere che film ho fatto.
Infatti non si può definire semplicemente una commedia.
Certo, infatti ogni tanto con la distribuzione se ne parla e io dico di smetterla di prenderci in giro, poi saranno affari loro come vendere il film (ride). Sicuramente non è una commedia, si può chiamare black comedy, dramma ironico, ma non si può prendere in giro lo spettatore.
Come i protagonisti di Zoran, il mio nipote scemo, anche Petra e Jure sono degli outsider, persone che cercano il proprio posto nel mondo, ma in questo caso si percepisce una forte rabbia sociale, una lotta di classe inconscia. La notte della vigilia di Natale si introducono nella casa di una donna e lì trovano gli avanzi del cenone e non ci pensano due volte a riempirsi la pancia. C’è questo sentimento di rivalsa sociale? La voglia di prendersi qualcosa anche con la forza?
Sì assolutamente, anche se credo che la gentilezza sia la nostra unica arma per sovvertire il presente. Ma credo sia anche necessario a volte usare la forza, soprattutto in un momento storico come questo. Volevo stare dalla parte di chi non ha niente e guarda chi ha tutto. Ricordo che ai tempi del Centro Sperimentale a Roma andai a casa di un amico molto ricco, lì su un tavolo vidi delle Palle di Mozart, io e un mio amico che facevamo la vita da fuorisede ci siamo riempiti le tasche, il padrone di casa ci vide e ci abbracciò dicendo di prenderne quante ne volevamo (ride). Ero affamato così come sono affamati Petra e Jure, lavorano poco e quel poco Petra lo spende in erba, sono personaggi disadattati, dei perdenti. Mi interessava parlare dei vinti, i vincenti non interessano a nessuno.
L’umorismo del tuo cinema è qualcosa di insolito nel panorama italiano. Come fonte di ispirazione hai parlato di Fargo dei fratelli Coen. Per quanto riguarda l’umorismo e l’ambientazione c’è qualcosa che ricorda un certo cinema scandinavo, mi viene in mente Aki Kaurismaki.
Sì diciamo che sono questi, il mondo dei Coen per i suoi personaggi strampalati, così come Petra che pensa di avere tutto sotto controllo ma ha delle idee fuori di testa. Nei film dei Coen allo stesso modo ci sono personaggi che sembrano impazzire. E poi c’è tutto l’aspetto kaurismakiano, il suo umorismo che mi fa molto ridere. Vengo da una zona di confine, qualcosa di quella parte di Europa mi ha influenzato. Le location, i personaggi di Kaurismaki sono qualcosa a cui ho pensato molto, sono luoghi sempre molto crudi, freddi da ogni punto di vista.
C’è un personaggio che arriva dal sud al paesino tra le montagne ascoltando un podcast true crime e dando “lezioni” allo Stefano Nazzi di turno. Questo del true crime è ormai un vero e proprio fenomeno, sia nell’universo podcast ma anche e soprattutto tra cinema e serie tv, episodi di cronaca nera italiani ripresi e messi in scena: Avetrana, la serie su Bossetti (Il caso Yara), ora Il mostro di Sollima.
Tra l’altro era un mio desiderio chiedere a Stefano di prestare la voce per quella scena, ma ancora non demordo, chissà magari prima dell’uscita con l’aiuto della distribuzione (ride). C’era l’idea di questo personaggio che doveva arrivare e provare a indagare un po’, in alcune stesure lui era addirittura un detective, poi lo abbiamo asciugato per non renderlo un vero coprotagonista. Siamo andati contro i manuali di sceneggiatura facendo entrare in scena un “antagonista” così tardi, ma secondo noi funzionava proprio perché risolleva il film in un momento di calo. Il podcast true crime è un elemento divertente perché ormai tutti li ascoltiamo ed era un po’ un gioco, ovvero l’ennesimo personaggio strampalato che arriva in una paese pieno di personaggi così.