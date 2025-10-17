RoFF 20 – L’ultimo schiaffo, intervista al regista Matteo Oleotto



Dodici anni dopo Zoran, il mio nipote scemo, presentato alla Mostra di Venezia del 2013 nell’ambito della Settimana Internazionale della Critica, il regista goriziano Matteo Oleotto torna in sala con L’ultimo schiaffo. Presentato a Roma ad Alice nella Città nella sezione Panorama Italia, il film di Oleotto è una commedia amara e (quasi) natalizia, ambientata in un piccolo paese innevato del Friuli Venezia Giulia. I protagonisti sono Petra e Jure, fratello e sorella senza un soldo che quotidianamente cercano di restare a galla in una società che li ignora. Abbiamo incontrato il regista per una chiacchierata a proposito di questo suo ultimo film.

Oltre che da te, la sceneggiatura è firmata da Pierpaolo Piciarelli e Salvatore De Mola. Come nasce l’idea del film e come avete lavorato in tre durante la fase di stesura della sceneggiatura?



L’idea iniziale è mia, avevo in mente alcuni elementi che volevo raccontare, come ad esempio il Natale, ma non un film “di Natale”, e poi un luogo geografico specifico, ovvero il paesino in cui abbiamo ambientato il film. Un luogo immerso nella neve tra le montagne, volevo che la stagione fosse un personaggio forte. In più volevo parlare di due personaggi che combattono, che ogni giorno cercano di farcela. De Mola ci ha aiutato a delineare una sottile linea di giallo che attraversa il film, Piciarelli al contrario è l’uomo della commedia, lavoriamo bene insieme perché riesce a propormi il suo umorismo e io provo a renderlo mio. I soldi non erano molti, ma abbiamo avuto molto tempo per lavorarci e pensarci su, credo che il tempo in questo senso sia estremamente prezioso.



Anche sul set hai avuto abbastanza tempo per lavorare a tuo modo sul film?

Sul set abbiamo avuto sei settimane, che è un buon tempo, io ho lavorato a film per la TV in quattro settimane quindi non mi lamento. Un elemento che ha creato molti problemi, considerato il budget limitato, è stato quello della neve. Una battaglia vera e propria ma molto divertente, ogni sera e ogni mattina poteva cambiare tutto.

Immagino che la televisione sia una grande scuola da questo punto di vista. Poco tempo per girare un minutaggio sempre considerevole e nel frattempo lavorare per risolvere ogni inconveniente.