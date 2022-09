RomaFF17 – Il programma della Festa del Cinema di Roma 2022

SCUOLA DI CINEMA SENTIERI SELVAGGI: APERTE LE ISCRIZIONI ANNO 2022-23





Presentata questa mattina la Festa del Cinema di Roma 2022 che si svolgerà all’Auditorium Parco della Musica di Roma Ennio Morricone dal 13 al 23 ottobre. Gian Luca Farinelli e Paola Malanga, rispettivamente nuovo presidente della Fondazione Cinema per Roma e nuova Direttrice Artistica della Festa e della Fondazione, hanno illustrato il programma che torna a vantare un proprio Concorso ufficiale dopo ben 7 edizioni. La Festa di quest’anno si pone l’obiettivo di tornare ad essere “più” festival rispetto alle scorse edizioni, rispolverando premi, giurie e soprattutto inserendo una varietà di sezioni attente ad ogni tipo di genere e formato. “Sappiamo di trovarci alla fine della stagione festivaliera e di non essere Cannes, Venezia o Berlino – spiega il presidente Farinelli – per questo motivo nel Concorso abbiamo cercato di individuare nel cinema indipendente e nelle opere prime i nuovi autori del domani, che potrebbero essere protagonisti di grandi festival e grandi premi del futuro”. La direttrice Paola Malanga ha poi aggiunto: “I grandi festival non esauriscono la nostra voglia di scoprire e scovare nuovi autori e nuovo cinema, per questo motivo ci siamo concentrati molto su piccoli film passati in festival minori, come quello di San Sebastián, i quali non avrebbero mai avuto la giusta circolazione nel nostro paese”.



Oltre al Concorso Progressive Cinema, la Festa di quest’anno sarà composta dalle sezioni Grand Public (“grandi film per il grande pubblico”), Best of 2022 (“tutto il meglio dei festival”), Freestyle (“una sezione libera senza limiti di formato con grande spazio per le serie”) ed altre di riscoperta del passato come Retrospettiva e Storia del Cinema. La giuria del Concorso, la quale sarà svelata nei prossimi giorni, assegnerà i seguenti riconoscimenti: Miglior Film, Gran Premio della Giuria, Miglior regia, Miglior sceneggiatura, Premio “Monica Vitti” alla Miglior attrice, Premio “Vittorio Gassman” al Miglior attore e il Premio speciale, a scelta in una delle seguenti categorie: fotografia, montaggio, colonna sonora originale. Sono inoltre previsti due riconoscimenti trasversali: il Premio “Ugo Tognazzi” alla Miglior commedia e il Premio Miglior Opera Prima BNL.



Ecco tutti i film e gli eventi della Festa:

Concorso Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani

ALAM di Firas Khoury

EL CASO PADILLA | THE PADILLA AFFAIR di Pavel Giroud

CAUSEWAY di Lila Neugebauer

LA CURA di Francesco Patierno

FOUDRE | THUNDER di Carmen Jaquier

HOURIA di Mounia Meddour

IN A LAND THAT NO LONGER EXISTS di Aelrun Goette

JANVĀRIS | JANUARY di Viesturs Kairišs

JEONG-SUN di Jeong Ji-hye

LV GUAN | THE HOTEL di Wang Xiaoshuai,

I MORTI RIMANGONO CON LA BOCCA APERTA di Fabrizio Ferraro

RAMONA di Andrea Bagney

RAYMOND & RAY di Rodrigo García, con Ethan Hawke ed Ewan McGregor

SANCTUARY di Zachary Wigon

SHTTL di Ady Walter

LA TOUR | LOCKDOWN TOWER di Guillaume Nicloux

GRAND PUBLIC

IL COLIBRÌ di Francesca Archibugi

LUCIANO PAVAROTTI, LA STELLA di Gianluigi Toccafondo

AMSTERDAM di David O. Russell, con Christian Bale e Margot Robbie

ASTOLFO di Gianni Di Gregorio

BROS di Nicholas Stoller

BUTCHER’S CROSSING di Gabe Polsky, con Nicolas Cage

ERA ORA di Alessandro Aronadio

THE LOST KING di Stephen Frears

THE MENU di Mark Mylod, con Ralph Fiennes e Anya Taylor-Joy

MRS. HARRIS GOES TO PARIS di Anthony Fabian

L’OMBRA DI CARAVAGGIO di Michele Placido

IL PRINCIPE DI ROMA di Edoardo Falcone, con Marco Giallini

RAPINIAMO IL DUCE di Renato De Maria

RHEINGOLD di Fatih Akın

LA STRANEZZA di Roberto Andò

WAR – LA GUERRA DESIDERATA di Gianni Zanasi

WHAT’S LOVE GOT TO DO WITH IT? di Shekhar Kapur

FREESTYLE

75 – BIENNALE RONCONI VENEZIA di Jacopo Quadri

AMATE SPONDE di Egidio Eronico

BASSIFONDI di Francesco Pividori

LA CALIFORNIA di Cinzia Bomoll

DANIEL PENNAC: HO VISTO MARADONA! di Ximo Solano

DARIO FO: L’ULTIMO MISTERO BUFFO di Gianluca Rame

TRAINED TO SEE – THREE WOMAN AND THE WAR di Luzia Schmid

LA DIVINA COMETA di Mimmo Paladino

DJANGO – LA SERIE di Francesca Comencini

ENRICO CATTANEO / RUMORE BIANCO di Francesco Clerici, Ruggero Gabbai

ER GOL DE TURONE ERA BONO di Francesco Miccichè, Lorenzo Rossi Espagnet

JANE CAMPION, LA FEMME CINÉMA di Julie Bertuccelli

JAZZ SET di Steve Della Casa, Caterina Taricano

THE LAST MOVIE STARS di Ethan Hawke

LIFE IS (NOT) A GAME di Antonio Valerio Spera

LOLA di Andrew Legge

LOUIS ARMSTRONG’S BLACK & BLUES di Sacha Jenkins

LYNCH / OZ di Alexandre O. Philippe

IL MALEDETTO di Giulio Base

NINO MIGLIORI. VIAGGIO INTORNO ALLA MIA STANZA di Elisabetta Sgarbi

LA PAZ DEL FUTURO di Francesco Clerici, Luca Previtali

ROMULUS II – LA GUERRA PER ROMA di Matteo Rovere, 2 episodi

SELF–PORTRAIT AS A COFFEE POT di William Kentridge

SONO LILLO di Eros Puglielli

SOUVENIR D’ITALIE di Giorgio Verdelli

BEST OF 2022

ALL THAT BREATHES di Shaunak Sen

LES AMANDIERS di Valeria Bruni Tedeschi

AS BESTAS di Rodrigo Sorogoyen

CORSAGE di Marie Kreutzer

COUPEZ! | CUT! ZOMBI CONTRO ZOMBI di Michel Hazanavicius

L’ENVOL | LE VELE SCARLATTE di Pietro Marcello

L’INNOCENT di Louis Garrel

KLONDIKE di Maryna Er Gorbach

RABIYE KURNAZ GEGEN GEORGE W. BUSH | MAMMA CONTRO G. W. BUSH di Andreas Dresen

TRIANGLE OF SADNESS di Ruben Östlund, con Woody Harrelson

WALAD MIN AL JANNA | BOY FROM HEAVEN di Tarik Saleh

PROIEZIONI SPECIALI

LES ANNEES SUPER-8 | THE SUPER 8 YEARS di Annie Ernaux, David Ernaux-Briot

A COOLER CLIMATE di James Ivory, Giles Gardner

GOOD MORNING TEL AVIV di Giovanna Gagliardo

KILL ME IF YOU CAN di Alex Infascelli

КОРДОН KORDON (CONFINE) di Alice Tomassini

ORA TOCCA A NOI – STORIA DI PIO LA TORRE di Walter Veltroni

POLAŃSKI, HOROWITZ. HOMETOWN di Mateusz Kudła, Anna Kokoszka-Romer

RITRATTO DI REGINA di Fabrizio Ferri

RULES OF WAR di Guido Hendrikx

UMBERTO ECO – LA BIBLIOTECA DEL MONDO di Davide Ferrario

VIA ARGINE 310 di Gianfranco Pannone

OMAGGIO A JAMES IVORY PREMIO ALLA CARRIERA 2022

MAURICE di James Ivory, Regno Unito, 1987, 140’ | Versione restaurata

MR. & MRS. BRIDGE di James Ivory, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, 1990, 126’

THE REMAINS OF THE DAY | QUEL CHE RESTA DEL GIORNO di James Ivory, Stati Uniti, Regno Unito, 1993, 134’

A ROOM WITH A VIEW | CAMERA CON VISTA di James Ivory, Regno Unito, 1985, 117’

OMAGGIO A JEAN-LUC GODARD

Scelto e presentato da Michel Hazanavicius

UNE FEMME MARIÉE di Jean-Luc Godard, Francia, 1964, 95’

RESTAURI

L’ANATRA ALL’ARANCIA di Luciano Salce, Italia, 1975, 105’

A NOI! di Umberto Paradisi, Italia, 1922, 55’

AMORI DI MEZZO SECOLO – EP. 3 “DOPOGUERRA 1920” di Mario Chiari, Italia, 1954, 15’

Presentato da Ruben Östlund e Ricky Tognazzi

LA GRANDE BOUFFE | LA GRANDE ABBUFFATA di Marco Ferreri, Francia, Italia, 1973, 130’

Presentato da Gianni Amelio

IL LADRO DI BAMBINI di Gianni Amelio, Italia, Francia, 1992, 134’

Presentato da Christian De Sica

LA PORTA DEL CIELO di Vittorio De Sica, Italia, 1945’, 88’

RETROSPETTIVA

BUTCH CASSIDY AND THE SUNDANCE KID di George Roy Hill, Stati Uniti, Messico, 1969, 110’

EFFECT OF GAMMA RAYS ON MAN-IN-THE-MOON MARIGOLDS di Paul Newman, Stati Uniti, 1972, 100’

A FINE MADNESS | UNA SPLENDIDA CANAGLIA di Irvin Kershner, Stati Uniti, 1966, 104’

THE FUGITIVE KIND | PELLE DI SERPENTE di Sidney Lumet, Stati Uniti, 1960, 119’

THE GLASS MENAGERIE | LO ZOO DI VETRO di Paul Newman, Stati Uniti, Canada, 1987, 134’

HUD | HUD IL SELVAGGIO di Martin Ritt, Stati Uniti, 1963, 112’

THE HUSTLER | LO SPACCONE di Robert Rossen, Stati Uniti, 1961, 134′

A KISS BEFORE DYING | GIOVANI SENZA DOMANI di Gerd Oswald, Stati Uniti, 1956, 94’

THE LONG HOT SUMMER | LA LUNGA ESTATE CALDA di Martin Ritt, Stati Uniti, 1958, 117’

MR. & MRS. BRIDGE di James Ivory, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, 1990, 126’

RACHEL, RACHEL | LA PRIMA VOLTA DAI JENNIFER di Paul Newman, Stati Uniti, 1968, 101’

RALLY ‘ROUND THE FLAG, BOYS! | MISSILI IN GIARDINO di Leo McCarey, Stati Uniti, 1958, 106’

SOMETIMES A GREAT NOTION | SFIDA SENZA PAURA di Paul Newman, Stati Uniti, 1971, 114’

THE THREE FACES OF EVE | LA DONNA DAI TRE VOLTI di Nunnally Johnson, Stati Uniti, 1957, 91’

THE VERDICT | IL VERDETTO di Sidney Lumet, Stati Uniti, 1982, 129’



