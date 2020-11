RomaVideoGameLab si sposta online

Dal 4 al 7 novembre sarà possibile seguire in streaming l’edizione 2020 di RomaVideoGameLab dove fantascienza, scienza e videogioco si incontrano. I workshop saranno tenuti da specialisti del settore e sviluppatori videoludici per tentare di snocciolare le discusse tematiche legate al cambiamento climatico e all’intelligenza artificiale. Il partner principale è l’istituto Luce Cinecittà per una manifestazione attenta a far conoscere le potenzialità del medium videoludico come strumento utile alla divulgazione scientifica. Esperti, scienziati e dipartimenti universitari dimostreranno come il fenomeno del videogioco possa avere un ruolo centrale nel vasto universo della cultura scientifica. Il commento della direttrice Giovanna Marinelli: “Sarà tutto diverso ma abbiamo voluto esserci per dare il segnale che, nel rispetto delle regole, un grande evento culturale, scientifico ma anche di gioco e di intrattenimento si può realizzare. La scelta di concentrare molta della nostra attenzione su scienza e fantascienza ci permetterà di esplorare nuovi terreni e di introdurre ricerche e innovazioni appassionanti”.



Il collegamento in streaming per poter partecipare è dato dalla piattaforma romevideogamelab.