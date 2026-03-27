Rù-more: cinema breve come spazio di sperimentazione
Al via dal 14 al 18 aprile il festival di cinema breve all’insegna della sperimentazione e dell’incontro tra giovani autori del quartiere San Lorenzo di Roma
Al via, dal 14 al 18 aprile, Rù-more, festival dedicato al cinema breve nazionale e internazionale, all’insegna della sperimentazione che si propone al contempo come luogo di incontro tra autori e professionisti del settore. La direzione artistica è affidata a Laura Catalano e Giorgio Calogero, mentre quella esecutiva è a cura di Silvio Giannini. Sono inoltre previste tre giurie, una per ciascuna sezione in concorso (Cortometraggi, Sceneggiatura, Realtà Virtuale). Il festival si svolgerà nel quartiere San Lorenzo a Roma, noto per il suo spirito giovane e underground, e avrà come sede principale il Cinema Tibur.
Cuore del festival sarà il Concorso Cortometraggi, articolato in otto programmi da cinque film ciascuno, ognuno dedicato a un tema specifico: dalla soglia tra possibile e impossibile all’amore, dal mondo come specchio di percezione alla famiglia, fino alla connessione e alla memoria. A questo si affiancherà una seconda competizione dedicata alla realtà virtuale, con una selezione di cinque cortometraggi in VR incentrati sulle sfide e le speranze del nostro tempo. Sempre in ambito virtual reality, saranno presentati anche tre progetti interattivi presso il Mercato San Lorenzo, la Fondazione Pastificio Cerere e le Porte Rosse, dove il pubblico sarà invitato a partecipare attivamente alle narrazioni immersive.
Accanto ai film in concorso, la sezione Frequenze medie ospiterà cortometraggi fuori concorso di durata superiore ai 20 minuti. Anche questa sezione sarà suddivisa in tre programmi tematici: “Immaginare l’irreale”, “Reveries” e “Working class hero”.
In linea con la volontà del festival di porsi come spazio di confronto tra professionisti del settore, non mancheranno talk e panel dedicati ai giovani autori di cortometraggi italiani under 35, oltre alle Masterclass. Gli incontri, che si terranno al Cinema Tibur, saranno accompagnati da alcune proiezioni, e affronteranno temi che spaziano dall’animazione autoriale alla pratica del machinima (abbreviazione di machine cinema o machine animation, ovvero l’utilizzo della cattura dello schermo in tempo reale all’interno di motori grafici, videogiochi e mondi virtuali per la creazione cinematografica), fino all’anti-specismo, alle riflessioni politiche sul calcio e alla formazione dello sguardo autoriale in rapporto al pubblico. Tra gli ospiti degli incontri ci saranno Margherita Giusti e Nespy5Euro per l’incontro sull’animazione, Desirèe Alegna e Francesco Manzato per quello sulla machinima, e Antonio La Camera e Lorenzo Pallotta per quello sull’antispecismo.
Le tre Masterclass, ospitate all’Accademia Italiana, approfondiranno questi percorsi con gli autori: un dialogo tra concept, VFX e animazione con il collettivo Animaccio; un incontro dedicato al cyber realismo nel cinema documentario con Andrea Gatopoulos; e un approfondimento sul cinema di finzione antispecista con Mario Blaconà.
A completare il programma, il percorso Loud intreccerà l’arte visiva, con l’opera di Eloise Fornelies, e la performance, attraverso un lavoro dal vivo condiviso tra Miltos Manetas e un’agente AI. A questo percorso si affiancherà quello di Loud Screening, spin-off video-artistico e sperimentale del festival, che presenterà cinque video-installazioni. Il festival si arricchirà inoltre di ulteriori eventi e panel: il progetto educativo “Mappe di sguardi”, rivolto a bambini e docenti; un panel sull’uso strategico dell’AI nella produzione cinematografica a cura dello IULM; la presentazione del libro Ultracorpi di Cristian Uva; e un format dedicato ai pitch di giovani autori che presenteranno i loro cortometraggi in fase di sviluppo.
Qui il programma completo.