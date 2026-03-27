Rù-more: cinema breve come spazio di sperimentazione

Al via, dal 14 al 18 aprile, Rù-more, festival dedicato al cinema breve nazionale e internazionale, all’insegna della sperimentazione che si propone al contempo come luogo di incontro tra autori e professionisti del settore. La direzione artistica è affidata a Laura Catalano e Giorgio Calogero, mentre quella esecutiva è a cura di Silvio Giannini. Sono inoltre previste tre giurie, una per ciascuna sezione in concorso (Cortometraggi, Sceneggiatura, Realtà Virtuale). Il festival si svolgerà nel quartiere San Lorenzo a Roma, noto per il suo spirito giovane e underground, e avrà come sede principale il Cinema Tibur.



Laboratorio per ATTORI, per il CASTING. Dall’11 aprile





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Cuore del festival sarà il Concorso Cortometraggi, articolato in otto programmi da cinque film ciascuno, ognuno dedicato a un tema specifico: dalla soglia tra possibile e impossibile all’amore, dal mondo come specchio di percezione alla famiglia, fino alla connessione e alla memoria. A questo si affiancherà una seconda competizione dedicata alla realtà virtuale, con una selezione di cinque cortometraggi in VR incentrati sulle sfide e le speranze del nostro tempo. Sempre in ambito virtual reality, saranno presentati anche tre progetti interattivi presso il Mercato San Lorenzo, la Fondazione Pastificio Cerere e le Porte Rosse, dove il pubblico sarà invitato a partecipare attivamente alle narrazioni immersive.



LA STORIA DEL CINEMA ATTRAVERSO I GENERI, corso online dal 14 aprile





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Accanto ai film in concorso, la sezione Frequenze medie ospiterà cortometraggi fuori concorso di durata superiore ai 20 minuti. Anche questa sezione sarà suddivisa in tre programmi tematici: “Immaginare l’irreale”, “Reveries” e “Working class hero”.



Corso online SCRIPT SUPERVISOR, dal 20 aprile





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In linea con la volontà del festival di porsi come spazio di confronto tra professionisti del settore, non mancheranno talk e panel dedicati ai giovani autori di cortometraggi italiani under 35, oltre alle Masterclass. Gli incontri, che si terranno al Cinema Tibur, saranno accompagnati da alcune proiezioni, e affronteranno temi che spaziano dall’animazione autoriale alla pratica del machinima (abbreviazione di machine cinema o machine animation, ovvero l’utilizzo della cattura dello schermo in tempo reale all’interno di motori grafici, videogiochi e mondi virtuali per la creazione cinematografica), fino all’anti-specismo, alle riflessioni politiche sul calcio e alla formazione dello sguardo autoriale in rapporto al pubblico. Tra gli ospiti degli incontri ci saranno Margherita Giusti e Nespy5Euro per l’incontro sull’animazione, Desirèe Alegna e Francesco Manzato per quello sulla machinima, e Antonio La Camera e Lorenzo Pallotta per quello sull’antispecismo.



Come vendere una storia per il cinema e la televisione, dal 9 aprile





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Le tre Masterclass, ospitate all’Accademia Italiana, approfondiranno questi percorsi con gli autori: un dialogo tra concept, VFX e animazione con il collettivo Animaccio; un incontro dedicato al cyber realismo nel cinema documentario con Andrea Gatopoulos; e un approfondimento sul cinema di finzione antispecista con Mario Blaconà.

A completare il programma, il percorso Loud intreccerà l’arte visiva, con l’opera di Eloise Fornelies, e la performance, attraverso un lavoro dal vivo condiviso tra Miltos Manetas e un’agente AI. A questo percorso si affiancherà quello di Loud Screening, spin-off video-artistico e sperimentale del festival, che presenterà cinque video-installazioni. Il festival si arricchirà inoltre di ulteriori eventi e panel: il progetto educativo “Mappe di sguardi”, rivolto a bambini e docenti; un panel sull’uso strategico dell’AI nella produzione cinematografica a cura dello IULM; la presentazione del libro Ultracorpi di Cristian Uva; e un format dedicato ai pitch di giovani autori che presenteranno i loro cortometraggi in fase di sviluppo.

Qui il programma completo.