Produci e distribuisci il tuo cortometraggio! Un corso online dal 3 a 6 giugno





Per qualsiasi appassionato della provocazione Salomè non può che essere un titolo di grande richiamo, con il mito della figlia di Erode Filippo ed Erodiade che è già stato protagonista del dissacrante lungometraggio di Carmelo Bene. Quest’ultimo è datato 1972, un periodo quindi in cui c’era spazio per operazioni simili e in cui Bene fu proprio colui che riuscì a spingersi più oltre, portando alla rottura qualsiasi regola cinematografica. Prometteva di andare nella stessa direzione questo Salomé, pellicola brasiliana diretta da André Antônio e in concorso al 15° Sicilia Queer filmfest. Il film però, pur tentando in tutti i modi di disturbare lo spettatore, non riesce mai nel suo intento, dimostrando come nella contemporaneità non ci sia spazio per la provocazione, o forse come non ci sia alcun autore abbastanza coraggioso da andare fino in fondo e sfuggire alle logiche convenzionali.



SPECIALIZZAZIONI: la Biennale Professionale della Scuola Sentieri selvaggi



-------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In Salomé Cecilia è una modella transessuale di successo che lavora a San Paolo e che torna a Recife a casa della madre per le vacanze di Natale. Qui si confronta con il mondo che si è lasciata alle spalle, lontana dalla vita mondana e dai riflettori delle metropoli, iniziando una relazione con un conoscente d’infanzia, João, con cui assume ripetutamente una strana droga di nome lolò. Tuttavia ben presto dovrà fare i conti con i loschi giri frequentati dal suo nuovo amante.

Per mettere in scena una storia piuttosto semplice (e che diventa delirante nel finale, senza però particolari sorprese), il regista opta per un manierismo esasperato ed esasperante. Qualsiasi momento di Salomé è infatti all’insegna di una superficiale ricerca dell’eccesso, tra numerosissimi ralenti, fotografia al neon dai colori sgargianti ed una recitazione al limite del caricaturale, il tutto con una colonna sonora enfatica come non mai. Il problema principale del film sta in una grande confusione tra la volontà di rottura rispetto alle convenzioni cinematografiche ed un risultato fin troppo patinato ed ordinato. Ad alcuni elementi – quelli più camp o trash, o quei personaggi al limite del grottesco come la madre della protagonista, che ricorda la Prudence di Grasso è bello – à la John Waters, cineasta estremamente caldo e fremente, fa il paio un’estetica che sembra poggiare le proprie basi sul Refn di Too Old to Die Young o Copenaghen Cowboy, che nella sua eleganza è al contrario un autore freddo, che calcola tutto fino al millimetro. Si comprende l’ammirazione per entrambe queste visioni del cinema, ma non si può che constatare come siano all’opposto di un eventuale spettro della forma filmica, espressioni di idee dalla difficile coesistenza. E Salomé infatti non funziona, perché aspira alla provocazione, ma pone al primo posto l’assoluta precisione formale.

Qualcosa di simile si può dire anche per l’elemento sessuale del film, che mette in scena pratiche solitamente considerate non meritevoli di una rappresentazione cinematografica (e di per sé ciò meriterebbe un plauso), ma che si dimentica completamente della componente erotica. Quest’ultima è infatti assente, con Salomé che non riesce mai a colpire nelle scene che invece dovrebbero eccitare, sconcertare, coinvolgere visceralmente lo spettatore. Quest’ultimo però non può che assistere con indifferenza ad un’opera creata per stupire, ma che in fondo sa in ogni momento di già visto. Un film assolutamente innocuo.



CANNES 2025: tutte le corrispondenze dagli inviati di Sentieri selvaggi









UNICINEMA scarica la Guida completa della Quadriennale di Sentieri Selvaggi