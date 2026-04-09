Sedicesima edizione de Lo Spiraglio Filmfestival

Dal 15 al 18 aprile 2026 torna al museo MAXXI di Roma Lo Spiraglio Filmfestival, diretto da Federico Russo per la parte scientifica e da Franco Montini per quella artistica. Il festival, giunto alla sedicesima edizione, continua a raccontare il tema della salute mentale attraverso le immagini e il cinema, con l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico alla consapevolezza su questo tema.



Corso online SCRIVERE e PRESENTARE un DOCUMENTARIO al 13 aprile



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Il festival si apre con la proiezione fuori concorso di Persiane Blu, di Maria Antonietta Mariani e Centro Diurno Antonino di Giorgio ASL ROMA 1. Intervengono all’incontro personaggi del mondo scientifico e dello spettacolo: Deanna Armellini per Le parole ritrovate, Alessandro Coni per Agorai e Andrea Narracci per la Psicoanalisi Multifamiliare, l’attore e regista Filippo Nigro e la giornalista e scrittrice Alessandra Arachi.

In concorso, invece, ci sono 6 lungometraggi e 15 cortometraggi a tema. Tra i corti in gara I’m Not a Robot, di Victoria Warmerdam, vincitore del Premio Oscar 2025, ma anche gli italiani La clessidra umana di Elia Bei, I colori dell’anima di Ruggiero Torre, In Gaza Pietas di Diego Monfredini, Dagon di Paolo Gaudio e Devotee di Roberta Palmieri e Francesco Rubattu. Storie che raccontano di una lunga notte in un ospedale psichiatrico, di persone che ogni giorno convivono con le sfide della salute mentale; della guerra che ruba l’infanzia a una generazione intera. Spazio anche a un corto ispirato a un racconto di H.P. Lovecraft e al ricordo di una ex-campionessa di valzer lento sopravvissuta al terremoto dell’Irpinia del 1980.

Proseguono la narrazione i sei lungometraggi in concorso, ambientati in Italia e all’estero. Il tema dei migranti è al centro di Nyumba diretto da Francesco Del Grosso che, sulla spiaggia di Cutro sviluppa un intreccio tra il racconto corale del viaggio della speranza e quello individuale, scava nelle vite precedenti di 5 protagonisti, che in Calabria sono sbarcati ed hanno deciso di restare. Fratelli di culla di Alessandro Piva, centrato sullo scontro fra due diritti fondamentali e inconciliabili: il diritto dei figli adottivi di conoscere le proprie origini biologiche e il diritto delle madri di vedersi riconoscere l’anonimato e Anime violate di Matteo Balsamo che racconta la sadica crudeltà delle truffe sentimentali.

Ancora storie di migrazione e riscatto attraverso il calcio con The Madmen coach di Carlo Liberatore. Claudia fa brutti sogni diretto a quattro mani da Eleonora Sardo e Marco Zenoni, racconta la storia di due sorelle e del loro bisogno di un nuovo percorso insieme, figurato e reale. Il regista Francesco Squillace racconta la storia di Davide e il Mostro, su un illustratore milanese di trent’anni, la cui vita è cambiata due volte: la prima, quando a otto anni gli è stata diagnosticata la Sindrome di Asperger, e la seconda, quando ha preso per la prima volta in mano una matita.