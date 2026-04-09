Sedicesima edizione de Lo Spiraglio Filmfestival
Dal 15 al 18 aprile, a Roma, torna per una nuova edizione il festival che racconta la salute mentale attraverso il cinema. Quest’anno il Premio Lo Spiraglio va a Rocco Papaleo
Dal 15 al 18 aprile 2026 torna al museo MAXXI di Roma Lo Spiraglio Filmfestival, diretto da Federico Russo per la parte scientifica e da Franco Montini per quella artistica. Il festival, giunto alla sedicesima edizione, continua a raccontare il tema della salute mentale attraverso le immagini e il cinema, con l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico alla consapevolezza su questo tema.
Il festival si apre con la proiezione fuori concorso di Persiane Blu, di Maria Antonietta Mariani e Centro Diurno Antonino di Giorgio ASL ROMA 1. Intervengono all’incontro personaggi del mondo scientifico e dello spettacolo: Deanna Armellini per Le parole ritrovate, Alessandro Coni per Agorai e Andrea Narracci per la Psicoanalisi Multifamiliare, l’attore e regista Filippo Nigro e la giornalista e scrittrice Alessandra Arachi.
In concorso, invece, ci sono 6 lungometraggi e 15 cortometraggi a tema. Tra i corti in gara I’m Not a Robot, di Victoria Warmerdam, vincitore del Premio Oscar 2025, ma anche gli italiani La clessidra umana di Elia Bei, I colori dell’anima di Ruggiero Torre, In Gaza Pietas di Diego Monfredini, Dagon di Paolo Gaudio e Devotee di Roberta Palmieri e Francesco Rubattu. Storie che raccontano di una lunga notte in un ospedale psichiatrico, di persone che ogni giorno convivono con le sfide della salute mentale; della guerra che ruba l’infanzia a una generazione intera. Spazio anche a un corto ispirato a un racconto di H.P. Lovecraft e al ricordo di una ex-campionessa di valzer lento sopravvissuta al terremoto dell’Irpinia del 1980.
Proseguono la narrazione i sei lungometraggi in concorso, ambientati in Italia e all’estero. Il tema dei migranti è al centro di Nyumba diretto da Francesco Del Grosso che, sulla spiaggia di Cutro sviluppa un intreccio tra il racconto corale del viaggio della speranza e quello individuale, scava nelle vite precedenti di 5 protagonisti, che in Calabria sono sbarcati ed hanno deciso di restare. Fratelli di culla di Alessandro Piva, centrato sullo scontro fra due diritti fondamentali e inconciliabili: il diritto dei figli adottivi di conoscere le proprie origini biologiche e il diritto delle madri di vedersi riconoscere l’anonimato e Anime violate di Matteo Balsamo che racconta la sadica crudeltà delle truffe sentimentali.
Ancora storie di migrazione e riscatto attraverso il calcio con The Madmen coach di Carlo Liberatore. Claudia fa brutti sogni diretto a quattro mani da Eleonora Sardo e Marco Zenoni, racconta la storia di due sorelle e del loro bisogno di un nuovo percorso insieme, figurato e reale. Il regista Francesco Squillace racconta la storia di Davide e il Mostro, su un illustratore milanese di trent’anni, la cui vita è cambiata due volte: la prima, quando a otto anni gli è stata diagnosticata la Sindrome di Asperger, e la seconda, quando ha preso per la prima volta in mano una matita.
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Come da tradizione, Lo Spiraglio Filmfestival assegnerà, durante la serata finale, il Premio Lo Spiraglio a un personaggio particolarmente significativo del mondo cinematografico che “abbia raccontato vita, sentimenti ed emozioni di persone e gruppi legati al mondo della salute mentale”. Questa edizione vedrà premiato l’attore, regista, sceneggiatore e musicista Rocco Papaleo.
La giuria, composta dal presidente degli utenti della Toscana, Giovanni Callori di Vignale, dalla sociologa Arianna Marcorè, dalla sceneggiatrice e regista Ludovica Rampoldi, dall’infermiera Rada Tomic e dal regista Mimmo Verdesca, assegnerà il Premio “Fausto Antonucci” al miglior cortometraggio e il Premio “Jorge Garcia Badaracco – Fondazione Maria Elisa Mitre” al miglior lungometraggio. Il Premio “SAMIFO” (Salute Migranti Forzati), invece, sarà assegnato a un lungo o cortometraggio scelto tra i film finalisti che “meglio saprà raccontare aspetti legati alla transculturalità”, infine il Premio “Luciano De Feo”, assegnato dal Comitato di Selezione del festival, al film con maggiore attenzione ai contenuti scientifici. Sarà inoltre conferito un Premio del Pubblico de Lo Spiraglio, attraverso una giuria popolare aperta a tutti gli appassionati.
Il festival si compone anche di due eventi speciali: la serata di mercoledì 15 aprile dedicata al film Il maestro di Andrea Di Stefano, dove, insieme al regista e allo psichiatra Santo Rullo, si discuterà degli aspetti psicologici di questa disciplina sportiva dove sul terreno di gioco il confronto fra gli avversari non riguarda solo la tecnica. E un incontro – sabato 18 aprile alle 17:45 – sulla fiction Le libere donne con la partecipazione del regista Michele Soavi, degli sceneggiatori Peter Exacoustos e Laura Nuti e della presidente della Fondazione Mario Tobino, Isabella Tobino.