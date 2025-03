Seeyousound Music Film Festival 2025. Tutti i vincitori

Corso Trimestrale di Montaggio in presenza, da 19 marzo







Si è conclusa venerdì 28 febbraio l’11ª edizione del Seeyousound International Music Film Festival di Torino, l’evento dedicato all’incontro tra cinema e musica con uno sguardo attento alle forme e ai suoni delle opere di finzione, documentari, cortometraggi e videoclip. L’ultima edizione ha riscosso un notevole successo di pubblico, con 6000 presenze registrate negli otto giorni del festival.

Numeri importanti osservati con grande entusiasmo da Carlo Griseri e Alessandro Battaglini – rispettivamente direttore e vice-direttore di Seeyousound – che hanno commentato soddisfatti: “Chiudiamo questa nuova edizione con la sensazione che la nostra proposta culturale venga capita e apprezzata dalle persone con cui di fatto condividiamo due grandi passioni – il cinema e la musica – e questo ci dà il giusto slancio verso l’edizione 2026… ci rimettiamo al lavoro!”

La cerimonia di premiazione del 28 febbraio, articolata in numerose sezioni, ha visto trionfare su tutti IMAGO di Olga Chajdas, vincitore del premio TORINOSETTE Audience Award, ma soprattutto miglior film nel concorso dei lungometraggi di finzione, per il suo “equilibrio precario tra la cronaca storico-politica e una dimensione del Sé che racconta la propria diversità vissuta con orgoglio”. A Les reines du drame di Alex Langlois – passato per la Semaine de la Critique a Cannes77 – la menzione speciale della giuria, composta da Francesca Mazzoleni, Marta Perego e Andrea Tomaselli.

Sul fronte documentari Lisa Bosi si è aggiudicata il premio della sezione con Going Underground, apprezzato “per lo straordinario lavoro di ricerca e la qualità del montaggio” nel comporre un’antologia del punk italiano attraverso la storia dei Gaznevada.

Tra i cortometraggi, invece, a trionfare è stato Deep In My Heart Is a Song di Jonathan Pickett, per “l’essenzialità del racconto” e una “riuscita connessione degli elementi musicali con il piano narrativo”; mentre la menzione speciale della giuria è stata a Sans voix Samuel Patthey, presentato a Locarno nel settembre scorso.

Poi, la giuria di SOUNDIES – Concorso Videoclip ha premiato The Rythm Changed diretto da Ludovic Gontrand per Thomas de Pourquery, con la menzione speciale a Mum Does The Washing di Iman Omar per Joshua Idehen e Naskar di El Cielo.

Il Seeyousound Festival ha riservato inoltre un premio al miglior film italiano selezionato tra tutti i titoli in programma. Ad accaparrarselo è stato Jesus Loves The Fools di Filippo D’Angelo, Dimitris Statiris e Mauro Ermanno Giovanardi; omaggio alla band The Carnival of Fools, gruppo cruciale nella musica indipendente italiana degli anni 80/90.

Infine, la giuria di FREQUENCIES – Concorso Sonorizzazioni Originali ha premiato Maggie Zobel per “la capacità di caratterizzare e creare un viaggio parallelo al film che ne amplifica la narrazione”. La menzione speciale, invece, è andata a Jolanda Moletta.



Sentieriselvaggi21st n.19: cartacea o digitale