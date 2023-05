Sentieriselvaggi21st – è uscito il n.14 della rivista

Sentieriselvaggi21st n.14 – VIDEO-GIOCO D’AMORE

Il nuovo linguaggio del cinema

E’ pronto e finalmente disponibile per i lettori il nuovo mumero della rivista cartacea (e digitale) di Sentieri selvaggi.

ORDINALA NELLA VERSIONE CHE PREFERISCI

Questo il sommario:

APERTURE

EDITORIALE

Il secolo del videogame, di federico chiacchiari

ILLUMINAZIONI

Massimo Troisi

Indiana Jones

Lebron James

THE ITALIAN JOB

L’urlo di Antonio Rezza, di aldo spiniello

COVER STORY

For the love of the videogame

La scomparsa di Gavin, sergio sozzo

Virulenza, di riccardo baiocco

Lo sguardo oltre i dati, a cura di alessio baronci

Dai cabinati a Twitch, di gianluca tana

Marx at the Arcade, di jamie woodcock

TEMPI Out From the Past

ARCHIVIO – STORIE DEL CINEMA

Blasetti ai critici, di alessandro blasetti

Alessandro Blasetti – Un giorno nella vita, di alessio baronci

BIOGRAFIE

Leslie Cheung, di daniele d’orsi

VINTAGE – Back to the Future

The Abyss, di federico chiacchiari