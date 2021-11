SentieriSelvaggi21st – La presentazione del n. 10 nel secondo weekend di DOCUSFERA

Domenica 28 novembre a partire dalle h 20:00, la redazione di SentieriSelvaggi21st presenterà il nuovo numero, intitolato Cyberpunk 2021, all’interno della rassegna DOCUSFERA #1, promossa da Sentieri selvaggi e realizzata con il contributo e il patrocinio della Direzione generale cinema e audiovisivo – Ministero della Cultura e della Regione Lazio, in cui vogliamo offrire una panoramica sul cinema documentario italiano, raccontarne la storia, l’evoluzione, l’attualità, le prospettive.

L’appuntamento è in via Carlo Botta 19 a Roma: a seguire, la proiezione di chiusura del primo ciclo di visioni, Piazza Vittorio di Abel Ferrara.

Ingresso gratuito con green pass e prenotazione obbligatoria a questo link.

Il programma di DOCUSFERA di questa settimana prevede venerdì 26 la proiezione de La maglietta rossa di Mimmo Calopresti e relativa masterclass del regista, la giornata di sabato 27 interamente dedicata al cinema di Giovanni Cioni (con due corti e Non è sogno) con una masterclass del documentarista, e domenica pomeriggio la visione di Sacro G.R.A. di Gianfranco Rosi, prima della presentazione della rivista.

