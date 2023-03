Sguardi Altrove film festival 2023

IL LIBRO SU MASSIMO TROISI IN OFFERTA FINO AL 28 FEBBRAIO a soli 11 euro!



Torna, giunto alla sua 30ª edizione, Sguardi Altrove Film Festival. Una manifestazione dedicata alla promozione del cinema a regia femminile e la riflessione sui temi della contemporaneità, in particolare legata al mondo e alla creatività artistica delle donne.



Otto giorni, dal 10 al 18 marzo, a Milano nei Cinema Arlecchino, Beltrade, Il Cinemino, Auditorium San Fedele, presso Identità Golose e a Rho. Tra incontri, masterclass, performance e proiezioni. Oltre 60 titoli, suddivisi in 9 sezioni di cui tre competitive, due internazionali, Nuovi Sguardi e Sguardi (S)confinati dedicati rispettivamente ai lungometraggi e ai cortometraggi, e una, #FrameItalia, dedicata al cinema italiano indipendente. Ma anche retrospettive e omaggi.



L’edizione di quest’anno verterà sui temi della sostenibilità ambientale, diritti umani, inclusione, diversity. Riflessioni sulle emergenze climatiche e umanitarie attuali portano a due focus centrali della manifestazione: l’acqua, con la sua mancanza e il contrasto tra siccità prolungate e frequenti inondazioni, con la retrospettiva Immersioni e un panel dedicato, in collaborazione con Statale di Milano. Sarà ospite anche Paolo Virzì, che di recente ha diretto Siccità proprio su queste tematiche. L’altro tema è la Rivoluzione delle donne iraniane, con un omaggio alla regista Firouzeh Khosrovani, arrestata a maggio e in attesa di condanna.

Madrina di questa edizione sarà l’attrice e regista Donatella Finocchiaro. Al festival incontrerà la regista che l’ha portata al successo con il film Angela, Roberta Torre, uno degli ospiti d’onore della manifestazione, protagonista di un incontro con il pubblico. Insieme a loro, tra le partecipazioni annunciate, Rocio Munoz Morales, la regista e montatrice Esmeralda Calabria, un omaggio alla regista austriaca Marie Kreutzer e Michela Andreozzi, che presenterà sul grande schermo il suo ultimo film, Una gran voglia di vivere.

Ha introdotto la conferenza stampa Claudio Ceroni, il founder di Identità golose, il primo congresso italiano di cucina e pasticceria d’autore, che ha sottolineato la singolarità del festival che è l’unico al mondo che mescola cucina e cultura.

La direttrice artistica Patrizia Rappazzo, ha commentato la nuova edizione: “Il festival oggi rappresenta un appuntamento importante con il cinema internazionale diretto dalle donne. Un traguardo raggiunto con difficoltà per la diffidenza, da parte delle istituzioni e dei potenziali sponsor, nei confronti di una manifestazione che negli anni ha dovuto superare numerosi pregiudizi e stereotipi per la consueta attenzione rivolta al mondo femminile. Oggi il tema dei diritti delle donne è in tutte le agende politiche e culturali, ma le donne subiscono ancora giornalmente violenza in famiglia, molestie e discriminazioni sul lavoro. Poco è ancora cambiato”.

Il festival parte con un evento speciale il 9 marzo con la presentazione del film in anteprima Educazione fisica con il cast in sala.

QUI il programma completo del festival.



