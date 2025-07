Corso estivo di RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA, dal 14 luglio



Dalle esperienze documentarie nei Balcani e in Africa, fino ai cortometraggi sperimentali e poi al cinema di finzione, il percorso di Aude Léa Rapin si distingue per un approccio libero e coraggioso, sempre in bilico tra l’urgenza del reale e la forza evocativa dell’immaginazione. E il suo ultimo film, Planet B, ha partecipato lo scorso anno alla Settimana Internazionale della Critica di Venezia, confermando la sua capacità di esplorare territori narrativi originali e complessi. Quest’anno la regista è stata la protagonista della sezione Campolungo del 26° Trieste ShorTS International Film Festival.



Noi l’abbiamo incontrata in esclusiva per lasciarci guidare dietro le quinte del suo cinema.

Ecco cosa ci ha raccontato.



Considerando la cornice di Trieste, partiamo dai tuoi cortometraggi e chiederti: cosa ha rappresentato il “corto” all’interno della tua carriera. E soprattutto, quanto pensi sia importante che oggi esistano festival dedicati quasi esclusivamente ai cortometraggi?



I cortometraggi per me sono sempre stati un terreno sperimentale meraviglioso. Anche in Francia, dove c’è un forte sostegno finanziario per il cinema, io per i miei corti non ho chiesto soldi a nessuno. Non volevo aspettare un anno o due per realizzare un film di venti minuti. Li ho fatti come se vivessi da qualche altra parte, in Sud America per esempio, in totale libertà. Per me sono stati come una scuola di vita, un’occasione per cominciare a costruire un team, per provare cose nuove che non avrei mai osato fare in un lungometraggio. Nei film lunghi devi pensare al pubblico, al denaro, alle critiche; insomma, ci sono tante pressioni e diventa difficile sentirsi davvero libera. Nei corti invece mi sentivo come se tutto fosse possibile. L’unico limite era non avere soldi, quindi dovevamo essere creative, trovare modi diversi di fare le cose. Ma in fondo, per un corto, ti serve solo una camera e un microfono, e basta. A volte vorrei davvero tornare a quella leggerezza, a quel senso di libertà. E questa mentalità me la porto ancora oggi nei lungometraggi: anche quando so che arriveranno i fondi, scrivo sempre pensando a come potrei farlo senza soldi. È un modo di pensare che mi piace, una filosofia di vita. E per quanto riguarda i festival, è bellissimo vedere quante persone vengono a guardare i corti. Non li vedi in TV, non ci sono DVD, quindi i festival sono l’unico luogo dove puoi scoprire queste opere. Mi ha sempre stupito vedere migliaia di persone radunarsi per vedere cortometraggi, ovunque io sia andata nel mondo. In un’epoca in cui molti film durano più di due ore, l’idea di vedere qualcosa di 20, 25 o anche 10 minuti, e poi subito un altro, è fantastica: hai tempo per apprezzare, ma non per annoiarti. È anche un’occasione per scoprire nuovi attori, attrici, registi, registe, i talenti di domani. E c’è anche un aspetto di gentilezza e apertura: a differenza di Cannes o Venezia, dove subito dopo la proiezione leggi le recensioni online, con i corti vivi un’esperienza più pura, senza filtri. Festival come Trieste poi creano un vero scambio: ci sono masterclass, dibattiti, Q&A, e questo è bellissimo per chi sogna di fare cinema. È un’esperienza ricca, che continuerò a sostenere sempre, anche quando avrò settant’anni.

Un piccolo passo indietro. Tu hai iniziato la tua carriera girando documentari nei Balcani e in Africa. Qual è il tuo personale approccio con il concetto di “reale”?

Penso che oggi molti film di finzione cerchino di riprodurre la realtà in modo così naturalistico che spesso penso “avrebbero potuto fare un documentario”. Mi capita di uscire dal cinema e sentirmi un po’ incompleta. Perché alla fine è sempre una questione di sguardo: c’è sempre qualcuno dietro la macchina da presa che sceglie cosa mostrare. Non esiste un modo di catturare la realtà in modo totale, nemmeno una telecamera di sorveglianza riesce a farlo, mostra solo ciò che è inquadrato. Quindi se una regista dice “questa è la realtà”, secondo me sta mentendo. In un documentario, invece, è più onesto dire “questa è la mia visione di quella realtà”. Ma il mio problema con i documentari è sempre stato il senso di responsabilità verso le persone e le situazioni che filmi. Va bene se racconti qualcosa di leggero, ma quando lavori su storie complesse, come ho fatto nei Balcani, o come accade oggi a Gaza, è difficile dire “questa è solo la mia interpretazione” di fronte a realtà così grandi e complesse. Per questo negli ultimi dieci anni non ho più fatto documentari: non per una questione di pubblico o di critica, ma per rispetto verso le persone reali che riprendevo. Mi chiedevo sempre: “Le ho davvero capite? Sono io la persona giusta per raccontarle?”. Adesso però, con la mia produttrice, sto tornando al documentario. Abbiamo preso i diritti di un libro che parla di attivisti in Francia che preparano azioni di sabotaggio. È un tema molto delicato, perché per lo Stato sono terroristi, ma per loro stesse sono persone che vogliono salvare il pianeta. Ho deciso di fare un documentario molto intimo, dichiarando subito che non è la realtà oggettiva, ma la mia visione su come dovremmo reagire al pericolo. È un film sulla resistenza. E questa chiarezza mi permette di stare tranquilla con le persone coinvolte: posso dire loro “questo è il film che voglio fare, vuoi partecipare? Bene. Non vuoi? Va bene lo stesso”. Questo è qualcosa che non riuscivo a fare a 25 anni, quando ero in Kosovo: allora filmavo senza sapere davvero che film stessi facendo, e anche le persone scoprivano il risultato solo alla fine. Ora voglio che tutti sappiano in anticipo a cosa stanno partecipando, proprio come accade in un film di finzione con le attrici e gli attori.

Vedendo Planet B si può pensare che sia uno dei figli della pandemia. La pandemia, con le sue paure e le sue implicazioni sociali, ha effettivamente un ruolo all’interno del film a tuo parere?

Sì, io ho cominciato a scrivere Planet B durante la pandemia. Partivo dall’idea che da anni cerchiamo un “Piano B” nello spazio, un’altra Terra, ma non abbiamo trovato nulla. Durante il Covid, abbiamo scoperto un altro “pianeta” dove ci siamo rifugiate: Internet. Quello che stiamo facendo ora, questa intervista per esempio, avviene proprio in quello spazio. Per noi europee la pandemia è stata una grande rivelazione: ci ha fatto capire che siamo vulnerabili, e che la vulnerabilità non è solo qualcosa che riguarda “gli altri”, lontani da noi. Inoltre ci ha fatto scoprire che ormai non sappiamo più vivere senza Internet. Senza di esso, durante il Covid, non avremmo avuto alcun contatto umano. E in questo senso, sentirci intrappolate nel mondo digitale mi ha fatto riflettere sul concetto di Planet B.

Tra l’altro è un film distopico dal budget abbastanza basso. A livello produttivo quanto è stato complicato girare questo film?

Il problema principale è che in Europa non facciamo film di fantascienza, non solo per una questione di soldi, ma anche per mentalità. Quando inizi a pensare a un film di fantascienza, sai già che verrai paragonata ai blockbuster americani con budget enormi, come Dune, che costa centinaia di milioni. Il mio budget era sotto i cinque milioni. Non giochiamo nella stessa categoria, ma alla fine il pubblico è lo stesso e non puoi mettere sullo schermo un cartello che spiega: “Scusate, non abbiamo i soldi di Dune, abbiate pazienza”. La scrittura è stata difficilissima, perché in un film sci-fi devi immaginare molto, ma ogni idea ha un costo, e spesso non sai davvero quanto ti costerà finché non entri in produzione. Ho scoperto cosa significa il “costo delle idee”. In Francia tutti volevano supportare il film, ma in modo prudente: mettevano soldi, ma sempre pochi, per vedere “come sarebbe andata”. Quindi avevamo tanti piccoli finanziatori, ma nessuno che si assumesse un vero rischio. Alla fine, anche se teoricamente potevamo avere un budget grande, ci siamo ritrovate con poco. Il film è strano: non è potente come un blockbuster, né profondo come un film d’autore iraniano. Ha l’ambizione di essere entrambe le cose, e per questo diventa difficile da definire. Ora ho capito perché in Europa non si fanno film di fantascienza. Se mai dovessi rifarlo, lo farei in forma di libro. Sto scrivendo un romanzo proprio per questo motivo: con un libro posso avere idee fantastiche senza dover entrare nel meccanismo enorme e complesso del cinema sci-fi. Al momento, diciamo che sono “vaccinata” contro la fantascienza per un bel po’.

In Planet B sono evidenti le numerose influenze di cultura distopica, non solo cinematografica. Quali sono i principali modelli a cui ti sei ispirata?

In tutto quello che faccio sento di essere influenzata da George Orwell, soprattutto da 1984. Ma non solo, anche da La fattoria degli animali. Quindi Orwell è sempre presente, come un faro. Scrivere Planet B è stato ovviamente un modo per dire: il futuro che ci aspetta non sarà bello. L’unica certezza che ho è che i prossimi 10-15 anni non saranno belli, non saranno “cool”, non andrà tutto bene. Orwell raccontava di persone che, poco prima della Seconda guerra mondiale, si sono perse, hanno perso la direzione, si sono fatte attrarre da idee politiche estreme. E io spero che l’unico modo per affrontare quello che ci aspetta sia non perderci. Questa era la cosa principale in Planet B: come scrivere un film dove tutto crolla, ma le persone riescono comunque a conservare dignità, fratellanza, a restare unite. È anche il mio limite rispetto a Orwell, perché lui aveva perso la fede, mentre io voglio ancora credere. Ho preso spunto da lui, ma molti dei miei riferimenti sono persone che, in un certo senso, hanno ucciso la fede. Per esempio Peter Watkins con Punishment Park. È un film potentissimo degli anni ’70, una sorta di fantascienza politica low budget ambientata negli Stati Uniti. Gli attivisti vengono arrestati e devono scegliere: vent’anni di prigione oppure tre giorni nel deserto, inseguiti da vere forze dell’ordine che sparano proiettili veri. Se sopravvivono, sono liberi; se muoiono, muoiono. Dopo venti minuti capisci che nessuno sopravviverà, e li vedi morire davanti alla telecamera. Quel film per me è stato davvero importante. Un’altra grande influenza è stata la serie inglese The Prisoner, sempre anni ’70. Sono circa 20-25 episodi, e ogni volta viene riproposta la stessa situazione: un uomo si sveglia in un villaggio meraviglioso, non sa come ci è arrivato, non sa perché è lì, né come uscirne. Nessuno glielo spiega. Guardando quella serie, ti viene voglia di spaccare lo schermo per liberarlo.

Un altro aspetto interessante, in questo senso, è che la colonna sonora è di Bertrand Bonello, un altro artista estremamente interessante del cinema (spesso distopico) contemporaneo. Come è nata la collaborazione?

Bertrand ed io siamo amici davvero stretti, anche se abbiamo età diverse. Quando l’ho è si è subito creato un legame di amicizia pura, sincera fin dal primo momento. Lui mi mandava sempre le sue sceneggiature, ho potuto vedere come preparava i film, come componeva la musica. Mi sentivo davvero fortunata a osservarlo lavorare. Bertrand è una macchina: scrive una sceneggiatura ogni sei mesi, compone musica ogni notte, pubblica un album ogni pochi mesi. Non si ferma mai. Quando scrivevo Planet B, lui era un po’ il mio consigliere. Alla fine conosceva la sceneggiatura a memoria. Un giorno gli ho chiesto se voleva realizzare la musica del film, e ha detto subito di sì. Era la prima volta che qualcuno glielo chiedeva, perché di solito compone solo per i propri film. È stata una collaborazione bellissima. Il suo metodo è scrivere la musica prima delle riprese, così puoi girare già sapendo quale musica userai. Per me è stato preziosissimo: quando ho montato il film, avevo già la musica pronta e abbiamo dovuto fare solo piccoli aggiustamenti. Per quanto riguarda l’approccio al cinema, non abbiamo lo stesso metodo. Bertrand conosce tutto, ha visto tutto, può parlare di qualsiasi cosa, cammina sui sentieri di Lynch. Io invece sono più intuitiva. Lui è precisissimo: nel suo film La Bête, di due ore e mezza, ha tagliato solo quattro inquadrature. Io invece ne elimino metà, perché provo, sperimento. Lui è una macchina, fa esattamente ciò che scrive. Io no.

Si può individuare un fil rouge che collega la tua produzione documentaria al tuo cinema di finzione. Cerchi di dare una direzione al tuo cinema o è un qualcosa che nasce e cresce spontaneamente?

Credo di averci pensato solo dopo la realizzazione di Planet B. Ora sento che dovrei dare una direzione al mio cinema, perché fino a questo momento ho girato film senza calcolare nulla, senza strategia, senza cercare di costruire una narrazione su di me. Non mi sono mai inserita in una sorta di racconto personale. Non che ora voglia farlo, ma vedo che è interessante poter parlare di un percorso, di un cammino. Prima si trattava di “scuola della vita”, e solo ora, con Planet B, è iniziata la “vera vita”. Quello che c’era prima era reale, certo, ma era qualcosa che non sapevo spiegare. Ora, con l’età, inizi a chiederti: da dove vengo? Dove vado? Questa domanda mi è sorta negli ultimi mesi. Prima non me ne fregava niente. Se me l’avessi chiesto forse avrei riso. Adesso invece capisco che è una questione davvero interessante.

Cosa puoi dirci allora di eventuali progetti futuri? Prima hai fatto riferimento a un romanzo…

È da sei mesi che sto scrivendo un romanzo, e mi piace tantissimo. Anche Bertrand Bonello mi aiuta, perché scrivere non è proprio il mio mestiere. Ho sempre sognato di scrivere, ma non ho mai osato, perché per me l’immagine era troppo importante: fotografare, filmare. Negli ultimi mesi ho trovato un nuovo equilibrio, e scrivere un romanzo è bellissimo perché non devo chiedermi quanto costerà. È davvero liberatorio. Sto anche iniziando un documentario sull’attivismo ecologico, partendo da una domanda centrale: come si usa la violenza? La legge in Francia, o anche in Italia, ci protegge davvero dal collasso ambientale? Quando la giustizia politica non ti protegge più, come puoi proteggerti? Questa è una domanda che riguarderà tutte le generazioni future. Ho una figlia di otto anni: crescerà in un mondo completamente diverso dal mio. Preservare l’acqua, avere a disposizione del cibo, tutto ciò non sarà più teoria, ma una questione pratica. Ne sono convinta, ed è per questo che sto facendo questo documentario. Il romanzo parla un po’ delle stesse tematiche, ma in modo più intimo. È un romanzo di fantascienza, però molto personale. Poi ho un progetto molto grande con la mia produttrice, ma non posso dire nulla perché mi ha chiesto di non parlarne…nemmeno con Bertrand o con il mio agente. È un’idea che ci chiediamo come mai non sia stata realizzata prima dagli americani, quindi vogliamo provarci noi. È un progetto che durerà circa tre anni, e non lo scriverò da sola. Non sarà qualcosa di piccolo, ma nemmeno un blockbuster con grandi budget: è qualcosa che per me è davvero importante. Oltre a tutto questo, sto aiutando molte altre persone con i loro film e i loro scritti. Questa è la mia vita in questo momento: scrivere e aiutare gli altri. Ed è bellissimo così.



