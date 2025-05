Sicilia Queer 2025 – Incontro con Laura Morante

Produci e distribuisci il tuo cortometraggio! Un corso online dal 3 a 6 giugno





Ultima giornata del 15° Sicilia Queer Filmfest. Nella cornice dell’Institut Français di Palermo, si è tenuto l’incontro con Laura Morante, protagonista di una delle sezioni speciali del festival, Retrovie italiane, e ospite anche della rassegna dedicata a Joaquim Pinto. Accanto a lei, il direttore artistico del festival Andrea Inzerillo e i critici Umberto Cantone e Francesco Foschini, per un dialogo che ha ripercorso sua carriera.



Riprendendo la recente proiezione di Assolo al Cinema De Seta, Morante ha discusso il suo rapporto con i generi, e in particolare con la commedia: “Mi ha sempre posto dei problemi di coscienza, il dramma, perché il confine tra il simulare e il recitare è molto labile. Invece nella tragedia e nella commedia non c’è ambiguità possibile, si sta giocando, si sta recitando. E questo, dal punto di vista etico, è un sollievo per me”. Parlando della regia e delle sue influenze, ha aggiunto: “Dire quello che mi piace è un indizio per capire che strada posso tentare di aver percosso, ma non è detto che sono cose che magari ricordo mi abbiano condizionata. Penso che tutto ci nutre, anche quello che non ci piace. Perché anche quello contribuisce a formare il nostro gusto“.

Morante ha ricordato le sue origini artistiche nella compagnia di danza I danzatori scalzi di Patrizia Cerroni, e il successivo lavoro con Carmelo Bene: “Sia a Patrizia che a Carmelo sono molto legata anche se ti riducessero a un fin di vita, erano due persone straordinarie. Carmelo era… non so come lo immagina chi non l’ha conosciuto… era effettivamente crudele, come può esserlo un bambino che taglia la coda alle lucertole, però non era per niente cattivo, cioè non era capace di cattivi sentimenti. Non conosceva l’invidia, per esempio: se un attore gli suscitava ammirazione, questa ammirazione se la godeva tutta. Anzi, era felice di vedere i talenti”. L’attrice ha ricordato anche i due lavori televisivi realizzati con Bene, Amleto e Riccardo III.

Un passaggio dell’incontro è stato dedicato anche alla figura della zia, Elsa Morante, e all’influenza della letteratura nella sua formazione: “Si vedeva poco cinema, perché io sono nata in provincia, però libri ce n’erano tanti. Mio padre aveva un’enorme biblioteca. Sono cresciuta nel culto dei libri, non dei film”. All’interno del Sicilia Queer sono stati proiettati La tragedia di un uomo ridicolo di Bernardo Bertolucci e Oggetti smarriti di Giuseppe Bertolucci, che segnarono i primi passi di Morante nel cinema: “avevano due caratteri opposti. Bernardo era entusiasta, quando preparava il set si illuminava. Invece, Giuseppe era più intimista, più chiuso, più introverso”.

Non sono mancati aneddoti e ricordi dei tanti registi e attori con cui ha lavorato nel corso degli anni: Nanni Moretti, Harvey Keitel, Michael Cimino, Gianni Amelio e Marcello Mastroianni. A chiusura dell’incontro, l’attrice ha ironizzato sul mestiere dell’attore e sul percorso che attende le nuove generazioni: “I brutti film sono una palestra eccezionale. Perché per essere bravi in un brutto film ce ne vuole”.



