Sicilia Queer filmfest 2025, il programma

Il Sicilia Queer filmfest festeggia il suo quindicesimo anniversario e dal 25 al 31 maggio animerà il Cinema De Seta e gli altri spazi dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo con un programma ricco di novità e visioni plurali. L’edizione 2025 presenta 79 titoli in programma, tra cui 5 anteprime assolute e 23 anteprime nazionali. L’apertura del festival, domenica 25 maggio, sarà affidata a Wenn du Angst hast nimmst du dein Herz in den Mund und lächelst/If You Are Afraid You Put Your Heart Into Your Mouth and Smile di Marie Luise Lehner, commedia austriaca premiata alla Berlinale con il Teddy Jury Award.

La novità di questa edizione è l’esordio di UNDER QUEER, un mini-festival dedicato a cinque autori del cinema queer italiano con una due giorni di proiezioni e incontri, il 23 e 24 maggio, tra il Cinema De Seta e il Cre.Zi.Plus. Sempre il 24 maggio, l’attore e regista Massimo Verdastro riceverà il Premio Nino Gennaro, consegnato dall’attrice Aurora Quattrocchi, con un omaggio alla figura del poeta corleonese. Già dal 13 maggio, però, il festival – con il sostegno dell’Instituto Cervantes Palermo – avvia un dialogo con La Nueva Ola – Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano di Roma e con Mymovies One, proiettando in anteprima nazionale al cinema Rouge et Noir, alla presenza dell’attrice Lola Dueñas, della serie La Mesías, di Javier Ambrossi e Javier Calvo.

Le sezioni competitive comprendono 7 lungometraggi nel concorso Nuove Visioni e 12 cortometraggi per il concorso Queer Short, entrambi al vaglio di una giuria internazionale composta da Marco Müller, Lionel Baier, Milena Czernovsky, Elene Naveriani e Nele Wohlatz e affiancata dalla giuria Circuito Festival e dalla giuria del Palermo Pride.

Tra gli eventi, la retrospettiva dedicata ai registi portoghesi Joaquim Pinto e Nuno Leonel nella sezione Presenze; l’omaggio di Retrovie Italiane a Laura Morante che sarà protagonista di un incontro con il pubblico; la sezione Panorama Queer che accoglierà 18 film, tra cui l’anteprima nazionale del film di Je suis déjà mort trois fois di Maxence Vassilyevitch; due programmi di ricerca: Corpi nella lotta, sull’HIV negli anni ’80, e Homintern, sulla sessualità sotto il comunismo conservatore dell’Est.

Non mancheranno le sezioni Eterotopie, dedicata quest’anno alla Georgia, Carte postale à Serge Daney, con un omaggio al regista Jacques Demy, Letterature Queer, Arti Visive, con il progetto Wendepunkt e a chiusura di questa 15esima edizione il party It’s a wrap! Sicilia Queer Closing Party, sabato 31 maggio all’AVERNA SPAZIO OPEN.



