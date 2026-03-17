Sicilia Queer filmfest 2026 – Ospiti Bruce LaBruce e Louise Weard

Arrivato alla sua sedicesima edizione, il Sicilia Queer filmfest annuncia gli ospiti di quest’anno che saranno presenti durante le giornate del festival che si terrà a Palermo dal 25 al 31 maggio 2026: i registi canadesi Bruce LaBruce e Louise Weard.



Laboratorio per ATTORI, per il CASTING. Dall’11 aprile





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A LaBruce, uno dei nomi del New Queer Cinema, verrà assegnato il premio Nino De Gennaro per il suo contributo alla promozione e diffusione dell’arte e dell’espressione queer, mentre alla Weard, voce emergente del cinema contemporaneo, verrà dedicata per la prima volta in Europa la retrospettiva della sezione Presenze.



Ricerca e lavoro di ARCHIVIO nel cinema DOCUMENTARIO, dal 19 marzo





-----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nato a Southampton nel 1964, Bruce LaBruce è regista, fotografo e scrittore. Formatosi alla York University di Toronto in film studies, verso la fine degli anni ottanta è tra i fondatori della prima rivista queercore J.D.s. Negli stessi anni realizza una serie di cortometraggi sperimentali in Super8 con cui inizia a delineare la sua estetica tra cinema sperimentale e cinema erotico hardcore. Il suo primo lungometraggio risale al 1991, No Skin Off My Ass!, a cui segue Hustler White che viene viene presentato nella sezione Panorama alla Berlinale del 1996, proiettando il pionere del cinema queercore nel circuito dei festival internazionali. Lungo la sua carriera colleziona premi come quello della Giuria del Teddy Award a Berlino nel 2014 per Pierrot Lunaire e il Grand Prix Focus – Best Feature Film nel 2013 per Gerontophilia al Festival du Nouveau Cinéma de Montréal, ma anche riconoscimenti istituzionali come il Governor General’s Awards in Visual and Media Arts dal Canada Council for the Arts nel 2025.



Ricerca e lavoro di archivio nel cinema documentario, dal 19 marzo





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regista canadese transgender e nuova voce nel panorama filmico contemporaneo, Louise Weard nasce nel 1994. Si laurea in film semiotics alla University of British Columbia di Vancouver e inizia ad esplorare attraverso l’horror e la produzione indipendente, CyberCraftVideo, i temi della trasformazione del corpo e dell’identità transgender. Da annoverare il suo lavoro sulla serie antologica Castration Movie, che diventa un caso cinematografico nel circuito festivaliero, tra il Frameline di San Francisco, l’Halifax Independent Filmmakers Festival e lo Scottish Queer International Film Festival



Corso di Regia in presenza a Roma dal 17 marzo





---------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ Articoli Correlati: ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI SENTIERI SELVAGGI Le news, le recensioni, i corsi di cinema, la riviste, i libri, gli eventi e tutte le nostre iniziative La tua email *

Località da cui scrivi

Confermo di aver letto la privacy policy di Sentieri Selvaggi

