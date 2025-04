Sicilia Queer filmfest, annunciati giuria e nuova sezione

Per la 15° edizione del festival siciliano, dal 25 al 31 maggio oltre all’annuncio della giuria internazionale, inserita la nuova sezione Under Queer dedicata a registi under 35 della comunità LGBTQ+



La 15° edizione del Sicilia Queer filmfest, che andrà in scena dal 25 al 31 maggio ai Cantieri culturali alla Zisa di Palermo, dopo l’annuncio di ospiti come Joaquim Pinto e Nuno Leonel, ha svelato i componenti della giuria internazionale, volta a decretare i vincitori delle sezioni Nuove Visioni e Queer Short. Tra di loro farà parte lo storico e critico cinematografico italiano Marco Muller, in passato direttore artistico della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Sempre nella giuria anche i registi Lionel Baier, Milena Czernovsky, Elene Naveriani e Nele Wohlatz. Insieme a loro, anche i componenti della giuria circuito festival, composta Joao Ferreira, Giulio Casadei e Sheila Melosu.



Il Sicilia Queer filmfest presenta inoltre una novità, Under Queer, un progetto per dare più spazio ai registi under 35. Questo viene realizzato con il sostegno del MIC e della SIAE, all’interno del programma “Per chi Crea”, con l’idea di dare visibilità alle prime opere realizzate da giovani autori che si identificano nella comunità LGBTQ+. Nelle serate del 23 e del 24 maggio infatti, i registi Simone Bozzelli, Giulia Cosentino, Etrio Fidora, Margherita Panizon e Lorenzo Quagliozzi presenteranno le loro opere direttamente al pubblico, con confronti e dibattiti aperti.

Under Queer è dunque un’importante opportunità per conoscere da vicino il nuovo cinema queer italiano che, come in realtà accade per gran parte delle opere di giovani autori, ha grandi difficoltà ad essere distribuito. Per il Sicilia Queer filmfest offrire uno spazio tutto dedicato ai giovani registi queer significa contribuire alla visibilità delle loro opere che altrimenti farebbero fatica a trovare spazio altrove. Con questo progetto, il festival vuole rafforzare la sua posizione verso un cinema nuovo e meno conosciuto.



