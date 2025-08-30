

LA SCUOLA DI DOCUMENTARIO di SENTIERI SELVAGGI





----------------------------

--------------------------------------------------------

Quando, dopo la visione di Notturno, scrivevamo “forse, a proposito di Rosi, dovremmo definitivamente abbandonare la prospettiva del documentario”, era un modo per sottolineare quanto la costruzione formale delle immagini spingesse il piano della realtà verso dimensioni ulteriori, addirittura fantascientifiche. E come, in fondo, fosse questa libera creazione di una verità puramente cinematografica il vero obiettivo di Gianfranco Rosi. Al di là di tutte le questioni, anche legittime, sui limiti etici dello sguardo. In viaggio, il film su papa Francesco, ha rappresentato una parziale marcia indietro, il ritorno a una pratica più “canonica”, basata sul dialogo costante con le immagini di archivio. E, allora, questo Sotto le nuvole che cos’è, che strada intraprende? La maniacale attenzione per la ricerca, per l’osservazione sul campo, è quella di sembra: tre anni trascorsi alle pendici del Vesuvio, tra Napoli, Pompei, Ercolano, Torre Annunziata, i percorsi della Circumvesuviana. Ma anche questo sembra un film meno astratto di Notturno. Meno ossessionato dal formalismo. Sebbene la scelta del bianco e nero sia comunque una sottolineatura estetica e le inquadrature siano sempre estremamente “consapevoli”. Eppure c’è un’adesione più immediata ai luoghi, ai volti, alle situazioni, alle storie, alle voci.



PROFESSIONE CINEMA, un workshop gratuito a Roma il 13/14 settembre



-------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viene da pensare che sia proprio il luogo a rendere superfluo qualsiasi eccesso d’artificio, ogni forzatura. Perché il Vesuvio davvero potrebbe essere la fabbrica di tutte le nuvole del mondo, come diceva Jean Cocteau, citato in apertura da Rosi. E queste nuvole confondono la visione, aleggiano intorno alle cose come una nebbia, una coltre popolata di fantasmi. Mentre l’enorme caldera che va dai Campi Flegrei al vulcano è una terra in continuo smottamento, che si muove, si innalza, si contrae, respira come un essere vivente. Ecco. La vita che si addensa intorno al Vesuvio è già di per sé, geneticamente, aperta su una dimensione ulteriore e inafferrabile, oscura, forse infernale, forse magica. Ed era ciò che aveva capito, meglio di chiunque altro, Roberto Rossellini, quando trascinava il cliché della cartolina per turisti nel gorgo delle percezioni e dei sentimenti. Tra il terrore dello smarrimento e improvvisi squarci di speranza. “Dove siamo? – Non te lo so dire”.

Rosi puntualmente rievoca Viaggio in Italia. E, in Sotto le nuvole, si muove da una situazione all’altra: gli scavi di un gruppo di archeologi giapponesi della Villa Augustea di Somma Vesuviana, il centro emergenze dei vigili del fuoco, le perlustrazioni dei carabinieri nei tunnel usati dai tombaroli, il doposcuola dello straordinario Titti per i ragazzi di quartiere, i carichi di grano ucraino di una nave di siriani. Attraversa così gli umori mobili del vortice della metropoli. Tra risate e drammi, scosse di terremoto, fuochi e fumi, illegalità inestirpabili e impegno quotidiano, invenzioni precarie e geniali di servizio sociale e meraviglie sommerse. È probabile che il suo cinema satellitare sfiori senza entrare. Ma gira in orbita, intorno alla bocca della voragine, un po’ come faceva lungo gli anelli di Saturno del sacro GRA. Disegnando l’ipotesi di una mappa sotterranea di una città segreta, che sembra sorgere dal cuore stesso della Terra.



SCUOLA DI CINEMA SENTIERI SELVAGGI, scarica la Guida della Triennale 2025/2026





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La valutazione del film di Sentieri Selvaggi 4 Sending Il voto dei lettori 0 ( 0 voti)



BORSE DI STUDIO per LAUREATI DAMS e Università similari per la Scuola di Cinema Sentieri selvaggi



----------------------------

--------------------------------------------------------