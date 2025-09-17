Spike Lee – Musica e identità

In occasione dell’arrivo su Apple Tv+ di Highest 2 Lowest esploriamo il complesso e sfaccettato rapporto di Spike Lee con la musica, tra jazz, hip hop, blackness identità da affermare e compromesso



“Chuck D, Ray Charles, Run-DMC, John Coltrane, James Brown, Miles Davis, Janet Jackson, Louis Armstrong, Stevie Wonder, Aretha Franklin, Prince, Bob Marley, Whitney Houston, Marvin Gaye,…”. Basterebbe la lunga lista di grandi della “musica nera” citata in Fa’ la cosa giusta, fiera dichiarazione d’appartenenza identitaria alla comunità afroamericana, per dirci quanto la musica conti nel cinema di Spike Lee.

Fondamentale già nel precedente Aule Turbolente, college-movie-musical in chiave black, tra swing, rap, musical classici e i commenti orchestrali del papà, Bill Lee.



Fa’ la cosa giusta, inizia con la dichiarazione politica di Fight the power sui coloratissimi titoli che aprono il film (una mossa che contribuirà al successo del disco dei Public Enemy su si trova il brano Fear of the Black Planet). Ma poi, per contrasto, il regista mixa il rap, soul e funk della soundtrack alle musiche orchestrali, dolci, ariose di Bill Lee, probabilmente ispirate a Florence Price, la maggiore compositrice afroamericana di musica classica, al tempo sconosciuta: quelli famosi, almeno nella pizzeria di Danny Aiello, sono tutti italoamericani, e se “vuoi fratelli neri sulla parete, apri il tuo locale” risponde lui a Salvatore Esposito. Oppure bisogna diventare come Prince o Eddie Murphy, che per Pino/Turturro “non sono veramente neri, sono qualcosa di più”. Da qui il grande dilemma di Lee: integrarsi o separarsi dal Sistema?

Sarà un tema centrale nel successivo Mo’ Better Blues, un film di musica (quella di papà Bill, Branford Marsalis e Terence Blanchard, tra dolci ballads e post-Bop aggressivo) e sulla musica come espressione identitaria: in una scena Denzel Washington e Wesley Snipes discutono se restare fedeli al Jazz puro o compromettersi, mescolando i generi, per diffonderlo alla massa. Emblematico il finale, con “Jazz Thing” di Guru e Gangstarr, un cut-up di brani Jazz che scatena un name-dropping di jazzisti in puro hip hop, che ricorda la “listona” di Do the right thing e crea un ponte musicale col presente.



La musica ci definisce ma ci unisce all’altro: Jungle Fever parla di “misgenation”, razzismo e confini da superare. Musicalmente, Lee abbandona la collaborazione col padre, e chiama Stevie Wonder. La sua colonna sonora è un trionfo di umori diversi che si inseguono e intrecciano, un po’ come i colori del film e dei suoi personaggi: la con-fusione policroma diventa affermazione politica. E la musica inizia a portare Lee verso il punto di vista e l’immaginario dell’Altro: Frank Sinatra assume la dignità dei Public Enemy o Mahalia Jackson, e invece di bruciare in un catartico incendio come in Do the right thing, questa volta la musica dà voce alle emozioni del personaggio di Turturro. Lee rinuncia dunque alle musiche del padre per dirigersi verso orizzonti nuovi che interrogano la sua stessa poetica.



Con Malcolm X Lee usa i soldi del Sistema per affermarsi globalmente come alfiere della blackness, diffondere la figura di Malcolm, e fare merchandising dell’iconica X e del gruppo Arrested Development (come fatto tempo prima coi Public Enemy).

E con Clockers arriva la svolta: per la prima volta è un bravo poliziotto bianco a salvare un giovane dai guai del ghetto, e metterlo su un treno che lascia New York e verso un Ovest che diventa il suo West, la sua Frontiera. E su quel treno c’è anche il cinema e la musica di Lee.

Quel simbolico treno porterà Spike Lee verso Girl 6, piccolo film che fa gran rumore, e polemiche per il suo approccio “glamour”, ma in realtà evidentemente politico: parla di negoziazione tra identità personale e logiche di mercato, di autodeterminazione a la Malcom X e flirt col “Sistema” (proprio come il suo regista, e come Prince, al quale Lee affida la colonna sonora, con perle come Count the Days).

Ma la vera dichiarazione politica (e poetica) arriva col mai tanto celebrato He Got Game.

Di ritorno nel ghetto dopo il viaggio alla fine di Clockers, Spike Lee porta con se un bagaglio nuovo: le composizioni orchestrali del bianco Aaron Copland (non a caso citato da Cimino in Verso il Sole, due anni prima), il più celebrato compositore del ‘900 “classico” americano, insieme a Gershwin e Bernstein, con le sue musiche epiche e ariose, ispirate alla retorica della Frontiera, che ha sempre escluso gli Afroamericani.

“When I listen to Aaron Copland’s music, I hear America, and basketball is America. It’s like he wrote the score for this film” dice Lee in un’intervista rilasciata alla fine degli anni ’90. I campi da basket diventano così le praterie dove i nuovi cowboy cavalcano verso la loro Frontiera: un canestro dove insaccare la palla. Lee ci regala momenti sorprendenti e bellissimi: l’epica sequenza iniziale, che unisce tutto il Paese nella passione per il basket mentre risuona solenne John Henry; la partita serale nel campetto, con i giocatori che roteano sulle brillanti note di “Hoe Down (from Rodeo)”; il commovente passaggio di testimone finale tra padre e figlio trasfigurato dalla potente overture di “Billy the Kid”. Sui titoli di coda Lee va persino oltre: chiama Stephen Stills, simbolo bianco della musica di protesta anni 60, per ricantare la mitica “For what is worth” con i Public Enemy e il loro hip-hop. Il cerchio si chiude, ma quale orbita travolgente ha compiuto il suo cinema!

Da lì in poi sarà un susseguirsi di musiche del fido Blanchard, eclettiche come la filmografia del regista, tra documentari militanti, pubblicità, videoclip con Michael Jackson (e il bellissimo documentario sul suo album Bad), film come Summer of Sam, dove a sorpresa domina la Disco e ci sono persino gli Who (la scena con Baba O’Riley in sottofondo), o pellicole geniali come Chi-raq, col teatro greco attualizzato a mo di hip-hopera in versi in rima rap. Fino alla scena di ballo in BlackkKlanssman su Too late to turn back now, vitale richiamo identitario per il protagonista, pericolosamente infiltrato nel KKK.

In Lee, musica e cinema si specchiano, indissolubilmente legati da un destino comune.

Forse solo il recente I Peccatori di Ryan Coogler è stato capace di riprendere il discorso sull’identità nera con una tale consapevolezza musicale



